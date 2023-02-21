Міцкевич замість Пушкіна: симпатія українців до Польщі зросла майже вдвічі

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Українці вважають саме поляків, а не росіян чи білорусів, найближчим по духу народом, а польську культуру — найбільш близькою. Про це заявили 72% респондентів, які не виїхали за межі України під час війни. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, звісно, суттєво вплинуло на світогляд українців, але не лише це — заявив в інтерв'ю RFI заступник директора Центру діалогу імені Мєрошевського, доктор історичних наук Лукаш Адамський.

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Лукаш Адамський, заступник директора Центру діалогу імені Мєрошевського, доктор історичних наук © RFI

— Як змінилось ставлення українців до поляків за рік великої війни? Про що свідчать дані дослідження, проведеного Центром діалогу імені Мєрошевського та українською агенцією Info Sapiens.

— Поляки — це нація, до якої українці мають найбільше симпатій, і не лише з-посеред усіх сусідів України. Якщо подивитись на ставлення громадян України до різних європейських культур, то для мене це було приємним здивуванням, що польську культуру назвали найбільш привабливою. До війни були теж дослідження. Так-от тоді відсоток прихильності до поляків був десь 55%, негативне ставлення — у 5–10%. Зараз ми маємо 82% позитивного ставлення до Польщі і менше за 0,5% негативного. А ось до німців лише 44% прихильно ставляться і 4% — навпаки, негативно.

— Які кардинальні зміни відбулись у прийнятті польської культури українцями?

— З-посеред сусідів 72% українців назвали польську культуру як найближчу. А от білоруську — 7%, тоді як російська культура набрала лише 4%. Звісно, це відображає настрої даного моменту. Бо важко собі уявити, що подібні цифри могли бути до війни. Особливо, якщо врахувати, як сильно зрусифікована була частина людей. Вони читали Пушкіна та Лермонтова, але Міцкевича, який був не лише чудовим поетом, але й аналітиком російського деспотизму, не згадували. Він не користувався популярністю в царській Росії, а в радянські часи лише частина творів Міцкевича була відомою, а іншу воліли навіть не згадувати.

Портрет Адама Міцкевича © Forum

Саме там є дуже критичні слова про Росію, російський народ. І український народ про це не знав. Найкращий твір Міцкевича — третя частина «Дзядів» — в Україні практично невідомий, хоч фрагменти переклав Іван Франко. Було ще питання, чи достатньо у школах викладають польську культуру. Так-от 55% опитаних сказали, що замало. А ще 73% сказали, що замало польських фільмів та серіалів.

— У вашому дослідженні було таке провокативне питання: чи готові українці замість творчості Пушкіна вивчати Міцкевича? Якою була відповідь?

— Мало хто знає, що Міцкевич та Пушкін знали особисто один одного, вони навіть були товаришами.

Адам Міцкевич та Олександр Пушкін були особисто знайомі © godliteratury.ru

Але потім, коли російський поет почав вихваляти Суворова і радіти тому, що російські військові придушили польське повстання в 1831 році, і став вихваляти російський імперіалізм, Міцкевич написав вірш «До приятелів-москалів». Там була різка критика Пушкіна. І було дуже цікаво для нашого дослідження, наскільки поляк міг би замінити Пушкіна в шкільній програмі. І вийшло так, що 69% українців підтримали цю ідею. «Ні» сказали лише 24%.

Думка українців про заміну вивчення творчості Пушкіна на Міцкевича у шкільній програмі © RFI

І тут є велика різниця між регіонами. Наприклад, на Галичині 92% хотіли би вивчати Міцкевича замість Пушкіна. На Правобережній Україні «за» висловилися 77%. В інших регіонах цей відсоток менший.

— Але чи справді по всій Україні так добре знають Міцкевича і тому цифри такі високі? Чи тут радше історія про несприйняття всього російського?

— Результати опитувань ніколи ідеально не відображають реальний розподіл думок у суспільстві. Коли соціологи опитують людей про щось, то більшість реципієнтів відповідає щиро. Але є теж певна частина, як кажуть, «для святого спокою», воліє погоджуватися з питаннями, які їм ставлять, ніж заперечувати. Комусь не хочеться виправдовувати свою думку, відмінну від тієї, якої, на їхню думку, дотримується соціолог. Інші починають думати, що від них, мабуть, очікують певних поглядів щодо того чи іншого питання. Та ще є контекст війни. Тому це все треба враховувати. Тобто я не можу на 100% сказати, що у всіх тих українців, які кажуть, що хочуть познайомитись із польською культурою, дійсно є таке природне бажання. Але в більшості, думаю, воно є. Ще люди хочуть дерусифікації — це теж факт. Я вважаю, що було би чудово, якби в українських школах було більше польської культури, і навпаки. У будь-якому разі після закінчення війни треба буде провести ще кілька досліджень, аби зрозуміти, це тимчасовий показник чи довготривалий. Я думаю, що він довготривалий.

— Так склалось, що в українців було негативне ставлення до Речі Посполитої. Як змінилось воно зараз?

— Нас дуже цікавило, наскільки українці продовжують перебувати під впливом традиційної російської та української історіографії. Ми спитали, що громадяни України думають по певні терміни — Річ Посполита, воєвода, шляхта, пан. І вийшло, що 29% позитивно ставляться до поняття «шляхта», проти 24%, які досі сприймають негативно. Це дуже важливо, ураховуючи, яку роль відігравала шляхта в традиційній українській ідентичності.

Так само змінилось ставлення і до Речі Посполитої: 40% позитиву і лише 14% негативу. Звісно, вплинув образ сучасної Польщі на сприйняття Речі Посполитої. Образ Речі Посполитої як чужої українцям держави, де вони були бідними селянами, не відображає дійсності. Це певні кліше, які розповсюджувала російська пропаганда, а також, із тих чи інших причин, український національний рух у ХІХ столітті. А українці мали свою шляхту. Вона потім перейняла польську мову, хоча й знала українську.

Сучасна Україна багато перейняла від Речі Посполитої. Наведу такий приклад. Росіяни не розуміли Майдана, Революції Гідності. Я не кажу про Путіна, я кажу загалом про росіян, російську інтелігенцію, бо в Росії ніколи не було права на опір. Це було характерно для культури Речі Посполитої. Короля обирала шляхта, однак він мусив підписати договір із підданими, яку програму буде втілювати у життя. І коли король відмовлявся від виконання своїх зобов'язань чи робив щось, що шляхта вважала замахом на її свободу, то вони могли зробити рокош (від польського rokosz — «бунт», — ред.) і його повалити. Чим був Майдан? Тим самим рокошем. Янукович обіцяв євроінтеграцію, але не зробив цього. Ще до повномасштабного вторгнення Річ Посполита була джерелом політичної культури двох народів.

Українці готові відстоювати свої інтереси, свободи і незалежність REUTERS - KAI PFAFFENBACH

— Чи є ще люди, які тяжіють до російської культури? Чи велика війна змінила це кардинально? Де перебуває російськомовне населення?

— Частина російськомовного населення перебуває ще на роздоріжжі. Наші дослідження показали, що на заході та в центрі рівень знайомства і симпатій до польської культури вищий, ніж на сході та півдні. Бо там є люди, хоч їх і небагато, які живуть під впливом російського виховання, російської культури. Тепер вони зазвичай є українськими патріотами, засуджують агресію Росії, але їхня культурна ідентичність сформувалася під впливом російської мови та культури, такого собі «русского» світу. І їхні голоси впливають на загальну картину відповідей. Передусім йдеться про старше покоління.

— Кого з поляків знають українці?

— У нас було таке питання: «Коли ви думаєте про відомих поляків, хто вам першим спадає на думку?» Передусім називали президента Анджея Дуду та деяких його попередників — Леха Качинського, Александера Кваснєвського та Леха Валенсу.

Анджей Дуда на першому місці впізнаваності серед українців AP - Frank Augstein

У західних та центральних областях люди вказували на Адама Міцкевича, а в південно-східних — на Барбару Брильську. У Польщі ніхто не знає про той радянський фільм «Іронія долі, або з легкою парою!» Традиція дивитись цю стрічку, як на мене, це такий собі ерзац святості: люди не ходили до церкви, люди дивились цей фільм. У Брильської було багато кращих ролей. І дуже дивно спостерігати, що в певних регіонах України її цифри суттєво вищі за того самого Міцкевича. Київ, до речі, дублює Захід України. Але треба теж розуміти, що на сході країни мешкає багато людей, які ніколи в житті не виїжджали не тільки до Польщі, але й на Захід України та дуже довго жили в ментальному «совку».

— Хто більше зацікавлений у вивченні польської культури?

— Загалом усі вікові категорії тяжіють. Хоча більше, звісно, молоді люди. Але точно нема такого, що молоді хочуть, а старші — ні.

— Як на сприйняття польської культури впливають російські наративи, російська пропаганда?

— Ви знаєте, ми ставили таке питання: «В інтернеті з'явилися повідомлення про агресивні плани Польщі захопити Захід України і перетворити його на польський протекторат. Наскільки вони правдиві?» Ми, до речі, навіть не сказали, що це російські повідомлення. 76% українців сказали, що це суцільна брехня. А 16% сказали, що це може бути правдою, а 1% взагалі заявив, що вони в це вірять. Тобто 17% українців можуть бути жертвами російської пропаганди.

Як українці сприймають російські наративи © RFI

І цікава історія за регіонами. Галичина та Правобережна Україна: 82% заявили, що це неправда. Загалом по Україні — 76%. Але на сході та півдні частка людей, яка вірить принаймні частково у такі «повідомлення», сягає 20%. Цього не можна ігнорувати. Треба про це пам'ятати. Вони можуть бути цілями російської пропаганди. І їм треба пояснювати, чому це брехня.

— Чи бачите ви зменшення впливу російської пропаганди?

У 2009 році був фільм «Тарас Бульба». Там історія України подавалась дуже тенденційно. Я бачив цей фільм із колегами-істориками. Вони не бачили пропаганди. Думаю, зараз би вони інакше його дивились, як і будь-який російський фільм. Воно точно відчули би, що це точно російська стрічка. У питаннях історії я бачу в Україні тенденцію, яка часом навіть трохи тривожить, що освічені люди перестають аналізувати речі самостійно, але вірять в те, що правда завжди є протилежністю поглядів, які панують у Росії.

Загалом те, що сталось за останні 9 років, кардинально змінило все. У Польщі було багато експертів 20 років тому, які були певні, що Росія і Україна будуть йти разом однією траєкторією. Їм було важко уявити, що Україна може опинитись у кардинально іншому політичному та культурному просторі. Вони недооцінили й політичної тупості Путіна, й сили українського народу та його європейської культури.