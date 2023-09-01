Назріває бойкот: у МЗС засудили наміри Нобелівського фонду запросити дипломатів з РФ, Білорусі та Ірану на вручення премії

СКАНДАЛ У ШВЕЦІЇ

Напередодні Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав на бенкет у Стокгольмі із нагоди вручення цьогорічних премій. Зокрема представників Росії та її поплічниць Білорусі та Ірану. У МЗС різко засудили таке рішення Фонду.

У МЗС засудили наміри Нобелівського фонду запросити російських та білоруських дипломатів на вручення наступної премії

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Речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у фейсбуці розкритикував наміри Нобелівського фонду, пояснивши їх бажанням доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Такі наміри Ніколенко назвав «сізіфовою працею»:

Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холлі російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах

За словами Ніколенка, присутність російських та білоруських дипломатів на урочистому заході у Стокгольмі лише «посилить відчуття безкарності» у Кремлі:

Допоки триває російська агресія проти України, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі

Шведські політики підтримали позицію України. Кілька лідерів тамтешніх партій оголосили, що не будуть присутні 10 грудня на святковій церемонії нагородження. Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Про намір пропустити урочистості вже заявив очільник ліберальної Партії центру Мухаррем Демірок:

Я з нетерпінням чекав відвідин церемонії та Нобелівської вечірки. Але поки Росія веде війну проти України, я не можу бути присутнім на одній вечірці з їхнім послом. Я люблю відзначати дослідження та прогрес, але не за таких умов

Рішення Фонду розкритикувала і лідерка партії соціал-демократів Магдалена Андерссон. А втім, оскільки вона поки не отримувала запрошення на захід, то, відповідно, вона не змогла сказати чи планує на нього йти:

Нобелівський комітет має серйозно задуматися над тим, що означає запросити на церемонію нагородження представника режиму, який веде мерзенну та незаконну війну в Україні, а також погрожував Швеції

Видання також цитує відповідь генерального директора Нобелівського фонду Відара Гельгесена. За його словами, трапилося непорозуміння. «Вони запрошені на церемонію нагородження, але не на банкет», — заявив Гельгесен.

П'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі, а Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.

Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Зазначимо, що торік Нобелівський фонд не запросив на заходи представників посольств Росії та Білорусі.