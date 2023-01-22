У Варшаві засудили до довічного позбавлення волі Путіна, Лукашенка, Шойгу та Лаврова

злочинців — під суд

Імпровізований суд відбувся прямо під стінами посольства РФ у польській столиці. Символічно винуватців війни судили у День Соборності України.

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Поліцейські біля російського посольства © RFI

Патрулі поліцейських довкола дипломатичної установи Росії у Варшаві.

Українці під посольством РФ у День Злуки © RFI

У День Соборності під посольством РФ велелюдно. Українці прийшли сюди з вимогою створити трибунал і притягнути злочинців до відповідальності.

Українці під стінами посольства РФ у Варшаві © RFI

Мітинг під амбасадою РФ у Варшаві © RFI

«Я з Дніпра. 14 січня у Дніпрі стався теракт. Сьогодні ми тут, щоб кричати на весь світ, щоб нам дали зброю, якою ми можемо захищатись від нашого сусіда, треба на весь світ кричати, щоб Росія перестала вбивати українців», — мовить Ангеліна, українська переселенка.

Ангеліна з Дніпра прийшла на мітинг © RFI

Троє суддів та четверо злочинців — прямо під стінами російської амбасади влаштували імпровізований суд над воєнними злочинцями, які винні у смертях українців. Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Сергій Шойгу та Сергій Лавров — у тюремних робах, в наручниках та ланцюгах.

00:23 Злочинці © RFI

Чотири злочинці в одній клітці © RFI

«Апелюємо до цілого світу, аби об'єднатись заради спокійного майбутнього наших дітей, щоб був створений трибунал, який засудить злочинців і у світі нарешті запанує спокій», — заявила лідерка «Євромайдану-Варшава» Наталка Панченко.

Українці вимагають засудження винуватців війни © RFI

На акцію прийшла віце-маршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська. Вона наголосила: перемога України має бути виключно на умовах Києва, не інакше. А прямо зараз закликала світ створити трибунал, який покарає воєнних злочинців.

Плакати мітингарів © RFI

«Треба вимагати створення нового трибуналу, який засудить російські злочини. Треба розбудити світ», — заявила Госєвська.

Злочинців везуть на суд © RFI

Вердикт суддів імпровізованого трибуналу однозначний — довічне ув'язнення для Путіна, Лукашенка, Шойгу та Лаврова.

Акція у Варшаві © RFI

Засуджені злочинці на імпровізованому суді у Варшаві © RFI

На акцію у День Соборності зібралось близько двох тисяч українців. Кожен чітко усвідомлює, як війна змінила їхнє життя.

«Всі українські свята — День прапора, День Незалежності — ми зараз розуміємо інакше. Ми розуміємо, що це дається великою ціною. Треба бути свідомим українцем, де б ти не був», — наголошує Михайло з Тернополя.

Мітингувальники і їхні плакати © RFI

Станом на 22 січня 2023 року задокументовано 65 608 воєнних злочинів. З них:

🔻 63657 — порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України);

🔻 66 — планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 Кримінального кодексу України);

🔻 44 — пропаганда війни (ст. 436 Кримінального кодексу України);

🔻 1841 — інші.