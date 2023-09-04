Міноборони: ЗСУ використовуватимуть дрони зі штучним інтелектом

Новітні технології для ЗСУ

Міністерство оборони України розповіло про інноваційний продукт вітчизняного виробництва: дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом.

У ЗСУ будуть дрони зі штучним інтелектом

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Уже невдовзі Збройні сили України почнуть використовувати дрони зі штучним інтелектом. Йдеться про дрони SAKER SCOUT вітчизняного виробництва, повідомили у Міноборони.

«Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога», — розповіли у відомстві.

Як зазначається, система обладнана просунутою оптикою, що дозволяє їй самостійно розпізнавати та фіксувати координати техніки противника (навіть якщо вона замаскована), після чого негайно передавати інформацію в командний пункт для ухвалення подальших рішень.

«Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси», — наголошують у Міноборони.

Нова розробка допоможе військовим ефективніше захищати країну © Міністерство оборони України

У комплекс окрім флагманського дрона-розвідника входять ще кілька безпілотників-камікадзе FPV: їх можна корегувати зокрема й за допомогою флагманського дрона.

Дрон SAKER SCOUT може літати на відстань до 10 км (для нічних польотів оснащується інфрачервоною оптикою). Додатково БпЛA може використовувати інерціальну систему наведення: таким чином підвищується його стійкість до засобів РЕБ. Окремий плюс: інтеграція з усіма наявними у ЗСУ системами ситуаційної обізнаності.