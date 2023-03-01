Польський «Байрактар» уже в українському небі, а на зібрані гроші будують центр для солдатів

турецькі пташки в україні

Безпілотник, який турецька компанія вирішила безплатно передати Україні, уже виконує свої бойові завдання. А 22,5 млн злотих (приблизно 5 млн доларів) пішли на реалізацію чотирьох проєктів. Один із них — це будівництво мобільного центру для навчання українських солдатів.

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Літо для «Байрактарів»

Славомір Сєраковський, організатор збору коштів для польського «Байрактару» © Facebook Sławomir Sierakowski

28 червня 2022 року польський журналіст та соціолог Славомір Сєраковський летів із Варшави на конференцію до Стокгольма. Саме на борту літака вирішив — час діяти. Польща, як і Литва (у червні країна зібрала майже 6 млн доларів на «Байрактар», — ред.), може також зібрати на турецький безпілотник Bayraktar TB2. І запустив на польській краудфандинговій платформі збір коштів.

«Я припустився всіх можливих помилок. Я думав, що безпілотник коштує близько 5 мільйонів злотих, не доларів. Потім я описав проєкт, не давши жодної ілюстрації, нічого. Був лише невеличкий опис. Тож дві великі помилки: недостатньо грошей і мало інформації. А ще я купив просування за 100 злотих. Це означало, що збір буде більш видимий на порталі. Але я не знав, що це заблокувало можливість змінити суму і опис», — розповідає Сєраковський.

Такої великої суми ніколи не збирали в Польщі, а через краудфандингову платформу і поготів. Людей треба було мотивувати та тримати в тонусі. Крім того, збір був оголошений у період відпусток та великої інфляції, а також відносного затишшя на фронті. Тому Славомір Сєраковський ходив на ток-шоу на телебачення, давав різноманітні інтерв'ю, зустрічався з усіма, із ким тільки міг — усе, щоби його кампанія зі збору коштів на безпілотник була успішною.

Збір коштів на польський «Байрактар» розпочали наприкінці червня 2022 року © Facebook Sławomir Sierakowski

«Це було цікаво. Я намагався зібрати гроші, але не мав ніяких інструментів, крім того, що сам вигадав. Зокрема, я відповідав на кожен коментар у фейсбуці (саме там журналіст розміщав усю інформацію про польський «Байрактар», — ред.), бо розумів, що таким чином я можу зібрати армію вкладників. Вони підуть до своїх родин, колег — і пожертв буде набагато більше. Так і сталося. Ми зробили щось на зразок соціального руху. Ще я читав всі коментарі на тій краудфандинговій платформі, кожен, хто робив внесок, міг коментувати. Деякі з них поширював, тобто робив усе, щоб цей збір був видимий. Загалом десь 200 тисяч поляків взяли участь у цій кампанії, це є рекордом для Польщі», — розповідає Сєраковський.

У Варшаві повсюди висіли борди із закликом донатити © Facebook Sławomir Sierakowski

До збору коштів приєднались польські режисери Агнєшка Голланд і Павло Павліковський, колишній польський омбудсман Адам Боднар, популярні актори та інфлюенсери.

Була історія, яка до глибини душі вразила не лише журналіста, але й багатьох поляків. Одна з пожертв була від літньої людини. Пан написав, що зміг задонатити лише 5 злотих (трохи більше ніж 40 грн, — ред.), бо його пенсія становить 717 злотих. Тож паралельно зі збиранням коштів на «Байрактар», допомогли ще й пенсіонеру.

«Ми маємо йому допомогти — не можемо кинути цього чоловіка, так сказав я тоді. Тож я почав іншу кампанію зі збору коштів. Я вирішив, що ми маємо зібрати в кілька разів більше за його пенсію. І за два дні ми зібрали 2500 злотих. Тож ця людина зараз забезпечена всім потрібним. Ми створили фонд, який оплачує все, чого ця людина потребує», — поділився Славомір Сєраковський.

Місяць на збір коштів

24 липня 2022 року вдалось зібрати усю потрібну суму для польського «Байрактара» — 22,5 млн злотих. 2,5 млн, які вже були зайвими для безпілотника, перевели на рахунок ЗСУ в Національному банку.

Славоміру Сєраковському вдалось зібрати гроші на «Байрактар» © Facebook Sławomir Sierakowski

Міністерство оборони України подякувало польському журналісту за зібрані кошти.

We are grateful to Slawomir Sierakowski and everyone who took part in raising 22.5 million zloty to buy a Bayraktar TB-2 drone for Ukraine!

Dear Poland, we are blessed to have a neighbour like you!

Dziękujemy!

🇺🇦🤝🇵🇱 #StandWithUkraine pic.twitter.com/YnO7xkgz06 — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 24, 2022

А далі постало питання, як же домовитись із турецькою компанією і купити дрон. Хоча, зізнається Славомір Сєраковський, сподівався, що його віддадуть безплатно. Журналіст знайшов телефон Халюка Байрактара і написав йому у вотсап.

«Пам’ятаю, я надіслав йому повідомлення в вотсап і попросив зробити конференцію в зумі. Він погодився. Ми поговорили, і він сказав, що передасть «Байрактар» безплатно. Потім Халюк Байрактар надіслав листа і заявив, що щасливий і задоволений. Також він хотів спостерігати за тим, як будуть використані гроші. Після цього ми обирали з українцями і Байрактаром проєкти. Це зайняло якийсь час, тому що було багато гарних ідей. Я попросив колишнього посла України в Польщі Андрія Дещицю, щоб він допоміг мені. Я хотів мати серйозного партнера, який допоможе легітимізувати все», — розповів Сєраковський.

«Байрактар» © Facebook Sławomir Sierakowski

Польський безпілотник назвали «Маріком». Ім’я обрала 8-річна дівчинка Катя із Маріуполя.

«Я думав, що має бути щось символічне для українців.У Польщі ми спостерігали за тим, що відбувалося на “Азовсталі” в Маріуполі. Ми маємо багато біженців, я знаю багато з них. І я подумав, можливо, біженці з Маріуполя дадуть назву безпілотнику. Не поляки, не ті, хто пожертвував найбільші суми, а саме українські діти. Було багато ідей. Але найкраща пропозиція була від восьмирічної дівчини Каті. Її батько обороняв “Азовсталь”, зараз він у російському полоні. Сама дівчинка жила в Маріуполі, разом із родиною. Вони пили воду з калюж, майже нічого не їли», — розповідає Сєраковський.

Збір польського безпілотника для України © Facebook Sławomir Sierakowski

Польський «Байрактар» був готовий уже в жовтні. Далі треба було надіслати безпілотник в Україну. Це було не так, як у Литві, де було залучене Міністерство оборони та, власне, вся влада. Усі організаційні моменти лягли на плечі польського журналіста.

25 січня 2023 року безпілотник «Марік» прибув із Туреччини до України, де відразу став на службу.

25 січня 2023 року безпілотник «Марік» прибув із Туреччини до України © Facebook Sławomir Sierakowski

Що буде з грошима, зібраними поляками?

Разом із українською стороною та представниками компанії «Байрактар» було погоджено 4 проєкти, на які підуть 20 млн злотих. Один із них — спеціальний запит від міністра оборони України Олексія Резнікова. Йдеться про центр підготовки українських військових. 5 млн 130 тисяч злотих надіслали на рахунок фонду «Повернись живим».

«Майбутній центр буде розрахований на 600 бійців й матиме лазарет для поранених, склад зброї й автономне живлення — від генераторів. А ще він матиме спеціальне маскувальне покриття, яке зробить його непомітним для ворожих безпілотників. Будуватиме навчальний центр для українських військових польська компанія “Lubawa”, яка спеціалізується на виробництві ангарів», — розповів Славомір Сєраковський.

Та виглядатиме центр для українських військових © Facebook Sławomir Sierakowski

Проєкт центру для українських військових © Facebook Sławomir Sierakowski

Окрім цього мобільного центру, також буде поставлено 100 пікапів, зокрема 25 машин швидкої допомоги та польова кухня. Також будуть закуплені дві великі вантажівки для перевезення танків та іншого важкого військового обладнання. Цей проєкт координує фонд «Повернись живим». І ще один проєкт — це комплекти для надзвичайних ситуацій, що містять генератор, кухню, одяг, взуття, набори для першої допомоги — усе, що потрібно військовим на фронті та цивільним для виживання.

І, як розповів Славомір Сєраковський, ще залишиться пів мільйона злотих, які переведуть на рахунок ЗСУ в Національному банку України.

Безплатні «Байрактари» для України

Турецький безпілотник. Ілюстративне фото © Facebook Sławomir Sierakowski

Першим про збір коштів на «Байрактар» оголосив у травні литовський журналіст Андрюс Тапінас. Його ідею підтримало Міністерство оборони Литви. Планувалось, що гроші збиратимуть три тижні, однак литовцям вистачило й трьох днів. Туреччина вирішила подарувати цей «Байрактар». Усі зібрані кошти витратили на іншу зброю та боєприпаси для ЗСУ.

Литовський «Байрактар» © Facebook Arvydas Anušauskas

У червні телеведучий та волонтер Сергій Притула оголосив про збір коштів на три безпілотники «Байрактар» для українських військових. За добу вдалося зібрати 366 млн, за три дні — 600 млн гривень. Цього вистачило не на три, а на чотири безпілотники. Однак турецька компанія вирішила подарувати їх Україні.

На зібрані ж кошти Притула купив супутник та доступ до бази даних компанії ICEYE.