ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Півдні, але росіяни змінили тактику

український контрнаступ

Після тижнів важкої роботи з розмінування ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і розраховують на швидші успіхи під час форсування слабшої другої лінії.

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Про це в інтерв’ю The Observer командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський

«Зараз ми знаходимося між першою і другою лініями оборони, завершуємо знищення підрозділів противника, що забезпечують прикриття відходу російських військ за другу лінію оборони», — розповів Тарнавський.

Він зазначив, що окупанти витратила 60% свого часу й ресурсів на будівництво першої лінії оборони й тільки по 20% — на другу і третю лінії, оскільки не очікувала, що українські війська зможуть прорватися.

За його словами, російські війська «просто стояли й чекали на українську армію», відстрілюючи техніку снарядами і дронами, але тепер цей бар’єр подолано, й окупанти змушені вдаватися до маневрів, а українці повернули після розмінування на поле бою свої танки та іншу бронетехніку.

«Противник підтягує резерви не тільки з України, а й із Росії. Але рано чи пізно в росіян закінчаться всі кращі солдати. Це дасть нам стимул атакувати більше і швидше. У нас усе попереду. Коли ми почали контрнаступ, ми витратили більше часу, ніж очікували, на розмінування територій», — зазначив Тарнавський.

Він також додав, що між першою і другою лінією захисту дуже велика різниця — друга лінія побудована не так добре, тому ЗСУ можуть використовувати техніку.

«Чим ближче до перемоги, тим складніше. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тож тепер нам належить сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця. Хоч би як нам усім було важко», — сказав він.

Успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку визнали самі росіяни. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що риторика окупантів змінилася. Російські військкори визнали, що ЗСУ встановили контроль над Роботиним, а ЗС РФ довелося відступити з околиць населеного пункту.

Аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі, як зазначають аналітики, росіяни змінили тактику та підпалюють власні мінні поля, використовуючи легкозаймисті речовини. Окупанти також скидають гранати з безпілотників, намагаючись перешкодити українцям у розмінуванні.