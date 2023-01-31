Як змінився Брайтон-Біч із початку війни?

«Український шлях»

Нью-йоркський район Брайтон-Біч багатьом відомий через велику кількість російськомовних емігрантів із колишнього СРСР. А втім, за десятиліття він істотно змінився — і зараз радянської чи російської символіки на вулицях майже не знайти. Певною мірою на це вплинула війна РФ в Україні.

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«Російські прапори миттєво зникли в перші ж дні», — згадує гід Олександр Осташко.

В Україні він працював журналістом та отримав звання «заслужений», а 2014-го переїхав до США. Зараз у нього туристична фірма на Брайтон-Біч. Олександр дуже добре знає цей район.

Олександр Осташко на Брайтон-Біч. Літо, 2022 рік. © Олександр Осташко

Каже, образи «маленької Одеси» або «оплоту радянського Союзу» уже давно пішли в історію. Брайтон інший, як і його мешканці. Єврейська громада зменшується, центральноазійська збільшується. Вигляд району теж змінився: окрім символіки РФ, зникають і російські назви.

Реакція на війну

Власники російських крамниць у перші дні повномасштабного вторгнення ребрендували їх. Наприклад, найстаріший книжковий магазин Брайтона «Санкт-Петербург» дуже швидко переїхав на іншу частину вулиці і змінив назву на «STP GOODS».

Прибрав свою вивіску і магазин «Тaste of Russia».

Український прапор тепер прикрашає вітрину магазина в Брайтон-Біч, який колись називався «Taste of Russia», оскільки бізнес ребрендується. Березень, 2022 рік. © Mikaela Wegner

Тепер він називається «Іnternational food».

Cправа тут тільки в самосвідомості власників бізнесу, припускає Осташко.

«Якщо ми кажемо про самосвідомість росіян, то ні — це страх. Катастрофічний страх просто елементарно отримати в обличчя, тому що це цілком реально. Це страх за бізнес. Зрозуміло, що їхніми послугами не будуть користуватися. Велика, на 300 сторінок, "Російська реклама" буквально одразу перетворилася просто в "Рекламу". "Російський базар" перетворився на "Базар", ще й з жовто-блакитним прапором. А це газети, які виходили не одне десятиріччя», — розповідає Осташко.

Улітку 2022 -го в День Незалежності України на одному з перехресть Брайтон-Біч встановили табличку «Ukrainian way» (Український шлях). Це символічний жест, пояснює Олександр, не змінює назви самого району, а просто підкреслює позицію США.

Перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way. Серпень, 2022 рік. © facebook/Оксана Маркарова

Мешканці Брайтона адекватно відреагували і на цей орієнтир, і на війну в Україні, хоча певні побоювання в Олександра були.

«Чесно кажучи, я побоювався, що за пів року, сім-вісім місяців росіяни почнуть вилазити, як це сталося, наприклад, після 2014 року. Тоді була схожа ситуація: усі показово затихли. Але ні, зараз уже практично минув рік, немає навіть близько таких проявів», — розповідає гід.

За його словами, Брайтон принаймні публічно відреагував однозначно на російське вторгнення. Люди почали вивішувати українську символіку, гуртуватися та збирати гроші. І не тільки в цьому районі.

«Дуже багато бачив волонтерських груп у Нью-Йорку. Немає центрального фонду, куди всі несуть гроші. Усе вирішувалося інакше, на відміну від інших країн. Наприклад, ми з друзями зібрались, у нас є певні задачі, ми обираємо найактуальнішу і думаємо, чи можемо її вирішити. Якщо так, то кожен бере на себе певні обов’язки. Задача вирішена. І таких груп тисячі», — пояснює Осташко.

Працюючи гідом, він подорожує країною та показує туристам різноманітність американськими штатів. З початку війни майже всюди можна побачити підтримку України.

«Я знаходжу українські прапори в таких місцях, де ніколи 100% не було українців. Прапори з’явилися миттєво. Таке відчуття, що в кожного у валізі під ліжком лежав український стяг. І це дуже дивувало», — згадує Олександр.

Український прапор майорить у вікні будинку на набережній Брайтон-Біч. © Johnny Milano / For The Times

Українські переселенці

До Сполучених Штатів українці, які рятуються від війни, почали їхати після старту програми Uniting for Ukraine (U4U). Вона розрахована на 100 тисяч переселенців та дозволяє українцям отримати право на в’їзд та проживання у США до двох років.

На Мангеттені до Дня Соборності України встановили 335 соняшників, кожен із яких символізує один день війни Росії проти України. 19 січня 2023 року. AP - Bebeto Matthews

Із липня дозвіл на роботу можна отримати автоматично і безплатно. До цього така послуга коштувала 450 доларів, а сам процес тривав до пів року.

Як пояснює Олександр, біженець має знайти спонсора, який допоможе оформити документи. На цьому його зобов’язання закінчуються, а далі вже можна діяти самостійно. Ці люди можуть надалі ніколи так ніколи і не зустрітися. Олександр і сам був спонсором та допомагав українцям дістатися США.

Частина біженців залишаються в Брайтоні або в інших районах Нью-Йорка, що позначилося на ринку нерухомості.

«Ринок не реагує на політичні лозунги, він реагує на попит. Почався попит — зросли ціни. Був стрибок зйомної нерухомості. Якщо раніше, умовно, погану квартиру можна було в Нью-Йорку зняти за тисячу доларів у не найкращому районі, а кімнату за 600, то з літа, коли поїхали люди, таких цін елементарно немає».

США підтримує Україну і надалі, розповідає гід, хоча потреби зростають, а грошей в американців та діаспори стає менше.

Мітинг на підтримку України на Брайтон-Біч. Березень, 2022 рік. © U.S. Embassy & Consulates in Italy

«Я знаю багатьох далеко не бідних американців, які в буквальному сенсі вичистили всі свої кредитні картки, аби відправити гроші до України. Гроші, вантаж, будь-що. І це досить масове явище», — розповідає Олександр Осташко.

Він називає підтримку українців американцями попри відчутні витрати проявом самосвідомості: вони відчувають відповідальність за те, що відбувається в інших частинах світу.

«Якщо люди самостійно не справляються, їм потрібно допомогти. Будь-яким чином, зокрема, і за допомогою власного гаманця. Я неодноразово чув тут фразу: "Так, податки, бензин зріс у ціні через війну. Але ми терпітимо, тому що ми найбагатша країна світу, а в іншій частині світу треба допомогти"», — каже Осташко.

За його словами, більшість українців, що переїхали, знаходять своє місце у Сполучених Штатах, проте краще все планувати заздалегідь.

«Я знаю людей, які вже поїхали назад, такі приклади є. Одиничні, але є. Хтось залишається тут, на Брайтоні, тому що тут хоч трошки розмовляють російською. Хтось навпаки їде до американської глибинки і, навіть не знаючи мови, уміє добре класти цеглу або водити вантажівку. У всіх свій шлях», — підсумовує Осташко.