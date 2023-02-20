Утеча від війни: як «Український Дім» у Варшаві допоміг тисячам українців

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Варшава – Від початку повномасштабного вторгнення Росії «Український Дім» став місцем прихистку та порятунку для українських переселенців. Він допоміг тисячам людей знайти житло в Польщі, отримати фінансову допомогу, знайти роботу та своє місце у чужій країні. Також від початку великої війни «Український Дім» активно допомагав ЗСУ. Кореспондентка RFI зустрілася з представницею «Українського Дому» у Варшаві — координаторкою інфолінії та консультаційного пункту Олександрою Пустовою.

Реклама Читати продовження

— Олександро, як за цей рік змінився «Український Дім»?

— До 24 лютого «Український дім» був більш таким культурним осередком для українців у Варшаві. Переважно ми були зосереджені на різноманітних культурних подіях, організовували зустрічі, виставки, займались мовними курсами для українських біженців. Також із 2016-го в нас працював консультаційний пункт. До нас могли звертатись українські мігранти з питаннями щодо легальності перебування в Польщі, пошуку роботи, із будь-якими питаннями про побутове життя. У консультаційному центрі та на інфолінії працювало всього дві людини — і цього було достатньо. Однак після 24 лютого 2022 року наш телефон просто розривався.

Інфолінія в Українському домі © Український дім

Люди дзвонили з українсько-польського кордону, із України, із різних міст. Усі питали, що робити, куди їхати, бо перше, що показував Google про українські організації в Польщі, то були ми — «Український Дім». Ми були в топі. Треба було розширювати інфолінію. Одна з фірм, яка займалась телекомунікаціями, допомогла нам. І в нас з'явилося аж 10 телефонів. Звісно, не було фінансування, щоб взяти людей. Але дуже багато волонтерів зголосились безкоштовно допомагати.

Приміщення Українського дому у Варшаві © RFI

На нашій сторінці у Фейсбуці ми зробили спеціальну форму — і за кілька днів було десь 5 тисяч звернень від людей, які хотіли нам допомогти. Ми їх залучали до роботи на вокзалах, також в інших організаціях, де бракувало людей. Бо українців, які тікали від війни, було дуже багато. Їх треба було розселити, розвезти.

Громадяни України тікають від війни. Березень, 2022 рік © AP / Sergei Grits

Також запрошували волонтерів працювати на інфолінії, щоб відповідати на питання переселенців. У нас була підготовлена певна інформація щодо перебування в Польщі. Тоді ще не було спецзакону (спеціальний закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні» від 12 березня 2022 року, — ред.). Коли вже мав вийти цей документ, ми зрозуміли, що треба шукати людей, які би мали певні знання і вдосконалювали їх. Тобто не люди, які сьогодні прийшли, а завтра їх уже нема. Тому ми почали шукати фінансування і знайшли його.

— Яким був перший день війни для «Українського Дому»?

— Це мав бути звичайний робочий день. Ми всі збирались на роботу — і в цей момент побачили, власне, новини з України. Усі були в величезному шоці і одразу почали думати, що робити. І перше, що ми, власне, зробили — поїхали під посольство Росії. Там був величезний мітинг, була маса людей.

Мітинг під посольством РФ у Варшаві. 24 лютого 2022 року © Укрінформ

Ніхто, звісно, не думав про роботу. Більшість фірм давали вихідні. Після мітингу ми поїхали до «Українського Дому». Туди з'їхалися усі, хто був активним у Варшаві.

Акція протесту під посольством РФ у Варшаві. 24 лютого 2022 року © Укрінформ

Ми думали, що робити. Передусім зробили гугл-форми на пошук безкоштовного житла. У наших соцмережах запустили інформацію, щоб люди, які мають вільний будинок, квартиру чи кімнату, зголошувались. Бо коли почнеться наплив, щоб ми мали куди заселити людей. Також відразу, 24 лютого, ми створили гугл-форму на пошук волонтерів. Бо розуміли, що треба буде дуже багато людей. Головне було розподілити роботу між усіма.

— Як вдалось, власне, побудувати оцю всю структуру, налагодити робочий механізм? 24 лютого, очевидно, був хаос і повне нерозуміння, за що братись передусім?

— 24 лютого до нас приходили люди (ті, що жили у Варшаві, — ред.) і питали, чим вони можуть допомогти. Переселенці ще не приїхали. Пам'ятаю, ми пішли трохи поспати, повернулись 25 лютого. І десь о 7-й ранку вже були перші біженці.

Українські переселенці у Варшаві © AP / Michal Dyjuk

Але на той час у нас уже була база житла. За три-чотири дні у нас уже було більше 10 тисяч зголошень надати помешкання. Так, спочатку був певний хаос. Але до нас приходили допомагати директори різних фірм, люди, які вміли керувати і які знали, як все зібрати до купи. За кілька днів вже кожен більш-менш знав, за яку ділянку відповідає. А хто за яку ділянку відповідає. І вже в тій своїй ділянці ми якось пробували це зараз все розподілити.

— Звідки прибували перші люди?

8,69 млн українців перетнули польський кордон з 24.02 по 25.12 © AP / Visar Kryeziu

— У перші дні, 25-27 лютого — це були здебільшого люди із Західу України. Десь на 4-5-й день уже почали приїжджати люди з Києва, зі Сходу та Півдня України. Уже згодом це були люди із тоді окупованих територій.

— Які були першочергові потреби переселенців?

— Найголовніше — це, звісно, житло. Бо люди приїхали без нічого: без грошей, без їжі, одягу. Тобто не було навіть найпотрібнішого. Але ключове — це житло. Люди після кількох діб у дорозі хотіли елементарно відпочити від всього і мати якусь впевненість, що на якийсь період у них є помешкання, що вони зможуть трохи відійти і почати думати, а що ж далі. Також була велика потреба в інформації. Бо було незрозуміло, що відбувається із законодавством.

Український дім у Варшаві консультує і допомагає українським переселенцям © RFI

Польща почала пускати всіх: із будь-якими документами і без них. Усі в’їхали, а що ж далі робити? Потрібна була коректна інформація. Спецзакон був ухвалений лише 12 березня. Ми ввесь цей час були в такому стані невідомості, що робити? Пам'ятаю, як до нас прийшли перші вимушені переселенці, вони хотіли їхати до Німеччини. Але ніхто не міг відповісти, чи можуть вони рухатись далі. По безвізу, звичайно, можна було їхати. Але це були люди без документів. Директива Євросоюзу теж з'явилася лише 4 березня (Директива про тимчасовий захист особам, які рятуються від війни в Україні, — ред.). І тому в ці перші дні ми просто радили людям нікуди не їхати, пропонували їм безкоштовне житло, їжу. Бо ніхто не знав, що робити.

— Яка загалом ситуація із житлом у Польщі для українських переселенців?

На даний момент у нас було близько вісімдесяти тисяч оголошень щодо безкоштовного житла. Зараз все ще житло безкоштовне дуже актуальне. І до нас люди з цим звертаються. Але треба розуміти, що зараз набагато менше людей готові надати безкоштовно помешкання. Якщо у перші дні це були тисячі, то зараз може бути 5 на тиждень. Але в нас є база житла, ми аналізуємо, де щось звільнилось чи куди можна підселити когось. Плюс багато фондів почали надавати підтримку в пошуку безкоштовного житла. У нас зараз є проєкт з платформою Airbnb щодо оренди квартир. Вона повністю оплачує проживання протягом 30 днів.

Кількість розміщених переселенців © RFI

Є проблема, що всі хочуть у Варшаву. У нас є дуже багато пропозицій поза межами польської столиці, у маленьких містечках та селах. І там нема жодних проблем із житлом. Однак люди хочуть у великі міста. А у великих містах ціни зросли вдвічі у порівнянні з початком 2022 року.

В Українському домі знайдуть допомогу всі, хто її потребує © RFI

Але пробуємо шукати і платне житло. Дуже велика кількість людей уже працюють. Ми теж займаємося пошуком роботи, перекваліфікацією передусім. Пропонуємо інтенсивні курси польської, маємо багато програм, спрямованих на отримання додаткових навичок, додаткової кваліфікації. Крім того, величезна кількість людей, які приїхали, мають вищу освіту. Насправді польський ринок цього всього потребує. Проблема тільки мовна. А якщо знати добре польську, то роботу насправді можна знайти.

Ми допомагаємо людям зробити резюме, можемо підготувати людину до співбесіди, допомогти в контакті з роботодавцями.

Надані «Українським Домом» консультації © RFI

— Чи були волонтери «Українського Дому» на кордонах?

— Ні, на самому кордоні наших волонтерів не було. Натомість ми мали контакти з тими людьми, які займалися перевезеннями. Вони могли до нас подзвонити і сказати, що везуть таку ось кількість людей і їм треба розміщення. А ось у Варшаві, зокрема на вокзалах, усюди були волонтери. Також були біля консульств. Тобто у тих місцях, куди в першу чергу могли прийти переселенці. І спочатку наші волонтери чергували цілодобово.

— Яка була колаборація з українським консульством?

— Кожен із нас знав, хто чим займається. Ми розуміли, що люди мали йти в консульство, щоб зробити документи. Якщо людям було потрібно розміщення, то консульство до нас направляло людей. Ми розуміли, чим займались інші організації: хто надавав психологічну допомогу, хто також міг розселити людей. Усе діяло хаотично, але ми завжди знаходили виходи із ситуацій.

— Де закінчується ваша відповідальність і починається, власне, відповідальність людини, якою ви опікувались?

— Важко сказати, чи десь закінчується. Насправді закінчується там, де людина абсолютно відмовляється від всього. Ми надаємо психологічну допомогу, але це має бути добровільно. У нас є психологи, вони працюють безкоштовно. Силою змушувати ніхто не буде. Ми маємо багато пропозицій, але людина має прагнути чогось. Є мовні курси. Не обов'язково вчити мову виключно для того, щоб тут залишитись. Польську можна вчити і використовувати тоді, коли вона потрібна. Вона не буде зайвою і при поверненні до України. Так само, як і додаткові курси. Все залежить лише від бажання людини.

Святкування Різдва в «Українському Домі». Січень, 2023 рік © Український дім

— Як «Український Дім» допомагає із лікуванням хворих людей?

— Те, над чим ми зараз працюємо, це співпраця з польським Міністерством охорони здоров'я щодо розміщення і релокації таких важкохворих людей. Бо не завжди Польща може швидко допомогти чи прийняти всіх пацієнтів. Міністерство здоров'я має програму релокації в інші країни. Вони самостійно шукають в інших країнах лікарні, де можуть прийняти людей із тим чи іншим захворюванням. Польща оплачує всю дорогу. Також у тих країнах українським пацієнтам забезпечують проживання і лікування.

Українські біженці у Медиці, 30 березня 2022 р. © AP / Sergei Grits

У нас же від листопада є дуже потрібна програма — кейсворкерів. Тобто це люди, які повністю беруть на себе переселенця з його проблемами. Наприклад, якщо біженець звертається до нашого консультаційного центру, ми кажемо, куди треба йти. Але людина далі сама цим займається. Якщо ми бачимо, що це люди похилого віку чи з інвалідністю і вони не зможуть самотужки все зробити, то для цього у нас є кейсворкери, які повністю займаються такими переселенцями. І, звісно, найчастіше виникає питання медицини. Ми їм шукаємо відповідних лікарів, ходимо з ними, проходимо всі етапи. Дуже велика проблема з підтвердженням групи інвалідності. Цей процес може займати до трьох місяців. І ось наші кейсворкери ходять усюди з людьми, отримують довідки, спілкуються з лікарями. Це складний процес, але ми намагаємось допомогти.

— Як виникла ідея відкрити школу? Скільки у вас зараз навчається дітей із України?

— Наша школа почала працювати на початку квітня 2022 року. Первісно ідея була в тому, щоб діти закінчили навчальний рік і отримали атестати. Ніхто тоді не розумів, наскільки це все. Тобто була перша потреба — це закінчення шкільного року.

Українська тимчасова переселенка © AP / Sergei Grits

Абсолютно всі вчителі і адміністрація — це, власне, переселенці. І директорка нашої школи очолювала навчальний заклад в Україні. Але навчальний рік закінчився, ситуація не змінилась — і ми почали шукати фінансування на наступний навчальний рік. І зараз уже шукаємо гроші на наступний навчальний рік. Ніхто не знає, вдасться чи ні. Але є великий запит на школу. Основна ідея була в тому, щоб діти закінчили навчання, бо не всі хотіли йти до польських навчальних закладів. І не всі мали можливість навчатися онлайн. Бо не всі школи в Україні працювали на початку повномасштабного вторгнення. Зараз у нашій школі навчається майже 250 дітей. Більшість школярів, звісно, навчаються у польських закладах освіти. Багато хто поєднує навчання в Україні та в Польщі.

— Багато українців уже повернулись додому. Хто ті люди, які зараз звертаються до «Українського Дому»? Який зараз приплив українських мігрантів?

— І польська влада, і ми очікували, що після обстрілів інфраструктури почнеться великий наплив, але ні. Прикордонна служба не фіксує цього.

Пункт пропуску на польсько-українському кордоні © Straż graniczna

Насправді до нас уже набагато менше потрапляють ті, хто вперше в’їжджає до Польщі. Переважно це ті, хто виїжджав на певний час. Змінюються і запити в переселенців. Якщо на початку всім потрібне було житло, будь-яка робота, то зараз люди хочуть перекваліфікації, хочуть більшої спеціалізації, у когось є ідеї щодо власного бізнесу. Також є потреба у поясненні польського законодавства щодо легального перебування. Також питання оформлення інвалідності чи пенсії. Тобто люди розуміють, що вони можуть бути в Польщі більш тривалий період, ніж очікували.

— Наскільки польське законодавство сприятливе для перебування тут українських мігрантів?

— Польське законодавство у порівнянні з багатьма іншими країнами дуже сприятливе. Польща дала легальне перебування всім українцям, а не тільки тим, які приїхали після 24 лютого. Усі документи продовжені до 24 серпня 2023 року. Усі громадяни України мають право на роботу без дозволу на роботу. Польща дала вільний доступ до медицини тим, хто приїхав після 24 лютого.

Польський Сейм © Piotr Cierkosz

Також українські громадяни можуть користуватися всіма тими соціальними послугами, які доступні для громадян Польщі. Це виплати на дітей, виплати особам з інвалідністю, отримання пенсій. Тобто українські громадяни мають усе, що доступно для громадян Польщі. Звісно, йдеться передусім про тих, хто приїхав після 24 серпня. Для інших українців є право на легальне перебування і легальну працю. Такого ніколи не було в Польщі. Ми завжди боролися з величезними чергами на отримання дозволів на роботу, люди чекали по кілька місяців на отримання дозволу на роботу, без чого не могли працювати. Звісно, багато що можна вдосконалювати. Але Польща дуже лояльно ставиться до українців.

— Як змінилось ставлення поляків до українців за цей рік?

— Перші місяці після початку повномасштабного вторгнення були дуже позитивними. Величезна кількість людей допомагали, хто чим міг: і житлом, і гуманітарною допомогою, і грошима. Було видно, що суттєво змінюється ставлення поляків до українців. Плюс риторика польської влади сприяла: і президент, і прем'єр їздили в Україну на зустріч із Зеленським, надають військову допомогу. Це, звісно, впливає на сприйняття польським народом українських переселенців.

Анджей Дуда і Володимир Зеленський © ОП

Однак варто звернути увагу й на те, що люди втомлюються. Українські переселенці теж є різні. Є ті, які показують себе в дуже позитивному світлі. Але є й інші. Наше завдання — показувати, для чого поляки підтримують українців, що ми можемо принести польській державі.