З окупованого дому — на свободу: шлях українських переселенців «північним потоком»

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Від кількох днів і до місяця, а то й кількох може тривати дорога із тимчасово непідконтрольних українських територій в Європу або ж до неокупованої росіянами України. Цей шлях готові долати не всі. Це складно і психологічно, бо треба витримати низку принижень на кордоні країни-агресора, і матеріально, бо треба знайти кошти на довгу дорогу.

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Окупанти насильно вивозять маріупольців до Росії. Квітень, 2022 © REUTERS

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), статус тимчасового захисту в країнах Європи до 3 січня 2023 року отримали приблизно 4,9 мільйона українських біженців.

Українські переселенці на польському кордоні AP - Markus Schreiber

Найбільше українців прийняли Польща, Німеччина та Чехія. ООН також відстежує міграцію українців на територію Росії та Білорусі. На початку 2023 року там перебували близько 2,9 мільйона українців. Нема жодної інформації про те, хто з них виїхав туди добровільно, а кого депортували. Так само достеменно невідомо, скільки громадян України скористались так званим «північним потоком», щоб вирватись до Європи чи підконтрольної Києву території України.

Зруйнований росіянами Маріуполь REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Таким мігрантам допомагають волонтери, зокрема з європейської організації Rubikus. Щоб виїхати з окупації, треба зробити величезний гак — через Росію, Білорусь, Естонію та Латвію. Утім, заради свободи люди зважуються на таку довгу і виснажливу мандрівку. Кореспондентка RFI Українською зустрілася з Агатою Малєц — волонтеркою-координаторкою міжнародної організації Rubikus у Польщі.

— Як знаходять один одного волонтери та люди, які хочуть виїхати з окупації?

— Передусім це сарафанне радіо зараз. Багатьох людей ми вивезли, а там, в окупації, залишились їхні знайомі та родичі. Ми навіть жартували, що наші номери десь на стінах написані. Бо дуже часто люди пишуть у вотсапі чи у фейсбуці.

— Коли вашим волонтерам вдалось вперше вивезти людей із окупації?

— Перших людей вивезли у квітні. Це були мешканці Маріуполя. У Росії є організації, які допомагають біженцям. Але передусім це допомога тим, хто хоче залишитись саме на російській території. Звісно, що нічого протизаконного в допомозі біженцям нема. Але якщо занадто багато допомагати тим, хто хоче виїхати до Європи, тоді почались би проблеми. Бо це не відповідає тому, що говорить російська пропаганда: усі мають хотіти виїхати саме в Росію і там знайти своє щастя. Тому російські волонтери, які допомагають людям із окупованих територій, працюють незалежно, не як частина якихось організацій. Гроші збирають через родичів та знайомих.

Маріуполь після російських військ REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

— Чи є у вас можливість допомагати цим волонтерам? Чи санкції перекрили всі шляхи надходження фінансів?

— Ми з Європи нічого не можемо оплатити, тому що в Росії наші картки теж не працюють. Санкції працюють в обидва боки. Тому наша організація Rubikus оплачує дорогу, харчування, ночівлю, але тільки від кордону Європейського Союзу.

— Із яких саме частин окупованої території зараз найбільше виїжджають громадяни України?

Якщо на початку найбільше було людей із Маріуполя, то зараз це охочі виїхати з Нової Каховки. Звідти найбільше заявок надходить, а також загалом із правого берега Дніпра.

Українські переселенці у Латвії © Edijs Pālens/LETA

— Які є шляхи виїзду з окупованих територій?

— Можна, звісно, спробувати через територію України — через Дніпро, через фронт. Але це дуже небезпечно. Якщо людина в такому місці, звідки може виїхати на територію України, тоді вона це робить. Якщо ж це небезпечно, то тоді вже через територію Росії. Наприклад, із Каховки є лише один шлях. І він пролягає через Крим.

До анексованого півострова всім треба дістатись самостійно, тому що на цьому етапі волонтерам просто небезпечно фізично щось робити для біженців. Цим людям допомагають наші оператори. Це люди, які перебувають у США чи Європі, вони на зв'язку з мігрантами. Вони можуть проконсультувати, підказати, які є перевірені перевізники, тому що в окупації велика проблема із перевізниками: багато з них нечесні. Люди віддають останні гроші, щоб дістатись лише до кордону з Росією. Це велика сума. Два місяці тому деякі перевізники хотіли дві тисячі доларів лише за те, щоб довести з Нової Каховки до Криму. Є ж перевізники, які більш-менш чесні, із ними можна доїхати до Європи. Тобто люди доїжджають до Росії, і лише там їх можуть підхопити місцеві волонтери.

— Що таке «північний потік»?

— Так ми називаємо шлях через Росію. У Маріуполі було так, що в людей просто не було вибору. Були автобуси в Росію і в Україну. Щоб до них дістатись, треба було проїхати через все місто під обстрілами. Люди могли сісти в будь-який автобус і готові були на все, щоб лише втекти від обстрілів. І цей шлях, «північний потік», був для тих, хто через певні причини потрапив до Росії. Варто сказати, що є люди, які виїжджають через Росію, щоб повернутись в Україну. Були такі випадки, коли люди хотіли записатись до ЗСУ. І вони робили таке коло з Маріуполя, щоб служити в українському війську.

Розбитий РФ Маріуполь © Reuters

— Як найпростіше виїхати до Європи?

— На самому початку найбільший потік людей був через Нарву, тобто через Естонію. Там усе було підготовлено. Ми знімали тричі на тиждень автобус, щоб відвозити цих людей із Нарви до Риги. Бо на звичайному транспорті це було дуже довго: багато пересадок, а в нас було багато жінок із дітьми. Зараз нема потреби в наших автобусах. Ми залишили лише 15 місць у хостелах у Нарві. Зараз цим шляхом мало їздять, бо це складно.

Українські переселенці в Естонії AP

Якщо людина була довго в Росії, то на кордоні не хочуть випускати. А в нас є багато випадків, що люди виїхали з окупації раніше, але нічого не знали про те, як можна вирушити далі, у ЄС. А в самій Росії на них морально тиснуть, що в Європі ніхто не допомагає, що там біженці ледь не бомжами стали і сплять на вулиці.

Є також поранені цивільні, які залишались певний час у Росії. Вони кілька місяців лікувались. Також вони могли не знати про безплатну можливість виїхати в Європу. Таким людям дуже складно виїхати через Нарву. В естонських прикордонників дуже багато питань, чому вони їдуть через Росію. А раніше, навпаки, це був найпростіший шлях, бо з Нарви людей везли до Риги, а звідти — на безплатному паромі до Німеччини.

Зараз найпопулярніші маршрути — через Латвію та Білорусь.

— Що найважче для організації вивезення людей із окупації?

— В умовах окупації найгірше — це зв'язок. У багатьох місцях нема інтернету, нема світла. Люди взагалі можуть буквально загубитись. І до цього теж треба бути готовим. Якщо ми хочемо оперативно вивезти людину, то зв'язок — це найголовніше.

Улітку була одна родина, яку ми вивозили з Маріуполя. Вони їхали через все місто, щоб зловити інтернет і щоб залишити нам номер «Фенікса» (оператор мобільного зв'язку, який незаконно надає послуги на тимчасово окупованій території Донбасу — ред.). І коли вони вже це зробили, не завжди був зв'язок, не завжди вони могли зарядити телефони. Також вони ще проходили фільтрацію — усе це тривало десь три тижні. Для мене проблемою було те, що я хотіла щось вирішити, домовитись про ночівлю, а вони не виходили на зв'язок. Це було в Маріуполі, зараз схожа ситуація на інших окупованих територіях.

Раніше частіше, ніж зараз у нас було так, що волонтер-координатор вів заявку з самої окупації. Якщо в людини були гроші, щоб купити самостійно квиток у Росії, то вона дуже часто виїжджала без допомоги тамтешніх волонтерів. Зараз у нас є оператори, вони допомогають виїхати з окупації, потім підхоплюють місцеві російські волонтери, а ми забираємо людей на кордоні з ЄС.

— Яке значення для вас, волонтерів, має політична позиція людей, яких ви вивозите?

— Це все залежить від ситуації. У нас були волонтери, які не хотіли допомагати із виїздом молодим чоловікам. Навіть якщо вони їхали із тих регіонів, звідки не можна було потрапити на підконтрольну Україні територію. Вони хотіли зосередитись на жінках із дітьми.

Якщо в людини є паспорт так званої ДНР, це теж не свідчить про те, що вона підтримує так звану «владу» тимчасово окупованої території України.

Особисто я, якби знала, що в людини проросійська позиція, відмовилась вивозити її з Росії. Я знаю такі історії, коли хтось зізнається у своїх симпатіях до РФ, тоді волонтери відмовлялись їм допомагати із виїздом.

— Які були найскладніші ситуації?

Це так звані медичні кейси, коли треба везти людей із інвалідністю. Одного разу ми везли пацієнта на швидкій, він не міг пересуватись іншим видом транспорту. Це не лише питання грошей і загалом організації всього процесу, бо, як ви розумієте, державна швидка не повезе, лише приватна. Але треба ще вирішити проблеми на кордоні. Ми везли хворого через Білорусь і Польщу. Було дуже складно пояснити польським прикордонникам, чому пораненого українця через кордон везе російська швидка. З території України Червоний Хрест та інші організації допомагають вивезти, а ось коли треба з Росії, тут інша ситуація. Складна історія з тим, щоб ще прийняла польська лікарня. Відмовляли, бо їм було підозріло, чому пораненого привезла російська швидка. Але все вирішилось тоді.

Перевезення важкохворого чоловіка © Fundacja Akceptacja

Якщо загалом говорити про маломобільних людей, то найбільша проблема — це відсутність часу. Його просто нема, коли треба швидко знайти швидку, лікарню, яка готова прийняти пацієнта. Була в нас людина, яка мала поранення голови. У чоловіка був пошкоджений череп — дірка була в 6 сантиметрів. Після обстрілу його вивезли в Бєлгород, там зробили операцію. Потім він жив у наметовому містечку, а далі його волонтери вивезли до Білорусі. А коли у цих людей виникли проблеми, треба було швидко пораненого вивозити до Польщі, а потім на лікування у Швейцарію. Ми його везли на звичайному автобусі. У Варшаві центри для біженців не хотіли його брати, бо не знали, як за ним доглядати. Зрештою наш волонтер з міжнародної організації Rubikus Ян взяв його до себе додому, де поранений жив до того моменту, як його відправили до Цюриха.

— Скількох людей загалом вам вдалось вивезти?

— Станом на кінець січня це більше ніж 30 тисяч.