Рятувати інших, рятуючись самій

допомога для українців

Варшава, Польща – Із перших днів повномасштабного вторгнення вона зустрічала українські родини, які шукали прихистку в Польщі. Наталія Шилова — радниця консультативного пункту «Українського дому» у Варшаві. Біль, зневіра, страх — усе це вона переживала разом з тими, хто приходив по допомогу. А також радість та щастя, коли вони знаходили своє місце в нових умовах.

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Наталія Шилова, радниця консультативного пункту «Українського дому» © «Український дім»

Кожен день ми зустрічаємо якісь жахливі історії. Кожен день хтось плаче, і ми плачемо з тими людьми. Це дуже емоційно важко. Коли людина ділиться таким сокровенним, я розумію, що я не психолог. Я дуже коректно кажу, що мені здається, що вам потрібна допомога. Але не всі готові морально йти до психологів, кажуть, що от до нас, до «Українського дому», є довіра. Якось жінка розповідала, що її зґвалтували. Я їй дала контакти, куди можна звернутися. Але далеко не всі готові розповідати таке психологам.

Підірваний міст через річку Ірпінь. Березень, 2022 року © AP / Vadim Ghirda

Коли почалась війна, буквально у перші дні, заходить мама з маленькими дітками — один, два, три роки. І тут вона розгортає якусь ковдрочку, а там зовсім маленька дитинка, якій декілька днів. І ось ця жінка приїхала з Ірпеня. І я ось не уявляю, як вона без чоловіка і з цією новонародженою дитиною їхала. І коли вона дивилась на цю дитинку, це було просто до сліз.

Знищені російськими військовими будинок та машини у Чернігові. Березень 2022 року © AP / Yuriy Vasilenko

Якось до мене прийшли підлітки, вони шукали житло. Я починаю з ними розмовляти, але бачу, що нема жодного контакту. Вони постійно в телефоні. Я намагаюсь їм розповісти, що таке PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności «персональний ідентифікаційний номер», — ред.), куди йти, що робити. І бачу — нуль реакції. Питаю: “А чим, перепрошую, ви зараз займаєтесь?” І один із них мені показує телефон. Каже: “Це мій будинок”. І він показує абсолютно знищений дім. Тобто, він прийшов до нас, а в цей момент він отримав відео із його будинком. Це був такий біль. Це був шок для нього. Це був шок для мене.

Зруйнований росіянами Маріуполь © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

Були ситуація, коли люди приходили з полону. І вони показували, наприклад, прострелені ноги. Тобто, не просто розказували, як були в полоні, а показували наслідки. Були літні люди, вони сиділи в підвалі в Маріуполі. У них були пошкоджені кістки та м'язи. Бо вони сиділи без світла, у сирості. Їм навіть було складно до нас піднятись кількома сходинками.

Польський кордон. Березень 2022 року © AP / Visar Kryeziu

Була колись ситуація, коли мусульмани з України їхали через Польщу до Німеччини. Вони потрапили у жахливу ДТП. В однієї жінки був зламаний хребет. І їй треба було знайти реанімобіль, щоб перевезти у лікарню. А це страшенно дорого. Але ми знайшли і допомогли відправити її до Німеччини, де її вже зустрічали родичі.

Польсько-український кордон. Березень 2022 року © AP / Markus Schreiber

Була така ситуація, коли до нас прийшла жінка з маленькими дітками. Хтось їй сказав, що вона прийде до нас, ми їй дамо якісь контакти — і вона поїде до Великобританії, де все для неї буде включено. Працювати не треба буде. І ось вона каже: у мене є 15 злотих (приблизно 130 гривень), мені треба їхати далі прямо завтра. Я їй кажу: треба документи підготувати, зробити візи, це займає час. Крім того, ну ось приїде вона до Англії, не має освіти, має двох маленьких дітей. Зрозуміло, що не зможе відразу працювати. І я з нею розмовляла, вона розплакалась і пішла від нас. Повернулась десь через дві години і сказала, що я їй очі відкрила. Наші дівчата допомогли їй скласти резюме. Через місяць вона телефонувала, що знайшла роботу та житло. І ось так вона залишилась у Польщі. Тобто, треба робити тут і зараз, що можеш.

Українські переселенці на польсько-українському кордоні. Березень 2022 року © AP / Markus Schreiber

До нас прийшла жінка, яка в Україні була медиком. А ви знаєте, для того щоб працювати медиком, треба підвердити диплом, вивчити мову. Зазвичай на цьому етапі в дуже багатьох медиків ентузіазм згасає. Ця жінка почула, що є такі складнощі. Ми їй дали якісь поради. Вона відразу знайшла якусь роботу, а паралельно почала займатись дипломами. Достатньо швидко вивчила польську. Вона постійно до нас зверталась за консультаціями: а де є якісь курси для медиків, а де вивчити польську саме для медиків. Тобто, вона користувалась кожною можливістю. Я знаю, що вона зараз успішно працює за спеціальністю, має своїх клієнтів.

Українці переселенці на головному вокзалі Львова. 24 березня 2022 року. © AP / Nariman El-Mofty

Люди здебільшого приїжджають дуже розгублені, дуже розгублені. Мало хто має якийсь план дій, мало хто розуміє, що робити далі. Приїжджає велика кількість людей, які ніколи не виїжджали за кордон. Є літні люди, які дуже непогано знаються на техніці. Якщо приходить молода людина, я кажу: дістали телефон, відсканували кюар, ось тут і тут інформація. Тобто, молодь технічно підкована. А якщо це літня жінка, яка вперше приїхала, вона не розуміє, що таке зум, що таке Pesel, а тим паче все польською. І ти розумієш, що на кожному етапі ти мусиш підставляти плече руку.

Бомбосховище. Київ, березень 2022 року © AP / Efrem Lukatsky

Ви знаєте це феномен, що люди повертаються. Це дійсно феномен. Ось до нас приходили люди, які брали купони на їжу. Кажуть, нарешті ми все ж таки повертаємося. Кажу: “Так у вас же нема дому”. А вони відповідають, що будуть жити в бомбосховищі. Тобто уявіть, наскільки людина хоче додому. Попри все. Хтось хоче додому, бо, наприклад, вона мама і у неї двоє синів воюють чи чоловік, то вона мусить бути там. Тобто, це можна зрозуміти, хоча дуже важко.