Екстрадиція закордонних ухилянтів та мобілізація студентів 30+. Як ще можуть змінитися правила мобілізації?

Влада анонсує

Осінь принесла українцям нові правила мобілізації. Урядовці спростили призов до лав ЗСУ для обмежено придатних громадян, серйозно почали говорити про екстрадицію чоловіків із-за кордону, якщо ті опинились там незаконно. Також у ВР вже зареєстрували і законопроєкт, який позбавляє відстрочки від служби в армії чоловіків-студентів старше 30 років. Українська редакція RFI розібралась в деталях нововведень та анонсів від влади.

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Екстрадиція з-за кордону

Минулого тижня лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час телемарафону «Єдині новини» заявив, що Україна працює над питанням екстрадиції військовозобов’язаних чоловіків з-за кордону. Йшлося про тих, хто виїхав із України за підробленими документами чи довідками про непридатність до військової служби.

«Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації», — заявив тоді Арахамія.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія © Пресслужба «Слуги народу»

І, здавалося, що дискусії навколо такої ініціативи влади сходять нанівець, але нових приводів для подальших обговорень додало польське видання Rzeczpospolita. Воно повідомило, покликаючись на дані прикордонників, що у Польщі знаходиться близько 80 тисяч чоловіків, які підлягають мобілізації, і заїхали вони в країну після 24 лютого 2022 року.

Також у публікації розповіли, що екстрадувати до України чоловіків зможуть тільки тоді, коли наша країна видасть міжнародний ордер на арешт кожного із них.

«Якщо ми такого іноземця затримаємо, наприклад, для звичайної перевірки на дорозі, то наша система КСІП (національна поліційна інформаційна система Польщі. — Ред.) покаже, що він є особою, яку переслідує прокуратура України, тому що є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку людину і повідомляємо у прокуратуру. Чи будуть його екстрадувати, вирішує польський суд», — розповіли Rzeczpospolita у Головному управлінні поліції.

Видання написало, що правоохоронці вже екстрадували українців на батьківщину, але поки що йдеться про тих, хто організував нелегальну переправу чоловіків до Європи. Та все ж стався черговий інформаційний вибух в українському інформпросторі — у соцмережах почали говорити про масову екстрадицію чоловіків із-за кордону.

Роз’яснив ситуацію в ефірі «Радіо Свобода» представник президента у парламенті, нардеп Федір Веніславський:

З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних — це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.

А ця процедура буде довгою і непростою, тому, за словами Веніславського, влада буде думати, як зробити її більш гнучкою. Та спочатку будуть аналіз і дискусії, а вже потім — прийняття рішень.

За словами адвоката, керівника практики митного права АО «Бачинський та партнери» Соломії Денис, застосування практики екстрадиції є цілком можливим і прийнятним, а здійснення цієї процедури регламентується чинним процесуальним законодавством України.

«Кримінальне процесуальне законодавство України передбачає можливість проведення досудового розслідування та судового розгляду щодо винуватості особи, яка знаходиться за кордоном. Однак, потрібно брати до уваги, те, що досудовий розгляд за відсутності підозрюваного можливий лише щодо окремих кримінальних правопорушень. Стосовно того, наскільки легко або важко довести вину такої особи, то це завжди залежить від обставин конкретного кримінального провадження, доказової бази і так далі. Потрібно розуміти, екстрадиція потребує значних зусиль компетентних органів для її належної реалізації», — пояснює Соломія Денис.

Адвокат, керівник практики митного права АО «Бачинський та партнери» Соломія Денис © Особистий архів Соломії Денис

Ймовірно, дії осіб, яких підозрюватимуть у вчиненні кримінального правопорушення, кваліфікуватимуть за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ст. 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

358 КК України — підроблення документів;

369 КК України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

«За загальним правилом звільнення від кримінальної відповідальності залежить від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, такі строки корелюються в межах від 2 до 15 років (з дня вчинення людиною кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили)», — говорить адвокат.

Процедуру екстрадиції в Україні здійснюють Офіс Генпрокурора та Міністерство юстиції України. А порядок їх взаємодії з правоохоронними органами інших країн прописаний в Кримінальному процесуальному кодексі України та в Інструкції про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження.

Робота ВЛК та спірні статті

Наказ Міністерства оборони України №490 набув чинності ще 25 серпня, хоча датований 18 серпня 2023 року. Цим документом урядовці внесли зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Міноборони оновило список хвороб, за якими оцінюють придатність до військової служби, та уточнило порядок несення служби обмежено придатних. Йдеться про ті захворювання, які значились в так званих «спірних статтях». Зараз же наказ №490 визнає придатними до служби людей, що хворіють на:

клінічно виліковний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

анемія, порушення згортання крові;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні й інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за помірно виражених, короткочасних проявів;

хвороби центральної нервової системи, які повільно прогресують;

епізодичні та пароксизмальні розлади.

І якщо до цих змін рішення щодо кожного хворого розглядалось в індивідуальному порядку, то від 25 серпня підхід буде уніфікованим. Соломія Денис пояснює:

Якщо до внесення змін до законодавства рішення про визнання особи хворої на безсимптомний ВІЛ (як приклад. — Ред.) придатною до військової служби приймалося в кожному окремо випадку, з урахуванням особливостей здоров’я та фізичного стану окремо взятої людини, то тепер такий диверсифікований підхід унеможливлено, і, як наслідок, придатними до військової служби визнаватимуться усі чоловіки, які хворіють на вище вказану хворобу.

Студентам 30+ приготуватися?

Іще одна новина мобілізації — це скасування відстрочки від мобілізації для студентів, яким вже виповнилось 30 років і здобувають вони другу й більше освіту. Ці новини знову озвучив Федір Веніславський в ефірі телемарафону. За його словами, у 2019-2021 роках студентів віком 25+ було 40 тисяч, а після повномасштабного вторгнення, у 2022 році, їх стало 106 тисяч. Цьогоріч цифра вже становить трохи більше 74 тисяч, а вступна кампанія триватиме до 30 листопада, тому прогнозують що вона сягне 100 тисяч.

Народний депутат Федір Веніславський © Верховна Рада України

«Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову за мобілізацією. Тому я зареєстрував законопроєкт, запропонував, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є послідовною… ті, хто вступив на другу, третю, четверту освіту після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могли», — заявив Веніславський і додав, що у разі прийняття закону під його дію підпадуть і студенти, які розпочали навчання у 2022-2023 роках.

Проєкт закону 9672 був зареєстрований у Верховній Раді 4 вересня. У пояснювальній записці до нього автори, нардепи Федір Веніславський та Мар’яна Безугла, пишуть, що у 2022 та 2023 роках «правову норму опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації» використали військовозобв’язані, які вже мають певний рівень освіти. Вони йшли до освітніх закладів, щоб здобути або ще один тотожний рівень освіти, або, у більшості випадків, навіть нижчий.

«Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав і свобод громадян України, у тому числі і права на освіту військовозобов’язаним, яким держава вже забезпечила реалізацію права на освіту, а також компрометує систему освіти в Україні перед Українським народом і міжнародними партнерами», — йдеться у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту пишуть, що вони хочуть не тільки забезпечити верховенство права в Україні, усунути соціальну несправедливість, а збільшити мобілізаційні спроможності держави і ЗСУ та зменшити навантаження на систему освіти в умовах правового режиму воєнного стану.

Але поки цей проєкт закону знаходиться на розгляді у Верховній Раді, проголосувати за нього можуть восени.