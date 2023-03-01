З-під обстрілів до Франції вивезли 900 творів сучасного українського мистецтва

Українське сучасне мистецтво в Європі

Париж, Франція – «Грані свободи» — саме таку назву має виставка сучасних творів із родинної колекції Гриньових в Культурному центрі при Посольстві України. Ці експонати вдалося вивезти до Франції із обстрілюваного російською авіацією та артилерією Харкова. Виставка триватиме до 3 березня. Журналісти RFI поспілкувались з організаторами виставки під час її відкриття в Культурному центрі при Посольстві України.

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Павлов Євгеній, Без назви, із серії "Тотальна фотографія" 1970-1990 © Павлов Євгеній

Роботи таких митців, як Максима Афанасьєва, Алевтина Кахідзу, Белли Логачової та Станіслава Волязловського об’єднані концепцією «свободи», яка сьогодні розкриває свої нові глибокі грані.

Свобода — це і загальнонаціональної ідеї, і персональний досвід митців. «Грані свободи» — це також наявні чи уявні обмеження, які можна усунути, віддалити або розширити.

Виставка стала черговим утвердженням українського сучасного мистецтва у світі. Проєкт пропонує переглянути його історичне значення на тлі світових здобутків, підкреслюючи повну відмову від радянських догматів. Україна не тільки демонструє своє надбання, але й викарбовує своє ім’я в історії мистецтва.

Приватна колекція мандруватиме світом ще певний час, дозвіл на вивезення творів із України був надано на 2 роки. Команда не тільки захищає унікальні твори, а ще й знайомить із ними шанувальників сучасного мистецтва, тим саме сприяє їхньому визнанню.

Триптих Чурсін, який живе в табуреті, 1991 © Олег Мальований

Як вивозили колекцію з України

У нас порядку чотири тисячі робіт. Це мистецтво ХХ-ХХІ століття. 900 творів було вивезено до Франції. Це різне мистецтво: і живопис, і графіка, і фотографія, і артбуки. Ми обговорюємо наразі можливість проведення подібних виставок у Великобританії, Швейцарії, Естонії та Голландії. У рамках групового проєкту одна робота зараз виставляється у Німеччині. Звичайно, місцезнаходження творів на території України тримається в секреті. Власне, така сама ситуація зараз із музейними колекціями, які теж перевозяться. Привезти частину колекції у Францію було приватною ініціативою

— розповідає Марина Конєва, мистецтвознавиця, викладачка ХДАК, кураторка колекції Гриньових.

За словами Тетяни Гриньової, колекціонери мають електронний список творів, які було вивезено із України. Так інші музеї та галереї отримують доступ до інформації про них. Це дозволяє ефективно організовувати заходи в партнерстві з європейськими колегами.

Сучасне українське мистецтво в Центрі Жоржа Помпіду

Центр Жоржа Помпіду, крім того, пропонує відвідувачам ознайомитись із власною колекцією сучасного українського мистецтва, до створення якої долучилася і родина Гриньових.

Вони надали 126 робіт у межах спільної ініціативи з Українським клубом колекціонерів сучасного мистецтва. Виставка складається із фотографій, малюнків, інсталяцій та відеоарту «Ukraine. Une donation contemporaine». Центр демонструє роботи художників із Києва, Харкова та Одеси 1950–2010-х років.

Родина Гриньових передала твори Харківської школи фотографії та одну роботу на тканині Станіслава Волязловського. Це найбільший дарунок за кількістю робіт до цієї експозиції, розповідає Тетяна Гриньова:

Мрія кожного колекціонера, це щось передати із власного надбання. Центр Помпіду — фундація, яка не приймає абищось. Вони самостійно обирають експонати. Ми 4 роки працювали з ними в усіх локаціях, основних містах. Одесі, Львів, Харків, Київ… Музеї, приватні художні майстерні. Це науково-дослідна організація. Для нас є дуже важливим, щоб серед уже досліджених об’єктів, які вже вписані в європейську та світову лінію мистецтва, з’явилось слово «Україна», потрапили прізвища українських авторів та українські роботи. Це було нашою метою впродовж цих чотирьох років. Центр Помпіду обрав не найкраще, але те, чого їм не вистачало для усвідомлення та сприйняття певного напрямку. Така велика кількість творів вийшла через те, що вони абсолютно нічого не знали про Харківську школу фотографії. Це стало для них відкриттям

Деколонізація українського мистецтва

Пані Марина Конєва відзначила важливість виставки в Центрі Помпіду для історії українського мистецтва як певного визнання:

Тут важлива деколонізаторська місія, тому що, власне, багато чого, наприклад одеські автори, сприймалися як російські. Також і Харківські. Саме цей процес, ці чотири роки перемов, вплинули на те, що Центр Помпіду перейменував підписи, указавши, що це українські автори. Бо колись вони так само отримували подарунки від росіян, і певні автори зайшли як російські. Над цим потрібно було працювати, і це наша велика місія. Багато чого в нас автоматично вважається як неукраїнське. У цьому і є та унікальна та важлива місія того процесу, який відбувався

З-поміж унікальних робіт на тему свободи є і сучасні твори періоду війни. Увагу привертає візуальний щоденник Алевтини Кахідзе, у якому розказано історію життя в окупації.

Алевтина Кахідзе «Прожити війну з Клубнікою Андріївною», 2014-2016 © Алевтина Кахідзе