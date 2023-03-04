«Україна. Під іншим небом»: відчути війну разом з українцями
Опубліковано:
У Варшаві експонується найбільша виставка сучасного українського мистецтва. Усі твори — реакція митців на російську війну в Україні. У Центрі сучасного мистецтва «Уяздовський замок» представлені понад дві сотні робіт тридцяти двох українських художників та художниць. Через великий попит виставка була продовжена до 14 травня 2023 року.
Ця розбомблена квартира в Ірпіні під Києвом стала лейтмотивом усієї виставки «Україна. Під іншим небом». Українське небо через повномасштабне вторгнення Росії стало джерелом смертельної загрози для мирних людей. І робота художника-документаліста Романа Бордуна саме про це. Квартира, в якій ще нещодавно жили люди, раділи життю і будували плани, через російського ворога перетворилась на руїни.
Автор цих світлин Роман Бордун зауважує: у зруйноване ворогом передмістя Києва приїжджає чимало людей з-за кордону, аби побачити на власні очі жахіття війни. І місцеві мешканці демонструють зацікавленій публіці свої руїни. «Проте залишається бік, який недоступний для оцінки ззовні. Мова йде про приватне лихо, яке перетворилось на музей пилу та попелу. Ця сторона трагедії залишається неосяжною для відвідувача», — зауважує митець.
«Основна мета виставки — показати відчуття, настрій та атмосферу війни. Представлені роботи показують, як люди переживають війну на різних рівнях, як вони боряться, як виживають, як помирають», — розповідає Емілія Васілевич, представниця Центру сучасного мистецтва «Уяздовський замок».
У самому центрі експозиції стоїть це ліжко — повністю посічене уламками від скла після російського удару. Це мистецька робота «Правило двох стін» художниці Юлії Захарової.
Художниця відтворила те, що дізналась для себе лише після початку війни — про правило двох стін. Перша стіна може зруйнуватися від удару, а друга захистить від усіляких уламків і битого скла. Емілія Васілевич, представниця Центру сучасного мистецтва «Уяздовський замок», розповідає, що цей експонат найбільше вражає польських студентів, які відвідують виставку: «Я намагаюсь пояснити студентам правило двох стін, як це працює і що може трапитись. Кожен раз я бачу шок на їхніх обличчях. Для багатьох ця виставка сприймається дуже емоційно, дехто плаче. Знаєте, буває, що перед виставкою студенти обговорюють, як підуть потім на каву. Але після перегляду робіт настрою на це нема, всі поринають у роздуми».
«Теорія захисту» — ще одна робота, яка оповідає світові про нові реалії життя українців під небом, в якому літають російські ракети.
Заклеєні клейкою стрічкою вікна — це був найпростіший і найшвидший засіб захистити себе від уламків вибитого вибуховою хвилею скла. Тут, у музеї, це — витвір мистецтва, який занурює кожного відвідувача в страшні українські реалії.
Серед експонатів є серія робіт Олексія Сая «Розбомблене». Це реальні ландшафти України після російських атак.
Є серія робіт, присвячена Харкову — про місто, яке завмерло в темряві в очікуванні світанку.
«У той час, як на місто вночі падають ворожі снаряди, над ним сяє чумацький шлях. Незламний Харків стоїть, як і фотографія, вбирає в себе навіть найменше джерело світла, яке розсікає пітьму і дає хоч якусь надію на світанок», — так описує свої роботи автор Павло Іткін.
Харків як форпост — це серія фоторобіт Станіслава Остроуса. Усе, що пережило і переживає місто — в його знімках.
Також на виставці представлені роботи відомого львівського художника та іконописця Данила Мовчана.
Микола Карабанович з Одеси показав сміливість ЛГБТ+ спільноти.
Його робота «У басейні смерті хвиль не буде» створена із використаних патронів. Як зазначає Карабанович, він перетворює щось, що вважається непотребом, у щось цінне і важливе.
Миткиня Дарія Кольцова представила на виставці перфоманс «Колискова».
Її робота — про загиблих на цій страшній війні українських дітей. «Кожного дня я приходжу і роблю нові скульптури. Ця робота — це мій ритуал вшанування кожного маленького життя, можливість матеріалізувати кожну втрату, заспівати останню колискову», — підкреслює Кольцова.
На виставці представлені найкращі імена сучасного українського мистецтва, кажуть у музеї. Тут експонуються усі жанри – відео, інсталяції, фотографії, живопис, кераміка.
«Коли поляки приходять на цю виставку, вони знають, що це виставка про війну в Україні. І вони приходять сюди, щоб пережити це на емоціональному рівні, не через отриману з медіа інформацію, а через мистецтво», — наголошує Емілія Васілевич, представниця Центру сучасного мистецтва «Уяздовський замок».