Новий адміністративно-територіальний устрій Криму — Зеленський підписав закон
Президент України підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.
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Про це повідомило Представництво президента України у Криму. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим»,був прийнятий Верховною Радою України 23 серпня — в день проведення третього саміту Кримської платформи.
«Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад», — йдеться у повідомленні.
Окрім того, закон доручає Кабміну протягом 1 місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим.