Допомога військовим: як двоє українців пішки пройшли 5 країн

об'єднати українців

Антон та Артем — двоє мандрівників. Один — із Дніпра, інший — з Харкова. За два тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії вони вирушили до Індії. Там їх і застала російська війна. Не в змозі допомагати фізично, хлопці максимально волонтерили дистанційно. Професійні мандрівники віддали своє спорядження військовим. А офіс одного з них перетворили на притулок для переселенців. Але цього для Антона та Артема було замало.

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Від зародження ідеї і до перших кілометрів на маршруті

Після Індії мандрівники прилетіли до Німеччини. Там обмірковували, що саме можуть зробити для ЗСУ. Масштабне, те, що можна назвати справжнім призначенням. Ідея пройти пішки через кілька європейських країн виникла спонтанно, але відразу стало зрозуміло — це саме те, про що хлопці мріяли. Кореспондент RFI зустрівся з одним із мандрівників — Антоном Алдошиним.

- Як обирали країни, якими мали пройтись пішки?

Я подивився на мапу і зрозумів, що має бути багато країн. Дуже швидко стало очевидно, що це п'ять країн, які найбільше допомагають Україні — країн, які надали найбільшу підтримку, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, серед яких мої рідні та мої друзі. Тож ми зупинились на Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині та Польщі.

Маршрут мандрівників © RFI

19 жовтня 2022 року Антон та Артем офіційно вирушили у свою подорож. Відправна точка — Бранденбурзькі ворота у Берліні. З собою у довгу дорогу взяли величезний український прапор, де свої підписи міг залишити будь-хто.

У подорож мандрівники взяли величезний український прапор © Антон Алдошин

Амбітна ціль пішої мандрівки довжиною у три місяці — зібрати 1300000 гривень для 231-го батальйону ЗСУ, пройшовши 1300 кілометрів.

- Чому саме цей батальйон і чому саме така сума?

231-й батальйон для нас дуже особливий, бо саме там служать наші друзі. Це, у тому числі, митці, з якими ми працювали до війни. Чому 1,3 мільйони? Ми порахували, що саме ця сума зможе покрити всі витрати, які конче необхідні батальйону. Йшлось про закупівлю антени направленої дії, нічної оптики для снайперів, техніки для центру навчання та підготовки особистого складу, а також купівлю пікапа та буса.

10:06 Старт мандрівки у 1300 км © RFI

- Крім збору грошей для ЗСУ, які ще були цілі, мета, яку ви ставили перед собою, вирушаючи у цю подорож?

Ми хотіли розповідати всім європейцям про війну в Україні. І не загальні речі, а на прикладі наших друзів, які воюють. Ми хотіли ще більше привернути увагу жителів Європи до того, що відбувається в Україні. Крім того, ми хотіли подякувати всім людям, які від початку війни допомагають нам. Я мав окремий банер на рюкзаку, де були написані слова подяки європейцям. Ще однією метою було об'єднати українців, яких ми зустрічали на нашому шляху. Саме тому ми організовували івенти у великих містах — вуличні концерти. У нас для цього з собою була гітара. Ми запрошували як українців, так і європейців приєднатись до нас, заспівати разом, поспілкуватись. Ця ідея дуже спрацювала. Люди приходили і приносили нам якусь їжу домашню, запрошували до себе переночувати. Українці нас зустрічали зі сльозами на очах. Це було просто неймовірно.

Ціль мандрівки була зібрати 1,3 млн гривень © Антон Алдошин

- Що співали під час концертів? Чим підкорювали публіку?

Передусім хочу сказати, що ми не професійні музиканти. Артем грав на гітарі, я співав. Однозначним хітом була пісня Вакарчука «Я не здамся без бою». Вона буквально мобілізувала всіх людей. Під час концертів співали усі разом її. Загалом у нас було десять найпопулярніших пісень, у тому числі «Фіолета», «П'ятниці», «Скрябіна».

Вуличні концерти © Антон Алдошин

Зйомки відео під час величних концертів © Антон Алдошин

Вуличні концерти © Антон Алдошин

Мандрівний побут: купання серветками та найсмачніша у світі вівсянка

Свою мандрівку Антон та Артем планували десь півтора місяці. До найдрібніших деталей усе продумували. Досвідчені мандрівники, які не раз ходили у походи у гори, навіть не уявляли, з чим можуть стикнутись у пішій тримісячній подорожі. У рюкзаки поклали найнеобхідніше — спорядження для організації табору: намет, спальник, килимок, зимовий одяг, кухонне спорядження, пальник, запас газу, їжу, а також ноутбук і powerbanks.

У дорогу треба взяти найнеобхідніше спорядження © Антон Алдошин

- Що було найважче при збиранні у таку тривалу і складну мандрівку?

На самому старті усе було дуже складно. Бо це рюкзак, зібраний не у похід у гори, наприклад, на 5 днів. А це рюкзак, зібраний для автономного існування протягом трьох місяців. Попереду ще зима, тому великий відсоток — це зимові речі. Ми, не буду приховувати, готувались до найгірших варіантів, як воно потім і сталось. Це було дуже важко. Це не передати словами, як це було складно у перші дні. Але ти розумієш, що це лише початок. Попереду довгий шлях. І попереду гори — тобі треба підніматись і спускатись у Татрах. Було моторошно, але водночас мене це стимулювало. І я розумів, що це моє призначення. Через деякий час тіло звикло — після стертих ніг, після болю у спині. Після певного часу ми аналізували, від чого можна відмовитись. У перший час здавалось, що все потрібно.

За плечима важкі рюкзаки з речами на три місяці © Антон Алдошин

- Що виявилось-таки зайвим у ваших рюкзаках і від чого довелось відмовитись?

Артем — тренер з боксу. І я його перший учень. Коли ми були в Індії, Артем дуже сильно прокачався у цьому. І ми ж знімаємо блог, любимо спорт. І вирішили взяти з собою рукавички для боксу, щоб зняти десь у мандрівці тренування. Ми пожертвували великим об'ємом у рюкзаку заради цього. Артем взяв їх у свій рюкзак. Але, як ви розумієте, до тренування не дійшло. Ми не уявляли, що буде так складно. Тож відправили боксерські рукавиці назад, коли з'явилась така можливість.

- Як шукали місце для ночівлі? Де, власне, спали?

00:29 Щоденний побут мандрівників © Антон Алдошин

Передусім треба знайти місце для ночівлі, щоб воно було не рельєфній місцевості і щоб усе було законно. Було моторошно попервах. Що я виніс для себе? Для мене всюди тепер дім. Уранці ми планували, куди можемо дійти, які там є місця, інколи по факту дивились, де можна зупинитись. Завжди це були дуже різні місця. Знаходили клаптик лісу для ночівлі. Прикол у тому, що ти ввечері не знаєш, де прокинешся. Ввечері лізеш через хащі десь, а вранці прокидаєшся — і просто «вау»: чи озеро якесь, чи якісь джунглі, розумієш, що людини там давно не було.

- Наскільки складно було облаштовувати щоденний побут?

Після того, як знайшли місце, розпочинався процес розкладання намету. З часом ми довели цей процес до автоматизму. Навіть не треба було дивитись на партнера. Розкладання речей, потім купання серветками. Маленький намет сприймається як твої супер апартаменти, кожен квадратний сантиметр розподілений. Ти знаєш, де що лежить. Навпомацки можеш знайти. Між нами гітара, яка розділяє простір між мною та Артемом. Майже двомісний номер. Попри рутинність, це все одно забирало багато ресурсу. Артем готував їжу, а я займався монтажем відео. Зранку теж свої звички. Артем готував каву, будив мене. Сніданок — найсмачніша вівсянка з мюслями. Потім збори — десь півтори години. Дякуємо місцю, де ночували, і знову у дорогу.

У такому наметі три місяці спали мандрівники © Антон Алдошин

- Яка була найнеочікуваніша ситуація у цій мандрівці?

Перше, що я пригадую, це ранок після снігопаду. Це було за Прагою. Ми прокидаємось і розуміємо, що нам треба відкопуватись. Сніг засипав двері, також намело на намет. І це був новий досвід. І ми зрозуміли, що все лише починається. У тебе замерзають руки і ноги, але треба йти цим снігом. Потім для себе ми винесли дещо нове: оскільки вночі найсильніші морози, ми йшли вночі, аби рухатись і зігріватись. А спали ми уже під ранок, коли хоч трішки нагрівається намет. Це був цікавий досвід.

Ще одна історія — це коли ми у лісі в Чехії побачили очі, що світились. Вони не реагували ні на що — ні на які подразники, крики. Ми розуміли, що нам тут ночувати, було страшно. Це щось таке було велике, але згодом ти до цього звикаєш і чуєш, як щось велике поруч лазить — якась велика тварина. Але нічого, ми ж тут гості.

Пішки наодинці

Коли до кінця мандрівки залишалось трохи менше 300 кілометрів, Антон залишився сам. Його напарник Артем зійшов із дистанції. Маршрут виявився для нього складним, як фізично, так і морально. Наступні два тижні від Кракова до Варшави, фінальної точки маршруту, Антон ішов сам.

У Кракові один з мандрівників зійшов із дистанції © Антон Алдошин

- Наскільки фізично було важче йти одному?

Коли Артем зійшов з дистанції, мій рюкзак раптом став на 40% важчим. І це дуже сильно вплинуло на мій стан, на мій темп. Якщо раніше я міг йти, попри біль, попри втому, йти не зупиняючись. То тут уже в якийсь момент я мав зупинитись, я розумів, що в якийсь момент я втрачу контроль над тілом. Я зупинявся, відпочивав, знову йшов.

Антон Алдошин закінчував тримісячну мандрівку сам © Антон Алдошин

- Що саме лякало найбільше у соло мандрівці?

Мій перший день — і я не розумію нічого. Не розумію, скільки я буду проходити, який мій темпоритм. Коли я прийшов у перше місце ночівлі, у той день був ураган у Кракові. Я розумію, що я буду ночувати сам. Довкола якісь звуки, все тріщить, падають гілки. Мені було страшно, чесно кажучи. Я мало чого боюсь, але тут я злякався.

Ще одне — поставити намет наодинці. Це мене трішки підкосило. Мені треба витрачати набагато більше ресурсу. Також виникло питання приготування їжі, бо цим займався Артем, як розкласти речі у наметі. У перший день було складно, але це ніяк не вплинуло на мою рішучість. А через кілька днів я зрозумів, що я не один. Зі мною всі, хто стежив за мандрівкою у соцмережах, вони постійно мене підтримували.

- Коли закінчилась ваша подорож?

21 січня я прийшов у фінальну точку мандрівки — Варшаву. Мене зустріло багато людей — як українців, так і поляків. На другий день я взяв участь у мітингу, де зібралися понад дві тисячі людей. Коли я вийшов на сцену й почав свою промову, люди скандували «Дякую!».

Фінальна точка подорожі - Варшава © Антон Алдошин

Допомога ЗСУ

Під час мандрівки Антон та Артем збирали гроші на ЗСУ. Їхня мета була — 1,3 мільйони гривень.

- Антоне, скільки вдалось зібрати під час подорожі? Чи досягли ви своєї цілі?

На жаль, нам не вдалось зібрати всю суму. Саме вона могла б закрити всі потреби 231-го батальйону ЗСУ. Загалом нам вдалось зібрати 200 тисяч гривень.

Прапор, на якому залишали свої підписи українці та іноземці © Антон Алдошин

- Яким був найбільш несподіваний донат під час мандрівки?

Я пам'ятаю чітко одну історію з Австрії. Ми вдвох пізно ввечері ішли якимось містечком, були дуже втомлені. Зупиняється якийсь дядько на машині. Почав у нас розпитувати, хто ми і що робимо. Побачив гітару у мене. Ми йому розповіли про наш проєкт. І тут він каже, що їде до банку і щоб ми там з ним зустрілись. Ми прийшли, а він нам простягає 100 євро і каже, які ж ми круті. Це було дуже приємно.

Піша подорож у цифрах:

🔻 Пройдено —1300 км

🔻 Найбільше за день пройшли — 38 км

🔻 Середній кілометраж за день — 25 км

🔻 Кількість зроблених кроків — майже 2 млн

🔻 Спалено калорій — 200 000

🔻 Кількість днів у дорозі — 95

Відпочинок перед чимось новим і великим © Антон Алдошин