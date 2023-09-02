США поставлять Україні снаряди зі збідненим ураном — Reuters

потужна зброя

Ці снаряди будуть частиною нового пакету військової допомоги, який планують представити наступного тижня.

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Про це повідомляє Reuters

«Снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня», — повідомляє інформагентство.

Повідомляється, що снаряди зі збідненим ураном зможуть застосовуватися за допомогою американських танків Abrams, а останні мають доставити на територію України протягом найближчих тижнів.

Один із чиновників сказав журналістам, що вартість майбутнього пакета, в який буде включено снаряди, становить від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що в нього включать.

Збіднений уран — це побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Він має меншу радіоактивність за природний, і його головна особливість - висока щільність (приблизно втричі за щільність свинцю).

При застосуванні снаряд зі збідненим ураномне вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання у ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається.