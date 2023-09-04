Військові та волонтери: хто може стати конкурентом для Володимира Зеленського

Вибори президента

Президент України днями заявив в інтерв'ю португальському медіа, що він братиме участь у виборах, якщо ті відбудуться 2024 року. Українська редакція RFI вирішила поцікавитись, які шанси в очільника країни вдруге обійняти пост і хто може скласти йому конкуренцію. Як виявилося, українські виборці зможуть довірити Україну волонтерові чи військовому, а також чинному президентові.

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«У 2024 році, якщо буде тривати війна і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи у своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку», — так Володимир Зеленський відповів журналістові державного португальського телебачення RTP на запитання, чи збирається балотуватись.

Шанси залишитись при владі і для президента, і для парламенту, і для уряду суттєво залежать від того, яку ціну ми заплатимо за перемогу і на які компроміси доведеться піти, щоб війна закінчилася. Про це говорить Володимир Паніотто — президент Київського міжнародного інституту соціології, професор Національного університету Києво-Могилянська академія.

«У будь-якому разі ясно, що після закінчення війни “ефект об'єднання навколо прапора” перестане діяти або його дія послабшає, тому підтримка влади знизиться і бажання її змінити посилиться. З Верховною Радою та урядом це станеться майже напевно, а з президентом — це залежить від ціни перемоги», — говорить Володимир Паніотто.

Поки що ж політичні процеси в країні призупинені, мовлення телевізійних каналів обмежене. А вони були джерелом політичної інформації для 70% виборців. Та й критика влади може грати на руку ворогу. За словами президента КМІС, у таких умовах соціологи просто не можуть виміряти політичні електоральні рейтинги:

— Зараз під час війни ситуація настільки не визначена, що складати список можливих партій і проводити за ним опитування немає сенсу. Частина партій із попереднього списку точно не будуть брати участі у виборах, наприклад ОПЗЖ, партія Шарія, «Наші», які були заборонені. Невідомо, чи вдасться Україні звільнити Донецьку, Луганську області, Крим та інші захоплені РФ території. І чи будуть жителі тих територій брати участь у виборах. Будь-який список буде нереалістичним. Тому таких досліджень з вимірюванням електорального рейтингу соціологи майже не проводять. Однак у травні 2023 КМІС провів дослідження на замовлення Національного демократичного інституту з вимірюванням не рейтингів, а ставлення до тих чи інших політичних партій.

Опитування проводили у травні 2023-го серед українців на підконтрольній Україні території.

Інфографіка © RFI

За словами Володимира Паніотто, ці дані не можна зіставляти із рейтингами, у яких респонденти обирають тільки одну партію зі списку. Це опитування зафіксувало ставлення до всіх цих політсил. Та він певен, що дійти певних висновків можна:

— Перше місце посіла партія громадського та політичного діяча, засновника благодійного фонду Сергія Притули, який є одним із найбільш відомих волонтерів. Із початком війни він успішно збирає гроші для ЗСУ. Партія «Слуга народу» як була до війни, так і залишилася на другому місці. Третє місце зайняла партія мера Києва Віталія Кличка. Ставлення до партії Дмитра Разумкова, «Національного корпусу» і «Голосу» є приблизно таке саме, як у «Європейської солідарності» (у всіх 13%-14% симпатій). І зараз важко сказати, яким міг би бути їхній електоральний рейтинг. Очевидно, що зараз, під час жорсткої війни, найбільша довіра і найкраще ставлення до тих, хто найбільше працює на перемогу. Це військові (хоча в нас у списку немає партії, яку б очолювали військові), волонтери, які допомагають військовим, мери міст, які організовують життя міста під обстрілами. Високе місце займає партія, що пов’язана із Верховним головнокомандувачем, — «Слуга народу».

Стара гвардія йде

Непогані шанси на перемогу в боротьбі за президентство є не тільки у Володимира Зеленського. За словами політтехнолога та експерта з управління репутацією Бориса Тізенгаузена, реально конкурувати з ним може військовий, але про конкретні імена говорити іще зарано.

У захисників та їхніх помічників — волонтерів — також великі шанси потрапити і до парламенту. Але Борис Тізенгаузен не вірить в те, що буде партія тільки з військових:

— Зрозуміло, військові та волонтери в пріоритеті. Тому багато старих хитрих політиків будуть створювати нові політичні сили і тягнути до себе всіма можливими способами наших героїв. Саме тому я не вірю в чисту партію воєнних, бо вони будуть розпорошені по різних політсилах.

Окрема партія військових може бути, якщо її очолить людина лідерського типу і в ній буде декілька зрозумілих героїв. Але як це військовим зніматися і грати в вибори (якщо вони пройдуть під час війни. — Ред.)?

Експерти називають генерала Валерія Залужного "мудрим політиком" © Оксана Парафенюк / The Washington Post

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на думку політтехнолога, уже готовий йти в політику і «останнім часом поводить себе як гарний якісний політик». Зокрема, йдеться про вивіверені інтерв’ю та заяви, у яких генерал наголошує, що не можна поступатися територіями України.

А от хто не отримає підтримки на парламентських виборах чи отримає мінімальну, так це представники «старої гвардії». Борис Тізенгаузен говорить, зокрема, про таких політиків, як Арсеній Яценюк чи Юлія Тимошенко. Із цієї когорти потрапити до Верховної Ради вдасться Петрові Порошенку із 6% голосів.

У парламент буде йти й нова політсила, яка представлятиме Президента України Володимира Зеленського, пояснює Борис Тізенгаузен:

— Зараз ми не знаємо, як і коли закінчиться війна. Від цього буде залежати рейтинг і самого Зеленського, і його нової політичної сили. Я впевнений, що він буде обнуляти «Слугу народу» і буде робити, припустімо, блок Зеленського і декілька сателітних проєктів.

А от у кого немає зовсім ніяких шансів потрапити у владу, так це у представників ОПЗЖ. Хоч симпатики цієї політсили і досі є серед українців. Експерт говорить, що вони принаймні будуть перечікувати декілька політичних сезонів, а вже потім, можливо, спробують знову потрапити у владу. Зараз же, вони можуть програвати такий сценарій: спонсорувати якусь політсилу за квоту для своїх кандидатів, які раніше не були помічені у скандалах і за умови закритих списків.

«Але в такому разі я не розумію, які шанси в нашої країни. І той, хто на це піде, має розуміти, що люди повернуться і знесуть його», — говорить Тізенгаузен.

Експерт певен, що не можна влаштовувати політичної бійні в розпал війни, а передвиборча кампанія саме такою і буде. І в різних сферах уже намагаються спрогнозувати, на яку політичну силу варто зробити ставку, говорить політтехнолог:

— Я бачив декілька соціологічних досліджень, які проводили різні структури, у тому числі і бізнес, який планує робити ставки на якісь політичні сили.