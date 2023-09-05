Sunshine cafe: як працюють в Україні люди з інтелектуальними порушеннями

СОЦІАЛЬНИЙ БІЗНЕС

Соціальне кафе у Києві створила голова громадської організації «Сонячні люди» Аліна Живаго. Про родзинки меню, особливості навчання персоналу й труднощі в роботі закладу під час війни власниця Sunshine cafe розповіла в інтерв’ю українській редакції RFI.

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Різноманітні піци, нагетси, картопля фрі та багато іншого. Усе це готують співробітники соціального кафе в Києві. Майже всі, хто тут працює, має різні інтелектуальні порушення. І всі вони якісно виконують свою роботу та щоденно радують відвідувачів смачненькими стравами.

Співробітники соціального кафе © Sunshine Cafe

Аліна Живато пояснює, що створити робочі місця для людей із інтелектуальними порушеннями вирішила, зокрема, тому, що має доньку з синдромом Дауна:

— Ідея виникла дуже давно, коли народилася моя донька. І я зрозуміла, що такі люди нікому не потрібні. Відразу в пологовому будинку персонал пропонує відмовитися від такої дитини. Потім ти не можеш піти в будь-яку школу. Потім важко знайти навчальний заклад, щоб здобути професію. А потім ще важче знайти роботу.

Після школи донька Аліни закінчила кулінарне училище. Ще під час практики стало зрозуміло, що знайти роботу дівчинці буде важко:

— Ніхто не хоче з такою молоддю клопоту, тому людей із інвалідністю мало хто приймає на роботу. Тому я почала думати, що робити далі. Читала в інтернеті, шукала інформацію, що роблять такі люди в Європі. І побачила, що вони працюють у кав’ярнях, у кафе, у ресторанах. Я довго вивчала це і вирішила, що треба робити своє. Так і з’явилося Sunshine cafe (укр. сонячне кафе. — Ред.).

Співробітниці соціального кафе © Sunshine Cafe

Спочатку Аліна планувала, щоб у кафе працювали лише люди з синдромом Дауна. І заклад збиралася відкрити 21 березня 2022 року — у Міжнародний день людей із синдромом Дауна. Але через початок повномасштабного вторгнення планам не судилося здійснитися:

— Перші місяці я не знала, що мені робити. Майже всі люди, які мали в мене працювати, поїхали з країни. Ми з донькою переїхали до західної частини України. Але потім я зрозуміла, що сидіти склавши руки не можу, тому відкриття таки відбулося, але трошки пізніше, ніж планувалося.

Зараз у кафе працює десятеро людей, сім з них мають різні інтелектуальні порушення. Вони роблять заготівлі, ріжуть та чистять овочі, прибирають приміщення та миють посуд. Працюють по кілька годин на день, бо більше просто не можуть.

Співробітники соціального кафе © Sunshine Cafe

За словами Аліни Живаго, багато компаній, блогерів та відомих людей підтримують проєкт. Хтось допоміг знайти приміщення, хтось погодився навчати персонал, а хтось робить безплатну рекламу закладу у соціальних мережах.

Раніше у кафе працював професійний кухар. Саме він навчив співробітників усім тонкощам кулінарної справи та розробив меню для закладу. Зараз всі основні процеси на кухні, як розказує Аліна, виконує вона, інші співробітники просто допомагають:

— Я ніколи не працювала на кухні, тому для мене це все нове. Але роблю все сама. І адміністративні питання, і соцмережі веду, і на кухні працюю. Бо поки що не можу платити зарплатню великій кількості людей, а покинути цю справу не можу, бо куди ж тоді піде вся ця молодь?

Шеф-кухар навчає персонал © Sunshine Cafe

У жовтні Аліна планує відкрити ще одне кафе в іншому районі Києва, тим самим створивши ще кілька робочих місць для людей із інтелектуальними порушеннями:

— Але для початку мені треба знайти гарного кухаря, який би погодився там працювати. Зараз я розв'язую це питання. І вірю, що вже скоро все буде готово до відкриття.

Співробітник соціального кафе © Sunshine Cafe

За словами голови громадської організації «Сонячні люди» Аліни Живаго, до початку повномасштабного вторгнення в Україні було понад 17 тисяч людей із синдромом Дауна, понад 90% з них не були працевлаштовані:

— Я мрію, що колись буде мережа по всій Україні. Бо попит є. Охочих працювати дуже багато, а я поки що не можу забезпечити всіх їх роботою. Бо не можу ж я взяти усіх, щоб вони працювали по годині чи приходили на роботу і просто стояли нічого не робили. Але я сподіваюся, що у майбутньому зможу створити ще більше робочих місць для них.

Співробітники соціального кафе © Sunshine Cafe