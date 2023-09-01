Пожежа в історичній будівлі Харкова: волонтери з Франції врятували літню жінку

інтерв'ю RFI

Французький волонтер Поль Вазо в ексклюзивному інтерв'ю RFI розповів, як він разом із друзями гасив пожежу у харківській пам'ятці архітектури — Будинку архітекторів.

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1 вересня у Харкові загорілася історична споруда — Будинок архітекторів, що по вулиці Дарвіна, 9. Неподалік від охопленої вогнем будівлі перебували волонтери з благодійної асоціації «Україна — це Європа». Серед них був і Поль Вазо.

Поль Вазо © Скріншот з відео Paul Vazeux

Він розповів:

— Наша французька асоціація, заснована в Страсбурзі, називається «Україна — це Європа». Ми щодня надаємо допомогу на мобільних медичних клініках на деокупованих територіях у Харківській і Донецькій областях. Так сталося, що ми були тут (поруч із Будинком архітекторів. — Ред.). І двоє наших волонтерів зайшли перевірити, чи немає нікого з постраждалих. Допомогли бабусі вийти з будівлі та допомогли загасити пожежу вогнегасниками, доки не прибула пожежна бригада.

Волонтери врятували і літню жінку, і папугу. Причини виникнення займання ще з’ясовують. Утім, Поль Вазо припускає, що це міг бути підпал. Поль Вазо каже:

Волонтери з Франції врятували літню жінку. © Paul Vazeux

— Поліція проводить розслідування, щоб встановити причину цієї пожежі: це підпал з вини росіян чи просто нещасний випадок? Ми знаємо, що саме росіяни цілять у пам’ятники, які мають високу культурну цінність як символи. Цей будинок був зведений 1902 року, і в ньому жила заможна аристократична родина до 1917 року, коли після Жовтневої революції будинок зайняла ЧК (Надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (1918-1922) — політична поліція Радянського Союзу. — Ред.). У 1934 році він став будинком архітектури і служив культурним центром, зокрема для встановлення зв'язку з іноземцями.

Пожежа в історичній будівлі Харкова. © Paul Vazeux

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, до гасіння вогню залучали 9 пожежно-рятувальних підрозділів. Двоє рятувальників постраждали. Як повідомив «Суспільне Харків» речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євген Василенко, вони отруїлися чадним газом.

Пожежа в історичній будівлі Харкова. © Paul Vazeux

Нагадаємо, раніше докторант філософії у Страсбурзі, теолог та волонтер Поль Вазо розповів свою історію українській редакції RFI. Зокрема, він пригадав, як до повномасштабного вторгнення РФ досліджував російську літературу та політичні системи, а навесні 2022 року вперше приїхав в Україну. Наслідки російської агресії настільки вразили Поля, що тепер він доправляє в Україну автівки швидкої та надає медичну допомогу постраждалим на Донбасі. Торік наприкінці літа Поль разом із французом на ім'я Артюр заснували у Франції організацію «Україна – це Європа» для гуманітарної допомоги цивільним українцям.