Зміна очільника Міноборони під час війни: чому йде Резніков та хто такий Умєров

резніков на вихід

На фоні корупційних скандалів навколо Міністерства оборони України очільник відомства Олексій Резніков подав у відставку. Як повідомив український президент Володимир Зеленський, його місце посяде поки чинний голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Заміна керівника Міноборони має відбутися вже цього тижня.

Реклама Читати продовження

Зеленський ухвалив рішення

Про те, що Резніков, найімовірніше, покине посаду міністра оборони, першим повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він же і сказав, що його місце посяде Рустем Умєров.

Увечері 3 вересня Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні підтвердив цю інформацію.

«Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і із суспільством загалом. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень», — сказав він.

Уже наступного дня Олексій Резніков на своїй сторінці у фейсбук повідомив, що подає у відставку та опублікував заяву про звільнення.

«Я подав заяву про звільнення Руслану Стефанчуку, голові Верховної Ради України. Для мене було честю служити українському народу та працювати в українській армії протягом останніх 22 місяців, найважчого періоду сучасної історії України», — написав він фейсбуці.

Міністр оборони Олексій Резніков написав заяву про відставку, 4 вересня 2023 © Олексій Резніков / Facebook

Заяву Резнікова вже розглянув та підтримав Комітет із питань безпеки ВРУ. Далі за звільнення мають проголосувати народні депутати, після чого Президент вносить нову кандидатуру, яку має схвалити ВРУ. Як повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, призначення нового очільника Міноборони точно відбудеться на поточному тижні.

Заяву на звільнення з посади голови Фонду держмайна також написав і Умєров, її також розглянув та підтримав Комітет з питань економіки.

Заява Рустема Умєрова про звільнення з поста голови ФДМУ, 4 вересня 2023 © Верховна Рада України / Telegram

Корупційні скандали в Міноборони

У січні видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал журналіста й засновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, у якому стверджується, що Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, коли їх роздрібна їх ціна в крамницях Києва була близько 7 грн за штуку. А картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становила 8–9 грн.

У Міноборони ж сказали, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами має ознаки маніпуляцій та вводить в оману.

Пізніше відомство заявило про «звичайну технічну помилку». Резніков додав, що документа, який опублікували в ЗМІ, «ще не існує» і «жодної копійки по ньому не витрачено». Міністр також пообіцяв, що українське оборонне відомство поверне громадський контроль над частиною закупівель і анонсував перезавантаження його антикорупційного управління.

Щоправда, через «технічну помилку» у відставку подав заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який згодом отримав підозру від ДБР. Також бюро розслідувань затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень.

А 31 серпня Міністерство оборони подало до Господарського суду Києва позов щодо захисту ділової репутації з вимогою «спростувати недостовірну інформацію про нібито закупівлю яєць за завищеною ціною».

На початку серпня зʼявилося нове розслідування ZN.ua щодо закупівлі восени 2022 року літніх курток для ЗСУ під виглядом зимового одягу. Журналісти опублікували комерційний документ, у якому вказано, що вартість курток була не 86, а 29 доларов. Загалом же Міноборони закупило 180 тисяч курток у турецької фірми за повною передоплатою в 30 мільйонів доларів.

Зокрема, викликала занепокоєння і сама фірма, що постачала одяг для українського війська. Вона має назву «Vector Avia Hava Araclari Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi», і її засновник — український громадянин Роман Плетньов. Як з’ясувалося, він народився в російському місті Волгода, довгий час жив і займався бізнесом у Запоріжжі, але після початку повномасштабного вторгнення виїхав у Туреччину.

Журналісти «Української правди» також знайшли співзасновника фірми. Це був племінник депутата Верховної ради, члена парламентського комітету з безпеки й оборони Геннадія Касая — Олександр Касай.

Резніков усі звинувачення відкидає. Більш того, міністр перейшов у наступ і запропонував парі своїм опонентам. Заявив, що всі зимові куртки були куплені за 86 доларів і були належної якості. Чому в різних фінансових документах вказана різна ціна, міністр не знає.

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає перед ЗМІ після прибуття на саміт лідерів НАТО у Вільнюсі, Литва, 11 липня 2023 р. © REUTERS / INTS KALNINS

Останній скандал стосувався закупівлі Міністерством оборони продуктових наборів, які не відповідають визначеним законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належного задоволення їхніх потреб.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, укладена угода також засвідчила факт прийняття оборонним відомством неякісної продукції вартістю 430 мільйонів гривень. Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони в суді довели, що укладення додаткової угоди до договору відбулось із порушенням вимог чинного законодавства.

Критика з боку українських громадських організацій та ЗМІ у зв’язку зі скандалами з укладанням контрактів, а також прохання самого Резнікова про відставку і стало причиною зміни очільника Міноборони. Про це пише The New York Times, покликаючись на слова чиновника в Офісі Президента.

«На Міністерство оборони посипалася ціла низка звинувачень у неправильному виконанні військових контрактів та корупції на тлі роздування бюджету. За даними уряду, озброєння в сумі 986 млн дол. був поставлено в зазначені в контрактах терміни. Деякі постачання затримуються на місяці», — пише видання.

Журналісти також зазначають, що хоч США і знали про корупційні скандали та заклики до відставки, та все ж не очікували цієї зміни. За даними журналістів, станом на п’ятницю пан Резніков мав відвідати Пентагон пізніше цього тижня, щоб зустрітися з міністром оборони Ллойдом Джеймсом Остіном III.

Наразі є інформація, що після відставки Резнікова можуть призначити послом у Великій Британії. Проте офіційно цю інформацію не підтверджено.

Заміна на Умєрова

Рустем Умєров народився в 1982 році в Самарканді Узбецької РСР у сім’ї вихідців із Алушти. Ще 1944 року його сім’я була примусово депортована разом з усім кримськотатарським народом з історичної батьківщини Криму до Сибіру й Центральної Азії. Повернутися на батьківщину їм вдалося лише наприкінці 80-х.

Рустем Умєров © Sergei Kholodilin / AP

Навчався Рустем у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей Міністерства освіти й науки Автономної Республіки Крим. Здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління. Був стипендіатом американської програми.

У 2007 році був співзасновником міжнародної організації «Bizin Qirim» та ГО «Земляцтво кримських татар». Також із 2011 до 2013 року був співзасновником «Фонду Розвитку Криму». У ці ж роки обіймав посаду в компанії «iCapital», а через деякий — у «ICG Investments». У 2013 році заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation

Одним із головних векторів у діяльності Рустема Умєрова була постійна комунікація щодо питань обміну кримських політв’язнів та військовополонених. Зокрема, 2017 року він сприяв звільненню двох політв’язнів Кремля — кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умєрова.

До речі, Ільмі відреагував на інформацію про те, що Рустем Умєров може очолити Міноборони, і зазначив, що він гідний цієї посади:

— Рустем Умєров гідний таких серйозних обов’язків як державний діяч та особистість. Те, що Україна — сильна держава — це перемога Рустема, який своїм чистим ім’ям завоював вплив і на Заході, і на Сході, а також на перемогу багатонаціонального суспільства.

2019 року Умєров став народним депутатом від партії «Голос». Був секретарем комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Обіймав посаду заступника керівника Постійної української делегації до ПАРЄ.

Від грудня 2020 року Умєров був співголовою депутатського об’єднання «Кримська платформа» в українському парламенті. Він постійно проводив зустрічі із міжнародними партнерами, щоби інформувати про системні порушення прав людини, зокрема кримських татар, в окупованому Криму.

Рустем Умєров © Офіс Президента України / Reuters

У серпні 2021 року Указом президента України Володимира Зеленського Умєров був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

З початком повномасштабного вторгнення Рустем був членом української делегації на переговорах із Росією.

У парламенті політик пропрацював до 2022 року, після чого 7 вересня того ж року очолив Фонд державного майна України.

Зміна міністра оборони під час війни

Заклики до відставки Резнікова з посади очільника оборонного відомства почалися ще на початку року з першого корупційного скандалу з яйцями по 17 грн. Тоді ж прихильникам відставки опоненти відповідали, мовляв це може вплинути на військову допомогу Україні. Адже Резніков, як голова одного з ключових відомств в Україні у час війни комунікував з міністрами оборони країн-партнерів та вів домовленості щодо постачання нам західної зброї. Та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко переконаний, що ніяких змін у підтримці від наших західних партнерів не буде:

— Я вважаю, що глобально на формат «Рамштайну», на підтримку, на передачу зброї, особливо про яку було домовлено раніше, відставка Резнікова не впливатиме. Треба розуміти, що на все це впливає не лише міністр оборони. Наші партнери підтримують нас як державу, підтримують людей, а не міністра.

Виконавча директорка київського Центру протидії корупції Дар’я Каленюк, додає, що вона особисто знайома з Рустемом, і розмовляючи з ним про оборони держави, була дуже вражена його роллю в непублічній адвокації зброї для України.

— Він часто дуже тихо робив ті речі, які в МОУ провалювалися протягом останніх півтора року. Рустем — один із небагатьох у владі, хто має цілісне стратегічне бачення, як має працювати сектор безпеки та оборони країни. Менеджер із практичним досвідом управління складними командами. Рустем не один раз був у США з адвокаційними візитами на тему озброєння і добре знає, як працюють наші американські партнери. Він талановитий переговорник з ідеальною англійською та освітою в США.

Зокрема громадська активістка впевнена, що «призначення кримського татарина Міністром оборони України — це потужний меседж світу, як Україна планує завершити війну».

Цю думку продовжив український політолог Микола Давидюк:

— Призначення кримського татарина Міністром оборони України говорить про те, що ми йдемо звільняти Крим. Це чіткий та зрозумілий меседж усім російським окупантам.