Рятувати інших, рятуючись самій
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Варшава, Польща – Із перших днів повномасштабного вторгнення вона зустрічала українські родини, які шукали прихистку в Польщі. Наталія Шилова — радниця консультативного пункту «Українського дому» у Варшаві. Біль, зневіра, страх — усе це вона переживала разом з тими, хто приходив по допомогу. А також радість та щастя, коли вони знаходили своє місце в нових умовах.
Кожен день ми зустрічаємо якісь жахливі історії. Кожен день хтось плаче, і ми плачемо з тими людьми. Це дуже емоційно важко. Коли людина ділиться таким сокровенним, я розумію, що я не психолог. Я дуже коректно кажу, що мені здається, що вам потрібна допомога. Але не всі готові морально йти до психологів, кажуть, що от до нас, до «Українського дому», є довіра. Якось жінка розповідала, що її зґвалтували. Я їй дала контакти, куди можна звернутися. Але далеко не всі готові розповідати таке психологам.
Коли почалась війна, буквально у перші дні, заходить мама з маленькими дітками — один, два, три роки. І тут вона розгортає якусь ковдрочку, а там зовсім маленька дитинка, якій декілька днів. І ось ця жінка приїхала з Ірпеня. І я ось не уявляю, як вона без чоловіка і з цією новонародженою дитиною їхала. І коли вона дивилась на цю дитинку, це було просто до сліз.
Якось до мене прийшли підлітки, вони шукали житло. Я починаю з ними розмовляти, але бачу, що нема жодного контакту. Вони постійно в телефоні. Я намагаюсь їм розповісти, що таке PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności «персональний ідентифікаційний номер», — ред.), куди йти, що робити. І бачу — нуль реакції. Питаю: “А чим, перепрошую, ви зараз займаєтесь?” І один із них мені показує телефон. Каже: “Це мій будинок”. І він показує абсолютно знищений дім. Тобто, він прийшов до нас, а в цей момент він отримав відео із його будинком. Це був такий біль. Це був шок для нього. Це був шок для мене.
Були ситуація, коли люди приходили з полону. І вони показували, наприклад, прострелені ноги. Тобто, не просто розказували, як були в полоні, а показували наслідки. Були літні люди, вони сиділи в підвалі в Маріуполі. У них були пошкоджені кістки та м'язи. Бо вони сиділи без світла, у сирості. Їм навіть було складно до нас піднятись кількома сходинками.
Була колись ситуація, коли мусульмани з України їхали через Польщу до Німеччини. Вони потрапили у жахливу ДТП. В однієї жінки був зламаний хребет. І їй треба було знайти реанімобіль, щоб перевезти у лікарню. А це страшенно дорого. Але ми знайшли і допомогли відправити її до Німеччини, де її вже зустрічали родичі.
Була така ситуація, коли до нас прийшла жінка з маленькими дітками. Хтось їй сказав, що вона прийде до нас, ми їй дамо якісь контакти — і вона поїде до Великобританії, де все для неї буде включено. Працювати не треба буде. І ось вона каже: у мене є 15 злотих (приблизно 130 гривень), мені треба їхати далі прямо завтра. Я їй кажу: треба документи підготувати, зробити візи, це займає час. Крім того, ну ось приїде вона до Англії, не має освіти, має двох маленьких дітей. Зрозуміло, що не зможе відразу працювати. І я з нею розмовляла, вона розплакалась і пішла від нас. Повернулась десь через дві години і сказала, що я їй очі відкрила. Наші дівчата допомогли їй скласти резюме. Через місяць вона телефонувала, що знайшла роботу та житло. І ось так вона залишилась у Польщі. Тобто, треба робити тут і зараз, що можеш.
До нас прийшла жінка, яка в Україні була медиком. А ви знаєте, для того щоб працювати медиком, треба підвердити диплом, вивчити мову. Зазвичай на цьому етапі в дуже багатьох медиків ентузіазм згасає. Ця жінка почула, що є такі складнощі. Ми їй дали якісь поради. Вона відразу знайшла якусь роботу, а паралельно почала займатись дипломами. Достатньо швидко вивчила польську. Вона постійно до нас зверталась за консультаціями: а де є якісь курси для медиків, а де вивчити польську саме для медиків. Тобто, вона користувалась кожною можливістю. Я знаю, що вона зараз успішно працює за спеціальністю, має своїх клієнтів.
Люди здебільшого приїжджають дуже розгублені, дуже розгублені. Мало хто має якийсь план дій, мало хто розуміє, що робити далі. Приїжджає велика кількість людей, які ніколи не виїжджали за кордон. Є літні люди, які дуже непогано знаються на техніці. Якщо приходить молода людина, я кажу: дістали телефон, відсканували кюар, ось тут і тут інформація. Тобто, молодь технічно підкована. А якщо це літня жінка, яка вперше приїхала, вона не розуміє, що таке зум, що таке Pesel, а тим паче все польською. І ти розумієш, що на кожному етапі ти мусиш підставляти плече руку.
Ви знаєте це феномен, що люди повертаються. Це дійсно феномен. Ось до нас приходили люди, які брали купони на їжу. Кажуть, нарешті ми все ж таки повертаємося. Кажу: “Так у вас же нема дому”. А вони відповідають, що будуть жити в бомбосховищі. Тобто уявіть, наскільки людина хоче додому. Попри все. Хтось хоче додому, бо, наприклад, вона мама і у неї двоє синів воюють чи чоловік, то вона мусить бути там. Тобто, це можна зрозуміти, хоча дуже важко.