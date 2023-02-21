У Маріуполі до останнього не вірили, що прийшла війна і тут почнеться пекло

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Маріуполь є одним із символів України в боротьбі за свободу. Довгі 86 днів українці обороняли його, а росіяни — рівняли з землею. Сотні тисяч людей ховалися в підвалах, десятки тисяч загинули через голод, відсутність ліків та обстріли. Наразі місто під окупацією РФ, яка й надалі нищить його та все, що пов’язано з Україною. Маріупольчанка Наталя Кириленко, яка зараз перебуває в безпеці в Італії, розповіла RFI про жахи першого місця війни в Маріуполі, у яку місцеві просто не вірили.

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— Як для вас почався перший день війни?

— За день до початку широкомасштабного вторгнення ми із чоловіком поїхали до моєї мами. У неї днями діагностували коронавірус, було погане самопочуття. І ми вирішили не ризикувати і провести ніч із нею. На щастя, усе було нормально. Ми навіть задрімали, а прокинулися під ранок від віддалених звуків вибухів. Я вже навчилася розрізняти, що саме стріляє. Тоді це були танки та гаубиці, авіація ще не працювала.

Чоловік вирішив вийти надвір, подивитися, що відбувається. А я мамі сказала збирати речі, щоби їхати до нас додому. Справа в тому, що вона мешкає біля автостанції на виїзді з міста в південному напрямку. А ми живемо в Приморському районі, там спокійніше. Хотіли і свекруху забрати, вона поряд жила. Але вона вирішила залишитись, мовляв, таке вже було в 2014 році, пересидить у коридорі чи ванній. Згодом її до себе в Маріуполі забрала дочка — сестра чоловіка. На жаль, свекруха померла, у неї не витримало серце. Довелося залишити її в підвалі будинку її дочки, навіть поховати не змогли.

Коли чоловік повернувся, розповів, що люди вже починають потихеньку атакувати крамниці. Новини розліталися — і охочих запастися продуктами ставало все більше.

Ми викликали таксі. На мій подив, воно ще працювало. Водій перший, хто сказав нам, що їхати треба сьогодні. Але ніхто з нас нікуди не збирався, тут як мінімум потрібно було зібрати речі, але в нас і думок не було про те, що почалася війна й що тут станеться те, що потім сталось.

Удома вже почали дзвонити друзям і родичам. Я зателефонувала до сина, який на той момент був у Києві. Розповів, що ситуація напружена, транспорт не ходить, чути звуки вибухів. Я тоді більше за нього переживала, бо думала, що тут нас усе омине.

Після обіду до нас зайшли друзі, розповіли, що в’їзд у місто, якраз, де жила моя мама, перекритий, що до Маріуполя наближаються танки з півдня. Ту частину міста я більше не бачила.

Російські танки в Маріуполі, 23 квітня 2022 © AP / Alexei Alexandrov

— Тобто першого дня в Маріуполі ніякої техніки не було?

— Ні. Коли ми забирали маму, то було чути, що техніка наближається, гуркіт вибухів були дедалі ближче. А потім уже почали казати, що східну частину міста обстрілюють, там почали гинути люди. Я ніяк не могла повірити. Подзвонила сестрі, вона недалеко там живе, каже: «Так, у мене тут будинок ходуном ходить».

Але навіть на той момент не вірилося, що вже йде така повномасштабна війна. Думали, що трохи постріляють, пересидимо і все. Але те, що вже дороги почали перекривати, люди знову почали згадувати, як це було 2014 року, як танки їхали центральною вулицею. Ще, чому про війну ніхто не думав, бо в місті все працювало: світло, вода, зв’язок, інтернет — усе було.

— Коли ви вже подумали, що варто ховатися в укритті?

— На наступний день, 25 лютого, я вийшла перевірити найближчі бомбосховища, бо ми жили в п’ятиповерхівці й наш підвал — це потенційна братська могила. Поруч із нашим будинком знаходився Морський ліцей із укриттям. Там уже була проведена якась підготовка, стояли великі баки з водою, у вестибюлі поставили старі стільці та лавки. Але ажіотажу не було.

— Люди не усвідомлювали, що війна вже в місті?

— Ні, взагалі такого в голові не було. Більше скажу, коли вже днями пізніше ми спускалися до підвалу на пару годин чи на ніч, навіть тоді такої думки не було. А 6 березня ми спустилися в укриття — і більше не виходили. Зовні було пекло, просто шквальний вогонь, навіть голову не можна було висунути з укриття.

У підвал набилося 172 людини. Це було дуже багато для невеликого розміру приміщення. З них — 40 дітей, наймолодшій дівчинці було два місяці. Я там була за медсестру, самопроголошену, скажімо так. Пам’ятаю, як у березні приїхав до нас Червоний Хрест, винесли бляшану коробку, у якій лежали три блістери анальгіну та пів блістера аспірину. Це був біль. Я питаю: «Це що?». Мені відповідають: «Це все».

Тільки завдяки тому, що люди знесли все, що в них було, ми мали запас медикаментів. Усе було спільним, але цього не вистачало. Мені доводилося уламки витягувати виделкою. Усюди бруд, води не було, антисанітарія повна. Поки ще був сніг, його топили. Виходили на двір, залишилися живі — добре, ні — так ні.

— Як ви вибралися звідти?

— Я довго не виходила на вулицю, у мене був страх відкритого простору, звуків вибухів я просто не переносила. Усіх поранених мені спускали в підвал. Але одного дня мій чоловік з іншими був на чергуванні нагорі, бо було багато мародерів. Ми боялися, що просто повбивають людей, аби забрати залишки їжі, просто як у фільмах про апокаліпсис. Нагорі він зустрів свого товариша по службі в Маріупольському порту. Той розповів, що портовики із сім’ями сидять там, у бомбосховищі. Начальник порту не покинув своїх людей, там були генератори, запас їжі.

Чоловік вирішив спочатку сам сходити та перевірити. Іти було чотири кілометри, але бомбардували постійно. П’ять метрів проходиш, тут сиділи люди, гріли воду, а за секунду — руки, ноги, розірвані нутрощі на деревах.

На щастя, чоловік повернувся і сказав, що, як ми хочемо, то треба йти зараз, поки світло. Це було 16 березня, тоді якраз на драмтеатр бомбу скинули. Йшли ми близько чотирьох годин. Моїй мамі 79 років, швидко пересуватися вона не може. А в мене був жахливий страх, ноги підкосило, мене як плитою прибило, я просто повзла. Ось сидіти в холодному, голодному підвалі із цим смородом (адже туалет був просто там, на вулицю було страшно вийти), усе було нормально. А надворі не могла нічого робити. Але все ж таки ми дійшли.

Зруйнований драмтеатр у Маріуполі, 10 квітня 2022 © REUTERS / STAFF

— А якийсь зв’язок із зовнішнім світом був?

— У нас усе глушилося, нічого не було, навіть радіо. Повідомлення можна було лише «бабушкофонами» надсилати, якщо перевести на зв’язок 2G. Хто був сміливіший, можна було піднятися на четвертий поверх, там у даху стирчав снаряд, що не розірвався, там можна було зловити зв’язок. Мій син два тижні не знав, чи ми живі.

Ми не могли зрозуміти, чому нас кинув мер. Я дуже обурювалася, але нам навіть ніхто не сказав, що ми сидимо в блокаді, «зелених коридорів» немає. Вони просто розстрілювалися цими виродками.

— Маріупольці казали, що росіяни користувалися цим інформаційним вакуумом та розповідали місцевим, що вони вже Київ узяли, мовляв, здавайтесь. Ви щось чули від них?

— Ні, взагалі нічого. Приїжджали наші військові. Бувало, що передавали їжу та воду, знайшли якісь запаси вітамінів, я їх дітям роздавала. За їжею стежили, уся була в складчину. Але це був справжній голод. За будь-яку крадіжку виганяли, навіть дітей. Тут теж чергували чоловіки ночами, бо мародери просто перерізали би наших куховарок і забрали їжу.

Одна з найстрашніших картин, яка досі в мене стоїть в очах... Коли ми переходили в нове місце повз розбиті будинки, біля одного сидів здоровий собака, а в нього в зубах дитяча п'ятка. Це був жах якийсь.

Ще пам’ятаю, що трупам на очі надягали чорні окуляри, не знаю, де їх брали. Загиблих було дуже багато, коли в кінці березня почало трохи сонечко пригрівати, запах був дуже важкий. Уперше я побачила, як загинули люди. Це було ще на самому початку, коли ще вдома були, у будинок навпроти прилетіла бомба. Ось люди собі ходили, розмовляли, займалися своїми справами, а потім їх немає. Цілком усіх, хто там був, розірвало на частини.

— Чи можна було якось виїхати з міста? Люди намагалися самостійно евакуюватися?

— У кого був якийсь транспорт, той їхав. Хтось знаходив покинуті розбиті машини, але на ходу. А в кого ні машини, ні прав, могли підсісти до когось, або сидіти далі. Я сама за пів року до цього здавала на права, але через коронавірус так жодного разу не їздила з інструктором. Тобто теоретично я знаю, як керувати машиною, а практично за кермом я ніколи не була.

До нас постійно приходили хлопці-військові. Казали, що зберуть нам машину із запчастин, що треба їхати. По порту вже також нещадно лупили, горіли судна. Нас тоді залишалося троє: я із чоловіком та матір’ю і ще жінка з батьком-інвалідом. Але мені було дуже страшно. Ще по прямій я б їхала, але повсюди купа нерозірваних снарядів. Я не уявляла, як поїду. Та й запаси їжі в нас ще були, море поруч, можна було води зачерпнути та підігріти. Ми до останнього сподівалися, що прийде підмога, що цю російську мерзоту виб’ють і все буде як раніше.

Але все змінилося в ніч на 31 березня. Вони дуже сильно обстрілювали, гатили неймовірно. У нас було старе бомбосховище, побудоване ще за радянських часів, там були дуже товсті стіни. Але воно було призначене для укриття від ядерного вибуху, щоб хвилю пересидіти, а от від авіаударів воно не рятує. Й от цієї ночі я побачила, як товсте склепіння просто розвалюється.

У якусь мить я зрозуміла, що я дуже хочу жити. Уранці я вирішила, що краще я загину при спробі врятуватися, аніж буду сидіти та чекати смерті. І ми вп’ятьох сіли в машину й поїхали. Я досі погано пам’ятаю, як нам вдалося проїхати 16 блокпостів. У нас відпадали колеса, не один раз із капота дим валив, але доїхали до Мангуша. Там уже якась база орків була й жорстко всіх перевіряли, дуже велика колона з машин стояла. Усе перевіряли, особливо телефони.

— А фізичне насилля застосовували?

— Там ні, але була одна з найнебезпечніших ділянок по дорозі до Запоріжжя — дорога Василівка — Оріхів. Дорогою ми зупинилися в Токмаку, нас прийняли в місцевій церкві. Дуже дякую тим людям. Ми хоч душ прийняли, нам дали свіжий одяг. О 21-й годині нам заборонили виходити із церкви, а вночі чули автоматні черги. Нам пастор сказав, що це росіяни людей по хатах заганяють, бо комендантська година.

Люди прибули з Маріуполя у центр для переміщених осіб у Запоріжжі. 3 травня 2022 © AP / Evgeniy Maloletka

На блокпостах там стояли чурки, просто мавпи, які навіть читати не вміли. Було там в одного хлопця прізвище Конфєтов. Так цей чурка крутив його документ та думав, що йому конфєту пропонують. Хлопець їхав із мамою, а на задньому сидінні сиділа величезна кавказька вівчарка. Як вони не забрали цього собаку, я не знаю. Вони хотіли залишити собі на блокпост, але не ризикнули, бо собака величезний, а могли і просто застрелити.

Ще були троє чоловіків. Вони взагалі на відпочинку були, приїхали на полювання, а тут війна. Вони вирішили не чекати в колоні з 700 авто і вирішили об’їхати. Їм казали, що краще зачекати, бо тут ось уже Василівка, а там — Запоріжжя. Але вони не послухались, поїхали в об’їзд. І машину розстріляли.

Ще на блокпостах росіяни постійно вимагали кошти, неважливо, за що. Наприклад, за кожне тоноване скло в машині збирали по 500 гривень. Було дуже складно стримуватися, але вже стільки проїхали й до свободи було зовсім близько.

Найбільше враження було, коли нарешті побачили наших військових та український прапор. Усі вибігали з машин, обіймались, плакали. Ті військові, напевно, уже звикли до цього.

— Ви повернетесь у Маріуполь після нашої перемоги?

— Маріуполь зараз зносять. Я свій дім бачила, коли ми переходили з одного укриття до іншого. Тоді вже частини мого будинку не було, у січні його знесли. Зносять будинки навіть із віддалено патріотичними муралами. У нас на одному будинку була зображена дівчинка Мілана з ведмедиком у руках. Історія її така, що в 2014 році її мати загинула, прикриваючи дитину собою. Мілані відірвало тоді ноги. Це був просто малюнок дитини. Цей будинок знесли. Ще один мурал, на якому була зображена жінка, яка тримала в руках відчинену клітку, а з неї вилітали птахи. Це історія про жінку, яка страждала від домашнього насильства, потрапила до реабілітаційного центру і змогла звільнитися від свого кривдника та стати на ноги. Тобто будь-яка трансляція свободи чи патріотизму знищується.

Чи повернусь? Я зараз дивлюся, що там коїться. Я ніколи не могла уявити, що в моєму місті висітиме російський прапор, навіть у страшному сні. Я не планую залишатися в Італії. Я люблю Україну, я хочу повернутись. Але до Маріуполя повернуться не зможу. Може, має пройти якийсь час.