Українського олігарха Ігоря Коломойського взяли під варту: що відомо

які звинувачення

Правоохоронці повідомили бізнесмену про підозру у вчинені злочинів вранці 2 вересня.

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Підозра Коломойському та взяття під арешт

Вранці 2 вересня співробітники Служби безпеки України оголосили Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу — шахрайство (ст. 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209).

За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки було встановлено, що протягом 2013–2020 років бізнесмен легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Вручення підозри бізнесмену Ігорю Коломойському, 2 вересня 2023 © СБУ

Ввечері Коломойський приїхав із Дніпра до столичного Шевченківського райсуду для обрання запобіжного заходу. Під час спілкування із журналістами, олігарх наголосив, що абсолютно не згоден із пред’явленими йому звинуваченнями та не визнає свою провину.

Засідання проводилося в закритому режимі. Після слухань суддя оголосив рішення по справі та обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн.

Шевченківський суд Києва обирає запобіжний захід Ігорю Коломойському, 2 вересня 2023 © Радіо Свобода

Після оголошення рішення адвокати українського олігарха повідомили, що застава вноситися не буде. Наразі захист має намір подати апеляцію. Вони також додали, що в слідчого судді не має повноважень визначати місце утримання особи — це визначає орган досудового розслідування. Поки ж Коломойський буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку в Києві, а не в у СІЗО в Дніпрі, як визначив суддя.

Справи Коломойського

Як пише Forbes посилаючись на свої джерела, вручена підозра бізнесмену стосується одного з епізодів виведення коштів із ПриватБанку. Справа дотична до нафтового бізнесу неформальної фінансово-промислової групи «Приват» Коломойського та його багаторічного партнера Геннадія Боголюбова.

Як стало відомо журналістам, одна з нафтових компаній групи кредитувалася в ПриватБанку, який тоді ще належав Коломойському та Боголюбову (у грудні 2016-го був націоналізований). Співрозмовники Forbes не уточнили про яку саме юрособу йдеться. Поручителем по зобовʼязанням своєї компанії перед своїм же банком зрештою виступив Коломойський, який мав персональні рахунки в «Приваті» та періодично поповнював їх значними сумами.

«Згодом це зобовʼязання було переуступлено на користь інших кредиторів, відтак особиста порука Коломойського зникла, а банк, ймовірно, не повернув виданий кредит. Правоохоронці вважають це умисною оборудкою для виведення коштів із ПриватБанку, у якій були задіяні й менеджери установи», — пише видання.

Як відомо, у лютому СБУ та БЕБ уже проводили обшук у маєтку Коломойського в мегакейсі щодо можливих махінацій навколо державної «Укрнафти» на 40 млрд грн. Однак до підозри бізнесмену досі не дійшло.

Справа стосується заволодіння 40 млрд грн коштів «Укрнафти». Йдеться про 10 епізодів масштабного виведення великих партій нафтопродуктів на повʼязані компанії, ухиляння ними від сплати податків тощо.

Серед підозрюваних — колишній голова правління «Укрнафти»; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів «Укрнафти»; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Національне антикорупційне бюро працює над справою зі значно меншою сумою збитків — 13,3 млрд грн (розслідування стосуються лише подій березня-серпня 2015 року). У вересні 2022-го НАБУ та САП оголосили підозри вісьмом колишнім менеджерам «Укрнафти» включно із СЕО.

Справа ПриватБанку

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту підтвердила, що Приватбанк до націоналізації був об’єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до збитків у 5,5 млрд доларів.

Ексакціонери банку оскаржують рішення про націоналізацію. Загалом, в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова та пов’язаних із ними компаній. Через рік суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова. При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих вимог проти ексакціонерів щонайменше на кілька мільйонів доларів.

Разом із тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку й зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів. У лютому 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів Коломойського та Боголюбова.

Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку, які він потім нібито «відмивав» через компанії в США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції «робив із власних коштів».

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.