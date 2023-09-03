Росія атакувала Одещину «шахедами»: є влучання та поранені
Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131», атака тривала понад три години.
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Про це повідомляють Повітряні Сили та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Як зазначають у ПС, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).
Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131», які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил.
Як додав Олег Кіпер, атака по Одещині тривала протягом 3,5 годин.
«Є влучання в припортову інфраструктуру. Постраждали два цивільних співробітники порту. Вони госпіталізовані. На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів РФ», — повідомив він.