Навчальний простір під землею: у Харкові уроки для школярів проводитимуть у метрополітені

Метрошкола

У новому навчальному році на п'яти станціях Харківського метрополітену проводитимуть навчання для 1003 школярів. Усі вони зможуть кілька разів на тиждень відвідувати офлан-заняття у шумоізольованих класах новоствореної метрошколи.

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За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, загалом заклади загальної середньої освіти в місті, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. А ось офлайн-формат діятиме в метрошколі, де, після консультацій з батьками, було сформовано понад 60 класів.

Метрокласи облаштували на станціях метро:

«Перемога»,

«Університет»,

«Метробудівників»,

«Тракторний завод»,

«Академіка Павлова».

Під час пресконференції очільниця Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла, що саме ці п'ять станцій «визнані такими, що можуть використовуватись»:

— Визначено 19 базових ліцеїв, у яких створено 65 додаткових класів. Крім учителів, у класах у метрополітені працюватимуть педагоги-тьютори, психологи, медичні працівники.

За словами посадовиці, на рішення створити метрошколу також вплинуло те, що у навчальних закладах міста немає захисних споруд і лише 126 шкіл мають найпростіші укриття.

Який вигляд мають класи в метрошколі

Ігор Терехов каже, що повноцінні умови для проведення освітнього процесу в метро створили менш ніж за місяць.

Шкільні класи у метрополітені на 10 квадратних метрів менші, ніж у звичайній школі. Площа кожного становить 40 квадратних метрів. Для зручності школярів там встановили одиночні парти, а також дошки та інше навчальне обладнання. У кожному метрокласі навчатиметься до 20 дітей. Ольга Деменко пояснила:

— Це будуть звичайнісінькі шкільні класи, але в метро. В них будуть класні керівники, свої журнали, меблі. Там будуть працювати медичні працівники на кожній станції, психологи, буде охорона за кожним класом. Крім вчителя, буде педагог-тьютор, який допомагатиме зустрічати дітей, допомагатиме устаткуватися, сходити у вбиральню чи організувати прийом їжі. Дітей там будуть і харчувати, це буде друга страва, яку зручно їсти

Метрокласи зробили збірними, де навчатимуть учнів із різних шкіл. Очільниця Департаменту освіти Харківської міськради додала:

— При цьому кожна дитина залишає за собою право повернутися до своєї школи. Це тимчасовий клас на час війни. Батьки, якщо їм не сподобається або вони передумають або зміняться обставини, можуть повернутися до онлайн навчання у своїй школі.

Освітній процес

За словами Ольги Деменко, офлайн навчання для учнів метрошколи проводитимуть 2-3 дні на тиждень, в інші дні вони навчатимуться онлайн. Розклад для обох форматів занять буде однаковим. Єдина відмінність — офлайн проводитимуть по 3 уроки у дві зміни: з 9 до 12.00 та з 13.00 до 16.00. Таким чином, в одному класному приміщенні за день встигатимуть навчатися одразу два класи.

Вести уроки буде один і той самий вчитель, зауважує посадовиця:

— Щодо формату уроків. Це будуть основні уроки. Наприклад, для початкової школи — читання, математика, письмо. Для середньої, наприклад, це буде українська мова, література, математика, історія.

За словами Деменко, міськрада також задіє близько 20 автобусів, щоб довозити учнів до їхніх класів:

— По кожному району будуть маршрути. Автобуси будуть привозити дітей до станції метро і будуть відвозити їх знову. У кожному автобусі обов’язково буде педагогічний працівник. Він прийме дитину із рук батьків і потім привезе її.

За інформацією Харківської міської ради, станом на серпень 2023 року до міста повернулося 40% місцевих учнів. Загалом у навчальній мережі міста — 184 школи, де 112 тисяч дітей отримуватимуть освіту онлайн та офлайн. До війни в харківських школах навчалося на 15 тисяч учнів більше.