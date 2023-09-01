Фудтрак на війні: інтерв’ю з фронтовим кухарем Олексієм «Йогуртом»

ІНТЕРВ'Ю RFI

Олексій Вихренко із позивним «Йогурт» — старший кухар зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 ОМБр «Маґура». За його ініціативи там була замінена класична польова кухня на сучасний фудтрак. Українській редакції RFI 40-річний кухар розповів про створення кухні на колесах та особливості роботи в ній, раціон військовослужбовців та потребу реформ у системі харчування ЗСУ.

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— Розкажіть, чим займались до повномасштабної війни?

— До повномасштабного російського вторгнення я організовував фестивалі та масові івенти.

— До кулінарії взагалі не були причетні?

— Лише трохи. У мене був нічний клуб із кухнею та баром, потім була доставка суші, але щоб самому стояти на кухні, працювати, такого не було. Але готувати любив завжди.

— Як ви зустріли 24 лютого 2022 року?

— Вторгнення я зустрів дома в Києві з вибухів. До останнього не вірив, що таке можливо.

За два дні я пішов здавати кров, попав у перестрілку на Повітрофлотському проспекті 26 лютого. Це поруч із Міністерством оборони, там наче ловили ворожу ДРГ. Я дивом врятувався, заховавшись у підвал. Потім, коли вийшов, то побачив, що стіна будинку, де я йшов, повністю обстріляна з автоматів.

І після того я вирішив, що треба якось більше допомагати нашій армії, щоб перемогти ворога.

І перше місце, куди я потрапив, — це до хлопців, котрі в гаражах ремонтували українську бронетехніку, котру стягували з передмість Києва. Я годував хлопців, а вони ремонтували техніку і одразу ж повертали захищати Київ.

— Як ви потрапили безпосередньо до війська?

— Побачивши інтерв'ю Валерія Маркуса (на той час головного сержанта 47 окремої механізованої бригади «Маґура». — Ред.), де він говорив, що в армії потрібні різні професії, починаючи від кухарів, закінчуючи офісними робітниками. І в той момент я зрозумів, що треба йти до війська. Пройшов співбесіду, і там мене призначили старшим кухарем.

Олексій Вихренко під час приготування їжі для військовослужбовців © фото з особистого архіву Олексія Вихренка

— Як народилася ідея створити фудтрак? З чого все починалось?

— Раніше я працював на заходах як траблшутер (з англійської — «людина, яка розв'язує проблеми», — Ред.). Моїм завданням було вирішувати певні задачі в максимально короткий термін із залученням мінімальних коштів. І коли я потрапив до війська, нам видали КП-130 — це польова кухня радянського зразка.

Попрацювавши на ній місяць, я зібрав для себе величезний перелік пунктів, котрі можна було покращити, тому що працювати на кухні, яка виготовлена у 1985 році, — це дуже важко. Там постійно підгорало, щось диміло. І для того, щоб її обслуговувати, мені потрібно було щонайменше п'ять людей. І тому я в якийсь момент вирішив, що треба щось міняти.

Я зробив дуже швидку презентацію, у котрій показав усі мінуси цієї кухні і просто перетворив їх на плюси тієї кухні, котру я бачив у своїй уяві. Наразі я цю кухню на 95% реалізував. А 5% — це ще безперебійне водопостачання.

Фудтрак з середини © фото з особистого архіву Олексія Вихренка

Уявіть, жодних аудитів польових кухонь не проводилося. І не знаю, коли це буде проводитися. Можливо, після війни, бо хтось скаже не на часі. А я зрозумів, що саме як у кухаря в мене є вільний час між моментами, коли я готую. І я цей час використовував на презентацію, на збір коштів, на реалізацію. І, по суті, реалізував цей проєкт.

тестове © фото з особистого архіву Олексія Вихренка

— Які переваги має фудтрак над польовою кухнею?

— Фудтрак більш ефективний. Перше — це логістика. Він дислокується з однієї точки на іншу дуже швидко, і йому не потрібна додаткова техніка, як польовій кухні. Тобто це основний плюс, тому що зараз у нас відбуваються такі переміщення, що я можу отримати задачу змінити місце дислокації. І в мене є лише 10 хвилин.

Коли розпалюєш піч польової кухні, вона може сильно коптіти. І одразу буде видно здалеку, тому по нас може працювати ворожа артилерія. Тут не потрібен такий обсяг дров для того, щоб його розпалити, така кількість людей для обслуговування.

Робочі поверхні та обладнання мобільної кухні © фото з особистого архіву Олексія Вихренка

Під час створення цієї кухні я паралельно створив ще й машину забезпечення. Тобто тепер у мене дві машини: в одній — мобільна кухня, а інше авто, котре в спеціальних ящиках може перевозити тижневий запас їжі дивізіону. Нині дві машини можуть виїхати в будь-яку точку України і годувати тиждень дивізіон без проблем.

Фудтрак та авто забезпечення Олексія Вихренка © фото з особистого архіву Олексія Вихренка

— Що готуєте на такій кухні? Усе згідно з регламентом чи впроваджуєте власні новації?

— Регламент закінчився тоді, коли ми потрапили у вже, назвемо так, гарячі точки. Тобто коли наша бригада почала працювати на Запорізькому напрямку, ми вже почали експериментувати і, по суті, робити те, що вміємо краще за все.

Тобто основна задача, щоб було вчасно, смачно і корисно для наших солдатів. А те, чим вони будуть нагодовані, — усе на наш розсуд йде. Ми виходимо з продуктів, тобто є певні продукти. Ми бачимо, ось можна приготувати те, те і те.

Завжди у нас на сніданок — щось легке та поживне. На обід — обов'язково рідка гаряча страва. А на вечір — це обов'язково якась каша або макарони, м'ясо, салати. Головне правило — вчасно, смачно і корисно.

Суп з білими грибам, на свиному та курячому бульйоні. Та тушкована картопля з тушонкою © фото з особистого архіву Олексія Вихренка

— У вас є мрія, аби фудтрак був представлений на параді на честь перемоги. Чому?

— Коли взагалі з'явилася ідея створення кухні на колесах, я її не лише для того, щоб просто поліпшити собі умови праці. Така кухня розглядалася мною як концепт для всієї армії.

Тобто зараз я реалізував це в нашому дивізіоні. Усі бачать переваги, усі бачать, наскільки покращилися меню. Завдяки цій машині ми розширили асортимент страв, котрі можемо готувати. І чому б це не зробити в усій бригаді, а далі — в усьому українському війську?

Хотілося б, щоб на параді їхала не тільки бронетехніка, пушки, літаки летіли, але їхала машина забезпечення і польова кухня. І люди бачили, що в українському війську не забувають за забезпечення. Бо нагодований солдат — продуктивний солдат.

— З інших військових формувань ніхто ще не звертався, щоб реалізувати подібний проєкт?

— До мене зараз звертаються лише за експертною думкою, тобто за підказками. Як це робити? З чого почати? Тому що, скажу чесно, створюючи цю машину, я пройшов всі кола пекла. Починаючи зі збору, тому що донатити на машину, котра буде готувати хлопців, не так просто, як донатити на дрони, наприклад. Мені потрібно було людей переконати, що це також важливо.

До мене зверталися хлопці, котрі питали, як я створював, як починав збори, як це перед командуванням пояснював і таке інше.

Я з усіма ділюся інформацією. Ба більше, у мене залишилося ще одна велика професійна нова пічка. Котрою я з радістю поділюся для тих, хто надумає теж реалізувати такий проєкт.

Червоний борщ зі сметаною © фото з особистого архіву Олексія Вихренка

— Що, на вашу думку, варто змінити в системі харчування Збройних сил України?

— Можна сказати, що потрібна революція харчування в ЗСУ. Сюди треба допустити профі, тобто рестораторів, котрі запустили не один проєкт, котрі знають, як це змінити на краще.

Дуже багато присмаку радянського чогось. Тобто в мене відчуття, що той, хто розробляв цю систему, думав, що головне, щоб людина була не голодна. І все. А не про те, щоб це було смачно, не про те, щоб були підібрані корисні продукти…

Не вистачає чогось більш сучасного. Ось це б хотілося б змінити, тоді буде набагато краще. Як то кажуть, це совкове мислення трохи ще тут присутнє, але ми з цим працюємо. Я дуже задоволений, що всі мої ініціативи командуванням сприймаються.

— Чи будуєте плани на майбутнє?

— У мене один-єдиний план — це перемога в першу чергу, бо я сюди саме для цього й прийшов.

Нині маю наближати перемогу так, як можу: годувати героїв, тому що всі без винятку хлопці в нашому дивізіоні герої. Ті, хто збиває ворожу авіацію та дрони. Ті, хто просто займається забезпеченням цих хлопців, водії та всі інші.

Ось це моя мета, щоб всі були гарно нагодовані. На майбутнє є мрія, щоб вся наша бригада харчувалася так само, як і наш дивізіон.

— До речі, чому ви отримали позивний «Йогурт»?

— У 90-х роках був популярний такий вислів-вигук «йоу». Коли я ходив на вечірки, на дискотеки, у нас була компанія з трьох хлопців. І таке тріо приходило на вечірки, ми там витанцьовували. І я в якийсь момент назвав наше тріо — «Йогурт». Від слова «йоу» і «гурт» — компанія.

І потім я поїхав до Ялти. Це був десь 2004 рік, я там працював діджеєм, і мені було потрібно вигадати собі псевдонім. І я вирішив, що це буде «Йогурт». А зараз не знаю, логічно це чи ні, але я став військовим кухарем із позивним «Йогурт».

Олексій «Йогурт» під час роботи діджеєм © фото з особистого архіву Олексія Вихренка