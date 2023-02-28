Франція в річницю повномасштабної війни

Українці у Франції

Париж – Франція приєдналась до заходів солідарності з народом України, які відбулися в усьому світі у день річниці початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Французи підсвітили жовто-блакитним Ейфелеву вежу, організували маніфестації, молитву за Україну в Соборі Святого Володимира Великого в Парижі, поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку. Крім того, відбулися хода на знак солідарності із українським народом за ініціативою Польського інституту, конференція в Інституті політичних досліджень та в університеті Сорбонни, театральні вистави, виставки, покази документальних стрічок про Україну.

25 лютого у 19 містах тривали мітинги на підтримку України. Найбільше зібрання відбулося в столиці Франції: щонайменше три тисячі людей пройшли від площі Республіки до площі Бастилії.

На сцені останньої виступив Надзвичайний і Повноважний Посол України. Пан Омельченко звернувся до «вільного народу вільної країни» і подякував кожному присутньому українцю, президентові Франції та всьому французькому народові, який став надійною підмогою нашій державі.

Франція прийняла 120 тисяч українських біженців та допомогла українській армії зброєю, заснувавши танкову коаліцію.