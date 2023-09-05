Зернова угода — усе? Чи доб’ється Росія зняття санкцій та що пропонує Україна

продовольча небезпека

Президенти Туреччини та Росії — Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін — на зустрічі в Сочі не дійшли згоди щодо виконання Москвою умов угоди Чорноморської зернової ініціативи та відновлення дії «зернового коридору».

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Домовитися не вийшло

За підсумками зустрічі двох президентів, домовитися про негайне відновлення Чорноморської ініціативи не вийшло. Глава Кремля вкотре пожалівся на те, що Росію змусили вийти із зернової угоди, бо жодну з її умов так і не виконали. Путін наполягає на знятті частини санкцій щодо постачання російського зерна та добрив на європейські ринки. Лише тоді, мовляв, буде розмова про повернення до угоди.

«Нас просто змусили вийти із зернової угоди.… Але Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, як тільки будуть виконані всі зафіксовані домовленості», — сказав Путін.

Окрім цього, Путін повідомив, що РФ розглядає можливість створення альтернативи Чорноморській зерновій ініціативі, уклавши відповідні угоди з Туреччиною та Катаром. Це передбачає продаж лише одного мільйона тонн зерна за пільговими цінами. Платити за нього має Катар, адресатом мають бути бідні країни Африки. Утім, як сказав російський президент, навіть якщо ці домовленості буде укладено, заміною Ініціативи вони не стануть.

Ердоган висловив переконання, що зернову угоду потрібно продовжити, «усунувши недоліки». За його словами, альтернативні варіанти не змогли запропонувати «стійку, безпечну й постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива»:

— Ми підготували новий пакет пропозицій із ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом’якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією.

Ердоган сподівається, що сторони «за короткий час досягнуть рішення, яке відповідатиме очікуванням».

Зустріч Володимира Путіна та Реджепа Ердогана в Сочі, 4 вересня 2023 © Alexei Nikolsky / AP

Суть пропозицій раніше вже озвучив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

«Найважливішими елементами пакету є під’єднання європейської дочірньої компанії російського банку "Зіраат" (Россільгоспбанк) до системи SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній із виробництва добрив у Європі», — сказав турецький міністр.

З Росії знімуть санкції?

За результатами переговорів турецького та російського президентів, міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена — проте не за рахунок виконання забаганок і шантажу Росії.

«Бо жодних правових та політичних підстав для виходу з угоди росіян не було. А якщо зараз піти їм на поступки — вони повернуться, а за місяць знову вийдуть і висунуть нові вимоги. Це класичний шантаж», — пояснив Кулеба.

А зняття санкцій із Росії буде означати, що шантаж дієвий. І це буде дуже небезпечним сигналом для світу, каже координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева:

— Послаблення санкцій буде помилковим і дуже небезпечним сигналом: пряма агресія і шантаж працюють. Робіть, як Путін — і під вас прогнуться. Порушуйте домовленості, обстрілюйте цивільну інфраструктуру, штучно створюйте проблеми на ринках продовольства, вбивайте зброєю і голодом, вчиняйте свавілля в морі. І всі це тихенько проковтнуть — і підуть вам назустріч.

Наразі Росія створює всі умови задля того, аби з неї зняли санкції, вважає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Задля досягнення своїх цілей Кремль не гребує руйнацією світової продовольчої безпеки:

— Росія свідомо намагається зруйнувати глобальну продовольчу безпеку, щоби потім відігравати велику роль у контексті пропозицій по експорту зернових. Нестача зерна у світі, через відсутність пропозицій від України, за даними Всесвітньої продовольчої організації, уже призвела до росту цін на збіжжя понад 10%. Їхня ціль — створити такі умови, щоби кораблі боялися заходити та виходити з України. Таким чином, вони будуть залишатися великим гравцем. І для забезпечення потреб у продовольстві вони будуть наполягати на знятті санкцій.

Сільськогосподарський склад, зруйнований під час російської атаки в Одеській області, 21 липня 2023 © AP / Libkos

Марчук наголошує, що Україна не піде на поступки. Адже санкції запроваджували для послаблення економіки РФ, щоби в неї не було коштів для подальшого ведення війни: «Якщо санкції будуть зняті, ми чудово розуміємо, що зароблені кошти підуть на агресію проти України. То для чого було їх вводити взагалі?»

Та попри все, повертаючись після зустрічі з Путіним, Ердоган знову висловив сподівання, що новий пакет пропозицій втамує занепокоєння Росії щодо зернової угоди з Україною і невдовзі дасть позитивні результати.

Він сказав, що обговорить це питання з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Нью-Йорку пізніше цього місяця на полях Генеральної Асамблеї організації.

Альтернативні шляхи

Вірити Росії не можна, наголошує Дмитро Кулеба. Очільник українського МЗС переконує західних партнерів, що треба розвивати альтернативні коридори для Чорноморської зернової ініціативи. Тільки так можна позбутися залежності від Москви. За його словами, технічна можливість для цього є, однак слід додатково зміцнити безпеку. «Ми вже показали, що це працює. Ми вже показали, що з’являються країни, які виявляють інтерес для того, щоб допомогти нам в організації з функціонуванням цього коридору на стабільній основі», — додав Кулеба.

На думку Дениса Марчука, для убезпечення гуманітарного коридору, нам потрібна додаткова зброя та засоби протиповітряної оборони:

— Зараз представники української влади обговорюють із партнерами озброєння, яке можна використовувати для оборони на воді, та системи ППО для захисту інфраструктури. Зараз було б важливим для всієї міжнародної спільноти зробити неможливими обстріли Одещини. Якби нам вдалося захисти гуманітарний коридор, то ми б могли спокійно експортувати зерно Чорним морем, без участі Росії.

Корабель з українським зерном біля протоки Босфор у Стамбулі, 17 липня 2023 © Sercan Ozkurnazli / AP

Марчук наголошує, що демарш Росії щодо поновлення Ініціативи — це удар не лише по Україні, а по продовольчій безпеці всього світу. Відсутність збалансованої пропозиції буде призводити до продовольчої інфляції в багатьох країнах світу. І чим далі ця ситуація буде заходити в глухий кут, каже він, тим більше дорожчатимуть продукти. У цьому ніхто не зацікавлений.

Тому, пояснює експерт, крім морських, слід розвивати авто та залізничні шляхи для експорту зерна:

— Ми ведемо діалог із нашими партнерами в контексті розширення наших маршрутів сухопутними шляхами та щодо пом’якшення можливості експорту східноєвропейським напрямком. Сьогодні розглядається можливість розширити «смуги солідарності» до 4 мільйон тонн на місяць, використовуючи «зелені коридори», що охоплюють Адріатичне море, країни Балтії, Німеччину та Нідерланди. І це могла би бути та підтримка, на яку ми розраховуємо. Це б здешевіло процес логістики й дало можливість вивозити зерно альтернативними маршрутами.