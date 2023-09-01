ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА

Американське Міноборони замовило ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності AMRAAM у компанії Raytheon Missiles and Defence. Їх планують передати Україні.

США придбали для України ракети середньої дальності AMRAAM на 192 мільйони доларів

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Відповідно до повідомлення Міністерства оборони США, ракети на замовлення Пентагону виготовлятимуться на заводі Raytheon Missiles and Defence у Тусоні, штат Аризона.

Вартість контракту становить 192 мільйони доларів, а одержати своє замовлення оборонне відомство очікує до 29 листопада 2024 року. Кошти виділили з фонду Ініціативи сприяння безпеці України.

Про яку кількість замовлених ракет AMRAAM ідеться — невідомо. Також відсутня інформація щодо того, скільки їх одержить України, та коли.

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Зазначимо, що AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) є американською всепогодною керованою ракетою середньої дальності класу «повітря-повітря».

У своїй категорії AMRAAM є основною зброєю сучасних американських винищувачів. Такі ракети також мають на своєму озброєнні країни-члени НАТО та інші союзники США.