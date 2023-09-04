Масована атака дронів: ППО збила 23 безпілотники, уламками пошкоджено цивільну інфраструктуру

Атака дронів

Уночі росіяни здійснили атаку «Шахедами» по Одещині та Дніпропетровщині.

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У ніч на 4 серпня росіяни атакували Україну 32 дронами-камікадзе «Шахед», 23 з них вдалося збити, але є влучання у двох областях: Одеський та Дніпропетровській.

Як розповів голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, російська армія атакувала дронами-камікадзе Одещину протягом 3,5 годин.

17 дронів силам ППО вдалося знищити, проте були зафіксовані влучання:

«У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів».

Наслідки падіння уламків дронів © UKRAINE'S OPERATIONAL COMMAND 'S / REUTERS

Усі загоряння наразі успішно ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих унаслідок нічного нальоту немає.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у свою чергу розповів, що в небі над областю було збито 6 ворожих безпілотників. Проте є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі: ивиникла пожежа, наслідки уточнюються.

Російськ армія атакує дронами Одеську область уже другу ніч поспіль. У ніч проти 3 вересня основною ціллю атаки була припортова інфраструктура. Тоді атака також тривала близько 3,5 годин.

Армія РФ атакувала території, що знаходяться у безпосередній близкості до кордонів Румунії. Міністерство оборони країни рішуче засудило атаки, проте заявило, що безпосередньої загрози для Румнії не було:

«Міноборони Румунії знову рішуче заявляє, що ці напади на цивільні об’єкти та інфраструктуру в Україні є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Жодного разу засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії», — йдеться у повідомленні.