Міноборони: ЗСУ використовуватимуть дрони зі штучним інтелектом
Міністерство оборони України розповіло про інноваційний продукт вітчизняного виробництва: дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом.
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Уже невдовзі Збройні сили України почнуть використовувати дрони зі штучним інтелектом. Йдеться про дрони SAKER SCOUT вітчизняного виробництва, повідомили у Міноборони.
«Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога», — розповіли у відомстві.
Як зазначається, система обладнана просунутою оптикою, що дозволяє їй самостійно розпізнавати та фіксувати координати техніки противника (навіть якщо вона замаскована), після чого негайно передавати інформацію в командний пункт для ухвалення подальших рішень.
«Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси», — наголошують у Міноборони.
У комплекс окрім флагманського дрона-розвідника входять ще кілька безпілотників-камікадзе FPV: їх можна корегувати зокрема й за допомогою флагманського дрона.
Дрон SAKER SCOUT може літати на відстань до 10 км (для нічних польотів оснащується інфрачервоною оптикою). Додатково БпЛA може використовувати інерціальну систему наведення: таким чином підвищується його стійкість до засобів РЕБ. Окремий плюс: інтеграція з усіма наявними у ЗСУ системами ситуаційної обізнаності.