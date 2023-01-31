До школи не вдома: як навчаються українські школярі за кордоном

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

За даними Міністерства освіти і науки України, за кордоном зараз перебувають понад 500 тисяч дітей шкільного віку. Більшість вже майже рік живуть в інших країнах та навчаються у закордонних закладах освіти. Із якими проблемами стикаються українські учні в європейських школах та чи вдалося їм адаптуватися?

Реклама Читати продовження

Насправді зараз ситуація вже стабілізувалася, розповідає співголова ГО «Батьки SOS» Альона Парфьонова. А от спочатку, навесні 2022 року, складнощі починалися ще під час оформлення до школи. Класи були давно сформовані, тож місць для дітей із України не було, та європейці явно не очікували такої кількості школярів.

Зверталися (батьки учнів — ред.) до мене особисто дуже багато, а я, у свою чергу, змогла звернутися до Міністерства. І ми потім уже через консульства і посольства просто стикували людей. Давали інформацію про те, як можна потрапити у заклади освіти, тому що просто ставили на чергу. За три-чотири місяці ця проблема зникла

Ще одна проблема, яка одразу дала про себе знати — мовний бар’єр. Для того щоб її розв’язати, у країнах ЄС почали організовувати спеціальні інтеграційні класи. У них зазвичай опиняються діти від восьми до вісімнадцяти років, які насамперед вивчають мову, а не опановують навчальну програму, українську чи країни перебування. А це вже питання освітніх втрат.

Дві школи та подвійне навантаження

Українські учні повинні відвідувати заклади освіти у країні перебування. Натомість батьки часто не хочуть остаточно відмовлятися від навчання в українських школах. Вони побоюються, що дитина втратить рік навчання та місце у класі, а також хочуть зберегти зв’язок із Україною. Тоді виникає найпростіше, як може здатися, рішення: навчатися одночасно у двох школах.

Чи реально його організувати? Теоретично, так. Міністерство освіти і науки України надало свої рекомендації та пропонує кілька форм навчання, зокрема дистанційну або індивідуальну (сімейна чи екстернат). Батькам просто потрібно обрати той формат, що їх влаштовує, та написати заяву. А далі — справа за вчителями та, звісно, за самою дитиною.

Але на практиці все дещо складніше. Дистанційне навчання передбачене не в усіх закладах, а там де воно є, час занять збігається з уроками в закордонній школі.

Швейцарський та українській прапори біля одного з класів у центральній Швейцарії © Keystone / Gian Ehrenzeller

Син киянки Олени Біленко першокласник, уже пів року навчається у двох школах — українській та швейцарській:

Важко те, що у місцевій школі учні займаються з 8:20 до 11:50, потім велика перерва, на яку всі діти мають йти додому на обід і повертатися на 13:40. І уроки до 15:30. З цих уроків летимо додому, бо о шістнадцятій має починатися онлайн в українській школі до 18:15. Дякувати Богу, в нас приватна українська школа. І вчителі всі уважні та делікатні, з повагою відносяться до учнів

Екстернат передбачає, що дитина самостійно опанує весь матеріал, а потім складає атестацію наприкінці навчального року. Натомість сімейна форма навчання покладає організацію освітнього процесу на батьків, а оцінювання знань відбувається раз на пів року. Саме сімейна форма і стала найбільш популярною.

Українські учні відвідують інтеграційні класи в Німеччині REUTERS - LISI NIESNER

Киянка Ольга Кліндюк розповідає, що двоє її дітей (учні 6 та 8 класів) зараз навчаються в інтеграційному класі німецької гімназії та перейшли з цього року на сімейну форму навчання в українській школі.

Через неспівпадіння графіків навчання та постійні проблеми з електрикою в Україні, а у нас — із інтернетом (там, де ми живемо, він просто жахливий), відвідувати уроки та консультації українських учителів у нас не виходить. Намагаюся сама дітям усе пояснювати. Через підсумкове оцінювання в них (у нас) не було канікул. У кожного з них по 3-4 контрольних на день (у мене, відповідно, по 6-8), ще й 4 дні поспіль. Це важко

Те, як довго діти зможуть витримати такий темп, зараз передбачити складно. Батьки щиро сподіваються, що вони вже зовсім скоро зможуть повернуться додому, тож поки такий режим роботи вважають виправданим.

Однієї школи достатньо

Звісно, подвійне навантаження влаштовує не всіх. До того ж чимало батьків просто в захваті від закордонних шкіл.

Українських школярів вітають у фінській школі © Lassi Lähteenmäki / Yle

Тетяна Дудіна виїхала із Запоріжжя до Фінляндії — і щиро захоплюється тамтешньою школою:

Кращої системи освіти я ще не бачила. Дитина ходить до школи із задоволенням, домашні завдання виконує самостійно без нагадувань. Я навіть не знаю, що буде, коли ми повернемося додому та підемо знову до своєї школи

Водночас розповідає співголова ГО «Батьки SOS» Альона Парфьонова, нерідко батьки, які звикли до української системи освіти, дивуються та починають порівнювати її з європейською. І їм здається, що в закордонній школі надто проста програма та забагато ігор:

Але варто розуміти, що в Європі початкова і середня школа так побудовані, щоб у старшій, коли все стає набагато складніше, дитина хотіла вчитись. Українська освіта, яка знаходиться у стані реформи, тільки йде до цього

Українських дітей, як наголошує Альона Парфьонова, ніхто не залишає наодинці зі складнощами, їм намагаються допомагати. Але все ж уваги від України до учнів, які перебувають за кордоном, не вистачає. А це важливо, оскільки держава не може собі дозволити втратити цих дітей.

Люди швидко звикають до всього гарного. Якщо зараз, після школи, яка має хорошу технічну базу та умови перебування, повернутися до своєї звичайної школи, де ще туалети не відремонтовані, зелені стіни жахливого кольору та совдепівські парти, то, звісно, це буде шок та несприйняття. Але що радує, що батьки, які повернуться, вони вже не будуть такими, як раніше. Вони точно не дозволять булінгу, вимагань. Вони будуть налаштовані на європейський рівень освіти