«Україна. Під іншим небом»: відчути війну разом з українцями

емоційний бік війни

У Варшаві експонується найбільша виставка сучасного українського мистецтва. Усі твори — реакція митців на російську війну в Україні. У Центрі сучасного мистецтва «Уяздовський замок» представлені понад дві сотні робіт тридцяти двох українських художників та художниць. Через великий попит виставка була продовжена до 14 травня 2023 року.

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Мистецька робота художника-документаліста Романа Бордуна із серії «Давайте залишимо це на кращі часи» © RFI

Ця розбомблена квартира в Ірпіні під Києвом стала лейтмотивом усієї виставки «Україна. Під іншим небом». Українське небо через повномасштабне вторгнення Росії стало джерелом смертельної загрози для мирних людей. І робота художника-документаліста Романа Бордуна саме про це. Квартира, в якій ще нещодавно жили люди, раділи життю і будували плани, через російського ворога перетворилась на руїни.

Задокументовані руїни в Ірпіні, які стали частиною експозиції © RFI

Життя, яке продовжується © RFI

Те, що залишилось від будинку після російських атак © RFI

Автор цих світлин Роман Бордун зауважує: у зруйноване ворогом передмістя Києва приїжджає чимало людей з-за кордону, аби побачити на власні очі жахіття війни. І місцеві мешканці демонструють зацікавленій публіці свої руїни. «Проте залишається бік, який недоступний для оцінки ззовні. Мова йде про приватне лихо, яке перетворилось на музей пилу та попелу. Ця сторона трагедії залишається неосяжною для відвідувача», — зауважує митець.

Експонати виставки © RFI

«Основна мета виставки — показати відчуття, настрій та атмосферу війни. Представлені роботи показують, як люди переживають війну на різних рівнях, як вони боряться, як виживають, як помирають», — розповідає Емілія Васілевич, представниця Центру сучасного мистецтва «Уяздовський замок».

Ліжко, посічене уламками скла після російської атаки © RFI

У самому центрі експозиції стоїть це ліжко — повністю посічене уламками від скла після російського удару. Це мистецька робота «Правило двох стін» художниці Юлії Захарової.

Посічене уламками скла ліжко © RFI

Художниця відтворила те, що дізналась для себе лише після початку війни — про правило двох стін. Перша стіна може зруйнуватися від удару, а друга захистить від усіляких уламків і битого скла. Емілія Васілевич, представниця Центру сучасного мистецтва «Уяздовський замок», розповідає, що цей експонат найбільше вражає польських студентів, які відвідують виставку: «Я намагаюсь пояснити студентам правило двох стін, як це працює і що може трапитись. Кожен раз я бачу шок на їхніх обличчях. Для багатьох ця виставка сприймається дуже емоційно, дехто плаче. Знаєте, буває, що перед виставкою студенти обговорюють, як підуть потім на каву. Але після перегляду робіт настрою на це нема, всі поринають у роздуми».

00:28 Заклеєні вікна в оселях українців © RFI

«Теорія захисту» — ще одна робота, яка оповідає світові про нові реалії життя українців під небом, в якому літають російські ракети.

Заклеєні вікна як захист від поранення уламками скла © RFI

Заклеєні клейкою стрічкою вікна — це був найпростіший і найшвидший засіб захистити себе від уламків вибитого вибуховою хвилею скла. Тут, у музеї, це — витвір мистецтва, який занурює кожного відвідувача в страшні українські реалії.

Українська земля після російських атак © RFI

Серед експонатів є серія робіт Олексія Сая «Розбомблене». Це реальні ландшафти України після російських атак.

Понівечена російськими атаками українська земля © RFI

Є серія робіт, присвячена Харкову — про місто, яке завмерло в темряві в очікуванні світанку.

Нічний Харків © RFI

«У той час, як на місто вночі падають ворожі снаряди, над ним сяє чумацький шлях. Незламний Харків стоїть, як і фотографія, вбирає в себе навіть найменше джерело світла, яке розсікає пітьму і дає хоч якусь надію на світанок», — так описує свої роботи автор Павло Іткін.

Нічний Харків © RFI

Харків як форпост — це серія фоторобіт Станіслава Остроуса. Усе, що пережило і переживає місто — в його знімках.

Серія фотографій про Харків © RFI

Знищена квартира у Харкові © RFI

Кадри з життя понівеченого війною Харкова © RFI

Також на виставці представлені роботи відомого львівського художника та іконописця Данила Мовчана.

Роботи львівського художника Данила Мовчана © RFI

Патріарх Кирило © RFI

Евакуація. Автор - Данило Мовчан © RFI

Микола Карабанович з Одеси показав сміливість ЛГБТ+ спільноти.

Робота «У басейні смерті хвиль не буде» © RFI

Його робота «У басейні смерті хвиль не буде» створена із використаних патронів. Як зазначає Карабанович, він перетворює щось, що вважається непотребом, у щось цінне і важливе.

01:36 Скульптури як літопис буття © RFI

Миткиня Дарія Кольцова представила на виставці перфоманс «Колискова».

Робота миткині Дарії Кольцової © RFI

Її робота — про загиблих на цій страшній війні українських дітей. «Кожного дня я приходжу і роблю нові скульптури. Ця робота — це мій ритуал вшанування кожного маленького життя, можливість матеріалізувати кожну втрату, заспівати останню колискову», — підкреслює Кольцова.

Робота Юрія Больси «Літаки» © RFI

На виставці представлені найкращі імена сучасного українського мистецтва, кажуть у музеї. Тут експонуються усі жанри – відео, інсталяції, фотографії, живопис, кераміка.

Робота Даші Подольцевої «Березневі жнива» © RFI

Роботи сучасних українських митців про війну © RFI

Робота Даші Подольцевої «Останні дні імперії» © RFI

Серія робіт Вальдемара Клюзка «Сильні разом. Херсон» © RFI

Серія робіт Андрія Єрмоленка «Міста» © RFI

«Коли поляки приходять на цю виставку, вони знають, що це виставка про війну в Україні. І вони приходять сюди, щоб пережити це на емоціональному рівні, не через отриману з медіа інформацію, а через мистецтво», — наголошує Емілія Васілевич, представниця Центру сучасного мистецтва «Уяздовський замок».