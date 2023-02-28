Українці у Франції

Франція в річницю повномасштабної війни

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Хода на підтримку України 25 лютого 2023, Париж
Хода на підтримку України 25 лютого 2023, Париж © RFI Українською
Автор тексту: Ксенія Жорноклей
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Автор відео: Ксенія Жорноклей
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Париж – Франція приєдналась до заходів солідарності з народом України, які відбулися в усьому світі у день річниці початку повномасштабного вторгнення РФ. 

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Французи підсвітили жовто-блакитним Ейфелеву вежу, організували маніфестації, молитву за Україну в Соборі Святого Володимира Великого в Парижі, поклали квіти до пам’ятника Тарасові  Шевченку. Крім того, відбулися хода на знак солідарності із українським народом за ініціативою Польського інституту, конференція в Інституті політичних досліджень та в університеті Сорбонни, театральні вистави, виставки, покази документальних стрічок про Україну.

25 лютого у 19 містах тривали мітинги на підтримку України. Найбільше зібрання відбулося в столиці Франції: щонайменше три тисячі людей пройшли від площі Республіки до площі Бастилії.

На сцені останньої виступив Надзвичайний і Повноважний Посол України. Пан Омельченко звернувся до «вільного народу вільної країни» і подякував кожному присутньому українцю, президентові Франції та всьому французькому народові, який став надійною підмогою нашій державі.

Франція прийняла 120 тисяч українських біженців та допомогла українській армії зброєю, заснувавши танкову коаліцію.

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