Новий церковний календар: крок на Захід чи привід до розколу?

Крок від Москви

Відсьогодні ПЦУ та УГКЦ переходять на новий церковний календар — новоюліанський. Відповідно до нього, левова частка церковних свят змінить свої дати. Слідком за церковними змінюються дні відзначення окремих державних свят, наприклад Різдва та Покрови. У релігійних громадах точаться гарячі дискусії щодо цього переходу, а літні люди часто не розуміють, чому вони мають переносити звичні свята. Чи не спровокує зміна календаря соціальний вибух — розбирались журналісти RFI.

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Загалом християнські церкви дотримуються трьох церковних календарів — юліанського, григоріанського і новоюліанського. Юліанський з’явився у Римі в 45 році до нашої ери, а Київська Русь перейшла на нього після Хрещення 988 року.

Григоріанський календар, за яким живуть католики, був запроваджений у країнах Західної Європи папою Григорієм XIII у 1582 році. Він є більш астрономічно точним, ніж юліанський. У Російській імперії його запровадили більшовики 1918 року. Втім, місцева православна церква на новий календар не перейшла, тому дати великих християнських свят, які до революції 1917 року збігалися з католицькими, зсунулися на два тижні.

Православні церкви у різних країнах стали змінювати календарі у 20-х роках минулого століття: вони переходили не на григоріанський, а на точніший за нього новоюліанський календар.

Якби західний світ продовжив користуватися юліанським літочисленням, тоді кожних 128 років до нього потрібно було б додавати один день, у разі з григоріанським — кожних 3 323 роки. А от у новоюліанському календарі така потреба виникає лише кожних 43 500 років. І це значно спрощує розрахунки.

Нині за новоюліанським календарем живуть 10 із 16 православних церков: одинадцятою сьогодні стала ПЦУ. За «старим стилем» ведуть богослужіння Російська, Грузинська, Сербська та Єрусалимська помісні церкви.

Змінила церковний календар і Українська греко-католицька церква: опитування підтверджували, що парафіяни не проти.

Церковний календар © Lviv.info

Згідно з реформою, значна частина релігійних свят переноситься на 13 днів назад — як це було до 1917 року. А от дні святкування Великодня та пов’язаних з ним свят не змінюються: новоюліанський календар цього не передбачає.

Реформу підтримали на державному рівні. Тепер офіційно святкуватимуть Різдво 25 грудня, День українських захисників та захисниць, що збігається з Покровою, — 1 жовтня, а День української державності чи то День Хрещення Русі — 15 липня.

Унезалежнення і традиційне суспільство

Календарна реформа є однією з форм унезалежнення України та ще одним кроком від Москви, коментує доктор філософських наук, релігієзнавиця Людмила Филипович.

Людмила Филипович © Скріншот з Freedom.live

— Від 1991 року Україна проголосила свій шлях до самостійності і незалежності. І, як не дивно, це стосується і релігійного життя. І ми бачимо, з якими труднощами відбувається це унезалежнення — досі не розірвані узи з Московським патріархатом, скільки б представники УПЦ (МП) не казали, що вони відокремились.

А календарна реформа є однією із форм такого унезалежнення. Тобто ми — усе далі від Москви і все ближче до Європи. І наші євроатлантичні наміри стосуються не лише політичної чи економічної сфер, а й сфери релігії. Це не означає, що Україна, де 68% населення називають себе православними, має перейти на католицизм. Адже існує чудовий православний календар, за яким можна жити. Тобто таке рішення є свідомим і правильним,

— коментує Людмила Филипович.

Якщо греко-католики попередньо готували громаду до зміни календаря і отримали попередню згоду більшості, то в православних колах це питання викликало дебати не лише в громадах парафіян, а й серед представників вищих щаблів церкви, зауважує культуролог та релігієзнавець Євген Савісько.

Євген Савісько © Особистий архів Євгена Савіська

Він зауважує, що потрібно було спочатку провести роз'яснення:

— Адже зміни відбувалися поспіхом, православна громада виявилася непідготовленою. Зараз я спостерігаю дебати навіть у закритих групах серед архієреїв. Звичайно, священники перейдуть на новий календар, адже існує церковна дисципліна.

А от від звичайних парафіян я отримую багато звернень щоденно. Літні люди питають: "А навіщо нам переходити? Нам що, пенсію піднімуть?"

Перехід на новий календар не запроваджено адміністративно, а запропоновано, каже релігієзнавиця Людмила Филипович. Вона зауважує, що частина громад залишається жити за старим стилем, а перехід можна здійснювати до 2025 року:

— До речі, молодь у релігійних громадах майже одностайно підтримала календарну реформу. Вони раді, що тепер Великий піст закінчується перед Новим Роком.

Інструмент пропаганди РФ та шлях до заворушень?

За словами Євгена Савіська, існує загроза, що тисячі людей не підкоряться змінам та святкуватимуть релігійні свята за старими датами. А 7 січня, 28 липня та 14 жовтня може використати російська пропаганда, як російську мову чи УПЦ (МП).

Важливі не дати, а сутність свята, каже релігієзнавиця Людмила Філіпович.

— Потрібно не перетворювати свята на застілля, а знати, чому це свято встановили, чому воно присвячене. От, наприклад, більшість парафіян впевнені, що на Маковія треба сіяти мак, бо він якраз дозріває. Але ж це зовсім не про те. Це давнє біблійне свято, і воно присвячене братам Маковеям. Я за те, щоб орієнтуватися не на дату, а на зміст того, що ми відзначаємо в цей день.

Дослідниця переконана, що через реформу масових заворушень не виникне. Адже щороку релігійність суспільства знижується. Як вона пояснює, тепер люди до цих питань ставляться більш прагматично, ніж 100, і навіть 10 років тому:

— Швидше за всіх можуть сприйняти зміни на Галичині. Ці області є динамічними. До того ж мають більше контактів з Західною Європою. А от у Закарпатті, де все ще сильні позиції УПЦ (МП), та на Буковині можуть бути складнощі. Особливо опиратимуться літні люди. Та якщо до них родина прийде 25 грудня, то бабуся у будь-якому випадку накриє на стіл гриби та бурячки.

Реформа — шлях до європейської духовності?

Реформа може не лише наблизити Україну до ЄС, об’єднати її з православними громадами, які вже живуть за новоюліанським календарем, а й підвищити духовність і релігійність у Європі, каже Людмила Филипович:

— Поки 25 грудня сприймалося українцями як виключно астрономічне свято — тобто свято шопінгу, наприклад. Багато українців їхали до Європи, купували одяг за акціями, а потім уже за духовним, за родинним святкуванням в Україну. Святкували зі своїми сім’ями, громадами. Зараз українці вже святкуватимуть разом із Західним світом, тож ставлення зміниться.

Скажу навіть більше — в останні десятиріччя Західна Європа дещо втратила духовність, релігійний щем цього свята. Можливо, завдяки українцям цей чарівний дух повернеться. Тому що до святкування приєднаються не один мільйон, не два, а до 20 мільйонів українців — а це суттєва цифра.