Страх замість суворої відповіді: що відомо про атаку РФ на кордоні України та Румунії

Атака дронів

РФ вчергове атакувала район дунайських портів України, але тепер постраждала і сусідня Румунія, кажуть в українському МЗС. За інформацією відомства, на території держави НАТО впали і здетонували російські «шахеди». У Бухаресті спростовують цю інформацію. Експерти кажуть, що на тлі кволої реакції НАТО Кремль надалі може використати повітряний простір Румунії для атак на Україну.

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«Є відео, на якому можна чітко помітити те, що саме було нанесено дронами-камікадзе удар по території Румунії. Так що, Румунія автоматично відмовляється від своєї території? Це не жорстка відповідь країни-члена НАТО. Це можна назвати політкоректністю або дипломатією навіть. Хоча традиційно це — страх», — вважає воєнний експерт Олександр Коваленко.

На відео, що потребує верифікації, видно момент нічного вибуху, як повідомляється, на узбережжі Дунаю.

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», — написав речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, покликаючись на прикордонну службу України.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що прикордонні наряди фіксували детонацію двох ворожих БПЛА на румунській стороні.

«По визначених каналах зв’язку прикордонники України поінформували румунських колег, що фіксували дві детонації на території Румунії у визначених районах під час здійснення атаки Росією літальними апаратами», — прокоментував ситуацію Демченко.

У Міноборони Румунії заперечили цю інформацію, заявивши, що російські дрони «не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії».

Водночас у Бухаресті засудили російські удари по українських об'єктах і елементах цивільної інфраструктури.

Це вже другий інцидент з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли йшлося про порушення кордону Румунії з боку Росії.

У лютому 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві крилаті ракети «Калібр» перетнули кордон України з Республікою Молдова й увійшли в повітряний простір Румунії. Тоді Бухарест теж спростував порушення власного повітряного простору.

Kрилаті ракети великої дальності «Калібр», запущені російським військовим кораблем із невідомого місця. 15 липня 2022. AP

«Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з Чорного моря з корабля Російської Федерації поблизу Кримського півострова, імовірніше, крилату ракету, яка розвернулася в повітряному просторі України, Республіки Молдова та повторно увійшла в повітряний простір України, жодного разу не перетинаючи повітряний простір Румунії», — заявили в Міноборони Румунії.

На думку Олександра Коваленка, пасивна реакція країни НАТО на дії Росії може спонукати Кремль почуватися вільніше в повітряному просторі сусідніх із Україною держав. Таку тактику РФ ймовірно використовуватиме для подальших ударів по Ізмаїлському та Ренійському районах України, через які наразі проходить зерновий коридор.

«Я не стверджую і не виключаю, що росіяни можуть навіть частково використовувати прикордонні території і повітряний простір Румунії для більш безпечного проходження до українських об’єктів, по яких завдаватимуть ударів. Так само, як і повітряний простір Молдови використовують російські ракети, щоб прямувати більш безпечно в напрямку вже західної та центральної України», — вважає Коваленко.

За словами експерта, такі атаки не вплинуть суттєво на режим роботи зернового коридору.

Загалом в ніч проти 4 вересня РФ запустила 32 дрони в напрямку Одещини, Миколаївщини та Дніпра.

Наслідки атаки російських дронів на Одещині. 4 вересня, 2023. © Сили оборони півдня України/telegram

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