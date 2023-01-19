За тимчасовим прихистком до Польщі: яку допомогу можуть отримати українці

допомога для українців

На Польщу чекає нова хвиля українських переселенців. Таку можливість припускає польський президент Анджей Дуда. Він наголошує, що передусім це пов'язано із інтенсивними російськими обстрілами критичної інфраструктури.

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«У багатьох випадках українці не матимуть, чим опалювати свої домівки, не матимуть гарячої води. Ймовірно, до Польщі прибуде нова хвиля біженців із України. Ми зараз до цього готуємося», — це повідомив Анджей Дуда.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ 9,2 мільйона українців перетнули польський кордон. У зворотний бік — назад додому — виїхало з 24 лютого 7,4 мільйона людей. Такі дані наводить польська прикордонна служба (Straż Graniczna) станом на 19 січня.

W dn.18.01➡️#funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱 18,5 tys. osób. Od 24.02.2022 - 9,271 mln os.

W dn.18.01 z Polski🇵🇱do Ukrainy🇺🇦odprawiono 18 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 7,439 mln os.#Pomagamy #kontrolagraniczna pic.twitter.com/lbizwm5due — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 19, 2023

Якщо аналізувати щотижневу динаміку, то лише за останній тиждень до Польщі в'їхало на 18,5 тисяч українських громадян більше, аніж попереднього тижня. А за останній тиждень перетнули українсько-польський кордон у бік Польщі на понад 32 тисячі людей більше, ніж тих, хто виїхав в Україну. Чимало українців уперше від початку війни вирішили залишити батьківщину й осісти бодай на холодну зиму в Польщі. На що їм розраховувати? Яку фінансову допомогу можуть отримати такі громадяни України, які зараз прибувають до Польщі?

Допомога «Родина 500 +»

Це одна з найпопулярніших фінансових програм у Польщі. Польський уряд виділяє щомісяця 500 злотих, це приблизно 4200 гривень.

Родинна допомога 500 + © RFI

Основна вимога — мати дитину (одну, дві чи більше) до 18 років, бо саме для них ця допомога і призначена. Ви можете бути як батьками, так і законними опікунами.

Гроші виплачуватимуть увесь час, поки дитина перебуває в Польщі і не досягне 18-річчя.

Для отримання допомоги треба подати заявку до Управління соціального страхування (ZUS). Ось тут можна отримати всю інформацію — для зручності громадян України є переклад на українську.

Що важливо пам’ятати: ZUS перевіряє отримувачів допомоги. Тож, якщо ви повертаєтесь до України, повідомте про це. Інакше чекайте на штрафи.

Одноразова допомога в 300 злотих

Ця програма розрахована на будь-кого з українців, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого.

Одноразова допомога для українців © RFI

300 злотих, а це приблизно 2500 гривень, виплачується один раз.

Що потрібно для отримання цієї допомоги:

🔻 надати докази про перетин українсько-польського кордону після 24 лютого 2022 року;

🔻 зробити PESEL UKR (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — це номер загальної системи електронного обліку населення. Тобто цифровий символ, який дозволяє ідентифікувати фізичну особу;

🔻 відкрити рахунок у польському банку, бо допомогу не дають готівкою.

Заяву на отримання допомоги у 300 злотих подають у муніципалітет (Urząd). Найближчий можна знайти на Google Maps. Там заявнику дадуть анкету, яку треба заповнити на місці. А далі — чекати своєї виплати.

Фінансова допомога «Гарний старт»

Це виплата 300 злотих, орієнтовно 2500 гривень, для учнів польських шкіл, ліцеїв і технікумів.

Шкільна допомога © RFI

Урядова програма розрахована на школярів до досягнення ними 20 років. Польська система навчання передбачає, що діти перебувають у старшій школі 3-4 роки. Коли вони закінчують навчальний заклад, їм саме виповнюється 19-20 років.

300 злотих виплачують один раз на навчальний рік. Заявку можна подавати з початку липня і до кінця листопада. Це можуть зробити батьки або законні опікуни. Усю інформацію можна отримати тут. Українські діти отримують цю допомогу так само, як і польські школярі. Однак вони мають навчатись у польському навчальному закладі.

Ці гроші виплачують безготівково, тільки на рахунок у будь-якому банку Польщі.

За останніми підрахунками, програму «Гарний старт» отримують приблизно 4,4 мільйона учнів.

Фінансова допомога «Піклування про родину»

Ця програма призначена для родин із маленькими дітьми — від одного до трьох років.

Допомога для родин з маленькими дітьми © RFI

Сумарна виплата становить 12 тисяч злотих, що становить приблизно 101 500 гривень. Батьки самі обирають термін, у який вони хочуть отримати гроші. Це може бути 12 місяців, тоді родина отримуватиме щомісяця по тисячу злотих. Або 24 місяці, тоді щомісячна допомога становитиме 500 злотих.

Кожен заявник повинен мати PESEL UKR. Саме він вказує на те, що людина перетнула кордон після початку повномасштабного вторгнення.

Подавати заяву на допомогу можна з першого числа того місяця, коли дитині виповнилося 9 місяців, і до кінця місяця, коли виповниться 13 місяців. Лише тоді гроші виплатять у повному обсязі. Усі подробиці щодо цих виплат можна знайти тут.

Допомога на дітей в яслах

Ця програма призначена для родин із малюками, які відвідують ясла (żłobek), дитячі клуби або перебувають під наглядом денного опікуна (няні).

Допомога на ясла © RFI

Допомога становить 400 злотих, або 3400 гривень на місяць. Варто зауважити, що ці гроші батьки не отримують на руки. Вони надійдуть до закладу дошкільної освіти. 400 злотих покривають перебування дитини в яслах. Проте харчування треба додатково оплачувати.

Важливо звертати увагу на терміни подачі заявок. Щоб отримати певну допомогу, слід надати всі документи з 1 квітня до 31 травня.

Цю фінансову допомогу можуть надавати паралельно з іншою — «Родина 500 +». А ось разом із цією програмою — «Піклування про родину» — не вийде. Батькам треба обирати.

Допомога «Карта багатодітної родини»

Головна умова для отримання коштів за цією програмою — мати більше як дві дитини.

Допомога для багатодітних родин © RFI

Програма також не передбачає видачу живих грошей, родина отримує пластикову карту або користується застосунком mObywatel. Більше інформації тут.

Ця допомога передбачає низку знижок на території всієї Польщі. Багато супермаркетів, закладів культури, АЗС беруть участь у цій програмі. Розпізнати їх просто — має бути надпис «Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny» («Тут ми поважаємо Карту багатодітної родини») на стінах або склі будівель.

Отже, передбачено:

🔻 знижки на проїзд потягом (37% — на разові квитки, 49% — на місячні для матері/мачухи та батька/вітчима);

🔻 знижки на оплату паспорта (50% для батька/вітчима та матері/мачухи, 75% для дітей);

🔻 безплатний вхід до національних парків;

🔻 знижки в супермаркетах мережі «Lidl» та «Carrefour» 10%;

🔻 знижки в книгарнях мережі «Świat Książki» 20%.

Картки для батьків видають без обмежень за часом. Діти ж можуть отримувати знижки до 18 років, є можливість продовжити дію картки і до настання 25 років. Для дітей із інвалідністю картку видають на все життя. Ця допомога діє разом з усіма іншими.

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Інші види допомоги для українців

Багато неурядових організацій мають програми для українських переселенців, наприклад ООН чи Червоний Хрест. Також є чимало виплат від різноманітних організацій у різних польських воєводствах.

Допомога від неурядових організацій © RFI

Тут найголовніше — стежити за місцевими ЗМІ та сайтами міських рад. Найчастіше там з'являється інформація про нові програми для громадян України.

► Зараз можна отримати допомогу від МОМ (Міжнародної організації з міграції), утім, лише у чотирьох воєводствах: у Підкарпатському, Малопольському, Свентокшиському і Шльонському. Саме зараз розпочинається приймання заявок. Головна умова — не отримувати раніше іншу допомогу від неурядових організацій. Реєстрація відбувається тільки за попереднім записом:

🔻Краков: +48886977553, krakow@fundacjaq.pl

🔻Катовице: +48692823960, katowice@fundacjaq.pl

🔻Нова Демба: +48886977529, nowadeba@fundacjaq.pl

🔻Жешув: +48886977526, rzeszow@fundacjaq.pl

► Ще одна доступна зараз допомога — від благодійної організації «Fundacja Ukraina». Вона дозволяє отримувати 710 злотих (≈ 6000 гривень) щомісяця протягом трьох місяців. Подаватись можуть лише ті українці, які не отримували раніше жодної допомоги від неурядових організацій, та ті, які проживають на території Нижньосілезького воєводства.

Програма поширюється на такі категорії населення:

🔻 Вагітні жінки

🔻Мами дітей до 1 року життя

🔻 Мами трьох і більше дітей, які без чоловіка перебувають у Польщі

🔻 Люди з інвалідністю (1 та 2 групи)

🔻 Люди віком 60+

Реєстрація триває до 20 січня включно за цим покликанням.

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Скільки витрачено на допомогу українців у Польщі?

Польща 2022 року витратила загалом 35-40 мільярдів злотих на підтримку України та українських переселенців. Такі цифри наводить віцепрезидент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.

-Polska w 22r. poniosła duży wysiłek pomocy UKR-ok. 35-40mld (broń 10,prywatne10,pomoc bezp.z budżetu6,samorządy/ngo10)

-system stworzony przez rząd (najpierw pomoc,docelowo praca)-działa dobrze

-wyzwania:integracja/polityka imigr.jako całość,ew.2. fala (na razie nie widać)

9/10 — Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) December 27, 2022

Із бюджету було виділено близько 6 мільярдів злотих. Допомога від органів місцевого самоврядування та неурядових організацій – близько 10 мільярдів злотих. Решта – 10 мільярдів злотих – це приватна допомога поляків.

У Польському фонді розвитку порахували, скільки українців скористались чинними соцпрограмами:

🔻 щомісячні виплати за програмою «Родина 500+» виплатили на 328 тисяч дітей;

🔻 на 12 тисяч українських дітей Польща виплачує допомогу в рамках програми «Піклування про родину»;

🔻 одноразову виплату за програмою «Гарний старт» отримали 141 тисяча дітей;

🔻 Більше ніж мільйон українців отримали 300 злотих матеріальної допомоги.

Українці не лише споживають, але й віддають. Бартош Марчук також розповів, що в Польщі офіційно працевлаштовано близько 770 тисяч переселенців із України. Це приблизно 60-70% від загальної їхньої кількості. До кінця 2022 року вони сплатили чотири мільярди злотих податків та внесків до системи соціального страхування. Як прогнозується, цей показник 2023 року становитиме шість мільярдів злотих.