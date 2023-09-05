Олена Зеленська: Мені потрібен чоловік, а не історична особа — BBC

Перша леді

Перша леді України сьогодні не живе разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським, а її діти за життя у війні заплатили високу емоційну ціну. Та дружина президента вірить, що в чоловіка вистачить впертості, сил та натхнення пройти цю війну.

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Про це перша леді розповіла в дуже особистому інтерв’ю BBC.

На початку повномасштабного вторгнення Олена Зеленська разом із дітьми переховувалась у секретних місцях. Тоді, як сама вона описує власний стан, «було постійне відчуття адреналіну». Але згодом Олена Зеленська зрозуміла, що потрібно заспокоїтись та навчитися жити в умовах, що склалися.

Потім настав час поїздок світом, зустрічей зі світовими лідерами та промов.

Сьогодні, говорить дружина президента, родині Зеленських бракує часу, який можна провести разом. Але попри всі обставини в них «є і емоційна, і фізична сила». Родина бачиться, але не так часто, як того хотілося б, а син Президента України дуже сумує за батьком. Як говорить Олена Зеленська, за невизначеність життя на війні її діти заплатили емоційну ціну.

«Мені боляче дивитися, що мої діти нічого не планують, як у такому віці молодь. Моїй доньці — 19. Вона мріє про подорожі, про нові відчуття, емоції. У неї немає такої можливості», — цитує видання першу леді України.

Олена Зеленська говорить, що ніколи не мріяла про те, щоб її чоловік став історичною постаттю, але вона впевнена, що в нього вистачить енергії, сили волі, натхнення та впертості пройти цю війну:

— Це, можливо, трохи егоїстично, але мені потрібен мій чоловік, а не історична особа… Я вірю в нього. І я його підтримую. Я знаю, що в нього достатньо сил. Для будь-якої іншої людини, яку я знаю, думаю, ця ситуація була б набагато важчою. Він дійсно дуже сильна і витривала людина. І ця стійкість — це те, що нам усім зараз потрібно.

Зараз дружина президента хоче допомогти українцям упоратись із психологічними наслідками війни. У планах — конференція в Києві, яка буде присвячена психічному здоров'ю та стійкості. Зеленська хоче надихнути українців і допомогти тим, хто не впевнений у майбутньому.

«Ми маємо величезну надію на перемогу, але ми не знаємо, коли вона прийде. І це довге очікування, постійний стрес. Це має свою ціну», — сказала перша леді, яка «ніколи не уявляла, що опиниться у цій ролі, у цей час».