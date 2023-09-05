Художня інтерпретація реальних подій. Що не так із фільмом «Юрик»

СПОТВОРЕНА РЕАЛЬНІСТЬ

«Плювок у душу» — саме так маріупольці висловлюють своє ставлення до фільму про події повномасштабної війни. Мешканці Маріуполя, які відчули на собі всі жахи блокади та вибирались із зони бойових дій, ризикуючи життям, обурені кінострічкою. Вони кажуть, що у фільмі зображена спотворена реальність.

Реклама Читати продовження

Про що фільм

«Юрик» — воєнна драма, знята українським продакшеном Osnovafilm спільно з телеканалом СТБ та естонським телеканалом ETV. Прем’єру показали в українському телеефірі на День Незалежності України.

Головного героя фільму звати Юрик. Йому 11 років. Під час обстрілів у Маріуполі він втрачає сестричку, тата і дідуся. Коли в захопленому росіянами місті лунає оголошення, що всіх дітей вивезуть до Росії нібито для збереження їхнього життя, мати Юрика розуміє: якщо сина заберуть росіяни, то вона більше ніколи його не побачить. Сама виїхати з міста вона може, оскільки має доглядати за лежачою матір’ю. Жінка ухвалює важке для себе рішення — відправити сина з волонтерами до кордону з Польщею.

На Ютуб-каналі СТБ в описі до трейлеру фільму було вказано, що він заснований на реальних подіях. Проте це так не виглядає, про що свідчать численні коментарі маріупольців, які ледве вибралися з блокадного міста.

Фільм анонсували, як знятий на реальних подіях © скріншот з Ютубу

Заснований на реальних подіях?

Фільм рясніє неточностями та знецінює ті жахіття, які відбувалися в Маріуполі навесні 2022, пишуть містяни. Таке викривлення викликає в людей обурення. Найбільше питань — до сюжетної лінії з автівками ОБСЄ, що їздили із гучномовцями та нібито евакуювали маріупольців.

«Люди виходили самостійно пішки та виїждали автотранспортом власним. Немає автівки, йди пішки по прострілюваній трасі. Немає автівки, сиди під окупацією. Навіщо ви брешете на кістках десятків тисяч маріупольців?» — пишуть містяни в коментарях.

«Напевно, тому я виходила з дітьми пішки і пройшла пішки 22 кілометри. І напевно, тому ночувала в полі, тому що ОБСЄ забирали», — ділиться у коментарях жителька Маріуполя Юліана.

Маріупольці зазначають: фільм не відповідає дійсності і не передає навіть сотої частини того, що їм довелося пережити під час блокади міста. У стрічці у сховищі багатоповерхівки перебуває лише одна родина. Люди, що виживають в екстремальних умовах, чисті та охайні, мають телефоний зв'язок та заряджені телефони, а дитина вночі сама ходить по воду. Містяни спокійно пересуваються вулицями, наче там і немає бомбардувань, гори трупів та братських могил на кожному подвір'ї...

«Маріуполь був у -15 без газу, води, електрики, зв'язку, опалення. Сховища переповнені, їжі мінімум. Будівлі палали, служб не було, люди закінчували життя самогубством», — пишуть містяни.

«Не претендує» на відображення реальної трагедії

В Osnovafilm на обурення українців спотвореною реальністю у фільмі відреагували. За словами авторів, вони «намагалися створити художній фільм, що розкриває тему "дитина на війні" та привернути світову увагу до цієї важкої теми через художнє осмислення і художні образи».

«Художній фільм “Юрик” промарковано текстом, який попереджає глядачів, що стрічка є виключно художньою та не претендує на відображення реальної трагедії, яку вчинили окупаційні війська рф в м. Маріуполь», — йдеться в їхньому зверненні.

Виробник пообіцяв вилучити будь-які згадки про ОБСЄ з фільму та доповнити його документальним постскриптумом. З ютуб-каналів продакшену й телеканалу СТБ фільм і трейлер видалено.

Утім, першою реакцією від виробників став коментар співпродюсерки фільму Тетяни Куц.

Перша відповідь співпродюсерки Тетяни Куц на обурення маріупольців © скріншот з Інстаграму спільноти «Mariupol now»

Згодом Куц цей коментар видалила та попросила вибачення за свої слова. Вона пояснила, що «сформувала думку в пориві гніву, за що отримала справедливу критику».

«Зловити хайп»

Прототипом Юрія став хлопчик Хасан. На початку березня 2022 року мама відправила його до кордону через всю країну. Сама жінка залишилась доглядати свою матір, прикуту до ліжка. Втім, це відбувалося в Запоріжжі, куди родина Хасана приїхала, рятуючись від війни в Сирії. Президент Маріупольського ТБ Микола Осинченко певен, що творці фільму навмисно перенесли події в Маріуполь, аби заробити на трагедії міста:

— Ви зловили хайп на пам’яті тих людей, які загинули там, більш ніж сто тисяч, ви наплювали на гарнізон «Маріуполь», який захищав місто. І вам кожен скаже, що обеесєшники покинули навіть свої броньовані тачки біля свого офісу та позабирали ключі, аби ніхто не міг ними скористатися: ані мирні, ані військові. Ви зловили хайп, але не той, на який ви розраховували.

Містяни також зазначають: у фільмі жодного разу не лунає, що Маріуполь бомблять саме росіяни. Одного разу в стрічці їх тихесенько називають «орками». Більше — жодної згадки. Прем'єра «Юрика» вже відбулась в Естонії. Цілком ймовірно, що стрічку покажуть і в інших країнах. Чи зможе осягнути іноземний глядач усе жахіття, яке сталося в окупованому Маріуполі? Чи в його пам'яті відкладеться тільки картинка з художнього фільму, де немає навіть згадки про росіян, а містяни перечікують обстріли в просторих охайних сховищах з запасами їжі і води, зі світлом і телефоним зв'язком, а потім полишають небезпечне місце евакуційними автобусами міжнародної організації?

— Ваш фільм — то є віконце овертона, яке дозволяє на Гаазькому трибуналі Росії апелювати до того, що в Маріуполі був не геноцид мирного населення, а то були лише бойові дії. Тому що, за вашим фільмом, виходить, що вивозили людей. Люди мали можливість виїхати. Але чомусь, бачте, не виїхали. Загинули, — резюмував Микола Осинченко.