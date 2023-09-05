Новий адміністративно-територіальний устрій Криму — Зеленський підписав закон

УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ

Президент України підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

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Про це повідомило Представництво президента України у Криму. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим»,був прийнятий Верховною Радою України 23 серпня — в день проведення третього саміту Кримської платформи.

«Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад», — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський © ОП

Відповідний законопроєкт спільно розробили Представництво та Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Наступного дня після публікації ухваленого і підписаного документу,«будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим».

Окрім того, закон доручає Кабміну протягом 1 місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим.