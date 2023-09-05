Українські війська просунулися за протитанкові рови на Запоріжжі

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). аналітики інституту дійшли висновків, що ЗСУ змогли подолати лінії укріплень росіян на запорізькому напрямку та пройти до позицій за протитанковими перешкодами.

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У звіті ISW зазначають, що українська піхота дійшла до російських позицій за протитанковими ровами та протитанковими перешкодами «зуби дракона». Ці укріплення складають які складають оборонну лінію військ РФ у Запорізькій області.

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Такі висновки зробили на основі геолокаційних кадрів, які, зокрема, демонструють ситуацію на околицях Роботино, Вербового та Новопрокопівки. На зображеннях видно, що українська піхота просунулася в низку підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, яка йде на північний захід до Вербового. Інші кадри показують просування ЗСУ до позицій між Роботиним — 10 кілометрів на південь від Оріхова та Новопрокопівкою —13 км на південь від Оріхова.

Інфографіка ISW © ISW

«Українські сили розширюють прорив, який вони вже зробили в одній російській оборонній лінії і, як повідомляється, перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили]. Схоже, що українські сили досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не пробитого російської оборонної лінії, який тягнеться на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки (20 км на південь від Оріхова), атакуючи піхотою та обстрілюючи важкою артилерією російські позиції далі та на південь від цієї лінії», — йдеться у звіті ISW.

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Також зауважують, що у червні російські війська взялися розширювати мінні поля, з огляду на успіхи української армії. Адже ЗСУ показали, що можуть досить легко пробивати мінування глибиною до 120 метрів. Тому РФ намагається зробити ці поля не менш як півкілометровими.