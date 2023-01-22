У Варшаві засудили до довічного позбавлення волі Путіна, Лукашенка, Шойгу та Лаврова
Опубліковано:
Імпровізований суд відбувся прямо під стінами посольства РФ у польській столиці. Символічно винуватців війни судили у День Соборності України.
Патрулі поліцейських довкола дипломатичної установи Росії у Варшаві.
У День Соборності під посольством РФ велелюдно. Українці прийшли сюди з вимогою створити трибунал і притягнути злочинців до відповідальності.
«Я з Дніпра. 14 січня у Дніпрі стався теракт. Сьогодні ми тут, щоб кричати на весь світ, щоб нам дали зброю, якою ми можемо захищатись від нашого сусіда, треба на весь світ кричати, щоб Росія перестала вбивати українців», — мовить Ангеліна, українська переселенка.
Троє суддів та четверо злочинців — прямо під стінами російської амбасади влаштували імпровізований суд над воєнними злочинцями, які винні у смертях українців. Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Сергій Шойгу та Сергій Лавров — у тюремних робах, в наручниках та ланцюгах.
«Апелюємо до цілого світу, аби об'єднатись заради спокійного майбутнього наших дітей, щоб був створений трибунал, який засудить злочинців і у світі нарешті запанує спокій», — заявила лідерка «Євромайдану-Варшава» Наталка Панченко.
На акцію прийшла віце-маршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська. Вона наголосила: перемога України має бути виключно на умовах Києва, не інакше. А прямо зараз закликала світ створити трибунал, який покарає воєнних злочинців.
«Треба вимагати створення нового трибуналу, який засудить російські злочини. Треба розбудити світ», — заявила Госєвська.
Вердикт суддів імпровізованого трибуналу однозначний — довічне ув'язнення для Путіна, Лукашенка, Шойгу та Лаврова.
На акцію у День Соборності зібралось близько двох тисяч українців. Кожен чітко усвідомлює, як війна змінила їхнє життя.
«Всі українські свята — День прапора, День Незалежності — ми зараз розуміємо інакше. Ми розуміємо, що це дається великою ціною. Треба бути свідомим українцем, де б ти не був», — наголошує Михайло з Тернополя.
Станом на 22 січня 2023 року задокументовано 65 608 воєнних злочинів. З них:
🔻 63657 — порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України);
🔻 66 — планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 Кримінального кодексу України);
🔻 44 — пропаганда війни (ст. 436 Кримінального кодексу України);
🔻 1841 — інші.