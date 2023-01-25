Нові правила перебування українців у Польщі: що ухвалили законодавці?

допомога по-новому

Польський президент Анджей Дуда підписав поправки до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на її території. Частина нововведень почне діяти відразу після оприлюднення підписаного закону у Віснику законодавчих актів. Інша — з весни та осені. Як зміниться життя українських переселенців у Польщі?

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За прихистком у Польщу. Березень, 2022 AP - Alexandru Dobre

Обов'язкова реєстрація

Усі переселенці з України в обов'язковому порядку мають отримати PESEL з позначкою UKR. Саме це дає право на легальне перебування у Польщі. Раніше влада не вимагала обов'язкової реєстрації. Скоротились і термін, протягом якого можна зробити PESEL UKR. Якщо раніше в українських громадян було 3 місяці на оформлення паперів, то тепер лише 30 днів.

Якщо не оформити PESEL UKR, то громадянин України може перебувати у Польщі або на підставі безвізу (90 днів протягом півроку), або національної візи.

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Плата за проживання переселенців

Йдеться про спеціально організовані прихистки для громадян України — так зване масове розміщення (у перероблених для потреб переселенців спортзалах, торгових центрах, санаторіях чи пансіонатах). Досі такі помешкання були повністю безкоштовні. З цього року все зміниться.

Українські біженці у польському таборі, березень 2022 року © AP / Czarek Sokolowski

Безкоштовно проживати у місцях масового розселення можна лише протягом перших 120 днів — з моменту першого приїзду до Польщі. Далі, якщо людина захоче залишитись на більший період, треба платити.

Польські законодавці чітко визначили суми і терміни:

🔻 З 1 березня це 50% вартості свого проживання у таких місцях. Утім не більше 40 злотих на день (це приблизно 340 гривень).

🔻 З 1 травня 2023 року переселенці мають покривати 75%, але не більше ніж 60 злотих на добу (це приблизно 510 гривень).

Виключення для вагітних жінок, інвалідів, людей похилого віку — вони зможуть проживати безкоштовно, незалежно від терміну перебування.

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Соціальна допомога та її втрата

Одна з цілей нових поправок — ущільнити систему виплат для українців. Для цього розширяють повноваження ZUS — Управління соціального захисту. Його представники, як і польські прикордонники, матимуть доступ до інформації про перетин кордону українськими переселенцями. Відтак буде можливість контролювати і впливати на виплату допомоги. Зокрема, для тих, хто користується воєнним положенням — живе в Україні, а до Польщі їздить виключно за отриманням соціальних грошей.

Крім того, у 2023 році буде заморожуватись виплата соціальної допомоги, якщо людина виїжджає за межі Польщі. А ось якщо термін перебування за межами країни становитиме понад 30 днів, людина повністю втратить право на соціальну допомогу та статус UKR. Відновити його можна буде, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні внаслідок воєнних дій на території країни.

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Офіційні документи для українців

Нова поправка повністю узаконює електронний документ в Diia.pl — він дає право на легальне перебування у Польщі для українських біженців. Утім оформити його можна лише тим, хто має PESEL UKR. Електронний документ разом із закордонним паспортом дає право також багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

8,69 млн українців перетнули польський кордон з 24.02 по 25.12 © AP / Visar Kryeziu

Якщо громадяни України втратять статус UKR у Польщі або отримають тимчасовий захист в іншій країні ЄС, дія електронного документу буде припинена.

Не навчатись не можна

Органи місцевого самоврядування з 1 вересня 2023 року перевірятимуть, де навчаються українські діти. Раніше цього не було. Відтак всі школярі, які перетнули польський кордон після початку повномасштабного вторгнення, мають ходити або до польської школи фізично, або навчатись дистанційно в українській школі. Батьки повинні будуть надати докази, що дитина вчиться в Україні, якщо вона не ходить до навчального закладу у Польщі.

Притулок для українських переселенців © AFP / LOUISA GOULIAMAKI