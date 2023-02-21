Переселенці створили найбільшу у Румунії безкоштовну українську школу

ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ

День української писемності та мови в освітньому хабі для дітей-переселенців у румунському місті Клуж-Напока. 9 листопада, 2022 рік.

Румунія – В освітньому хабі в місті Клуж-Напока майже усі викладачі та учні — переселенці. Це перший подібний проєкт українців у Румунії, який отримав підтримку ЮНІСЕФ. Дітей навчають за вітчизняною шкільною програмою, адже їхні родини планують повернутись додому.

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«Зараз ми маємо вже декілька повних класів, все обумовлено тільки кількістю парт в приміщеннях», — розповідає Ганна Лісіцина.

Вона переїхали до Румунії після повномасштабного вторгнення Росії і разом з іншими переселенцями брала участь у створенні україномовного освітнього хабу UA Child Education Hub у місті Клуж-Напока. Сюди приходять діти-переселенці, переважна більшість яких продовжує дистанційне навчання.

Ганна Лісіцина з дітьми. © UA Child Education Hub

«Мій середній син ходить в румунську школу п’ять днів на тиждень до двох годин дня, а з 16:30 він навчається чотири уроки в нашій українській школі-хабі. І це допомога йому. Тому що змусити дитину після школи сидіти в онлайні — це більше навантаження, ніж він прийде, почує інформацію та поспілкується. Більшість дітей ходять до школи тому, що знайшли там друзів», — каже Ганна.

Освітній проєкт називають «школою», хоча своєї окремої будівлі вона немає. Навчання проводять у кількох різних приміщеннях, які виділили партнери.

Урок української мови в освітньому хабі. 9 листопада, 2022 року. © UA Child Education Hub

«Це єдиний формат, який є найоптимальнішим для наших дітей у Клужі. Зараз у нас 200 дітей. Частина навчається в початкових класах в одній школі, нам надали чотири кабінети, частина у іншій школі — для 5-11 класів надали приміщення у другій половині дня. І у третій — 27 дітей дошкільного віку», — розповідає авторка проєкту Ксенія Ширяєва.

Спочатку у ініціаторів створення хабу не було ані фінансування, ані приміщення. Навесні з’явився перший партнер, який запропонував кабінет у місцевій приватній школі. Це дало змогу в липні запустити пілотний проєкт.

Діти-переселенці на занятті в українському освітньому хабі в румунському місті Клуж-Напока. © UA Child Education Hub

«Ми працювали чотири тижні по п’ять днів. До нас долучились деякі вчителі та волонтери, які підтримували Україну тут, в Румунії. Це також і літня практика американських студентів. Міністерство науки і освіти влітку дізналось про наш проєкт і підтримали нас українськими підручниками з багатьох предметів», — розповідає Ганна Лісіцина.

За освітою вона інтернет-маркетолог. З початку запуску школи через нестачу фахівців стала ще й вчителькою англійської мови.

«Я прийшла і сказала: «діти, я вчусь разом з вами». В моєму випадку, я не професіонал, а практик, який має право помилятися, і діти розслабилися. В англійській мові саме цей ступор боятися зробити помилку заважає», — згадує Ганна.

Згодом їй стала допомагати волонтерка з місцевого гуманітарного вишу.

Ганна Лісіцина в освітньому хабі. © UA Child Education Hub

Наприкінці липня пілотний проєкт завершився, і школі потрібно було знов шукати спонсорів. Вирішили звернутися до ЮНІСЕФ. Після трьох місяців переговорів і узгоджень міжнародний дитячий фонд став фінансувати проєкт.

Зараз це найбільша безкоштовна українська школа у Румунії.

У хабі викладають всі шкільні предмети, окрім праці та фізкультури. Замість цього проводять футбольні матчі, майстер-класи та тематичні уроки. Наприклад, день Мексики.

День Мексики в освітньому хабі. Листопад, 2022 року. © UA Child Education Hub

Цьогоріч також запустили спеціальний курс українознавства для дітей, що змушені були тікати від війни. На ньому проговорюють, що любов до України — це не тільки вишиванка чи Шевченко, а й питання самоідентичності.

Дівчинка в освітньому хабі пише побажання до українського військовослужбовця. Жовтень, 2022 року. UA Child Education Hub

Більшість викладачів хабу вранці проводять онлайн-уроки, а потім йдуть до класу. Вчитель математики з Києва Костянтин Солов’єнко дізнався про проєкт з соціальних мереж. Переїхавши до Клужу, він якраз шукав можливість працювати за фахом.

Після пілотного проєкту у липні, Костянтин вирішив залишитися у школі на постійній основі.

Чоловік працював у різних сферах, але найбільше йому подобається викладати. Він віддає перевагу андрогогіці – теорії навчання дорослих. Тим не менш, цей метод гарно працює і з дітьми.

«Я завжди використовую андрогогіку, і для дітей також. Тут нема відмінностей. Єдине, що я завжди пам’ятаю, що це діти з війни. І вона їх по різному зачепила. Зачепило всіх, звичайно. Якщо б не війна, нас би тут не було. Ми всі не зустрілися б у цьому місці», — каже Костянтин.

У цій школі не ставлять оцінок та немає домашніх завдань. Натомість — намагаються заохотити дітей до самопізнання. Деякі теми учні пропонують самі, каже Костянтин.

Вчитель Костянтин Солов’єнко проводить урок в освітньому хабі. Вересень, 2022 року. © UA Child Education Hub

«Кажуть, наприклад, дев’ятий клас: «а ми будемо вивчати теорему косинусів?». Кажу: «ви хочете? Добре, звичайно, давайте». І я розповідаю теорему косинусів, потім ми розв’язуємо задачі. Тобто учні впливають на ті теми, якими ми займаємось», — пояснює Костянтин.

Нові учні з’являються у хабі зокрема і через загострення ситуації в Україні. Ракетні обстріли енергооб’єктів з боку РФ та побоювання нового наступу змусили деякі родини переїхати у безпечніше місце. Водночас дітей не хочуть відривати від навчання за вітчизняною програмою.

«Коли ви зустрічаєтесь з українськими вчителями, українськими дітьми, спілкуєтесь, смієтесь — це нормальна освіта. Бо освіта — це не тільки предмети, а ще й комунікація, відносини між дітьми. Як подолати булінг, як стати лідером — це справжня освіта», — розповідає Ксенія Ширяєва.

Початок навчання в освітньому хабі. Вересень 2022 року © UA Child Education Hub

Зараз UA Child Education Hub отримує допомогу від різних організацій. Єдиною проблемою залишається місце. Кабінети, які надають партнери, не вміщають всіх охочих.

Хаб отримуватиме фінансування ЮНІСЕФ до липня цього року. Більшість родин планують повернутися, тільки-но в Україні стане безпечніше. А керівництво хабу хоче використати на батьківщині, напрацьований в Румунії освітній досвід.