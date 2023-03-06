«Вона вільна»: У Швеції українка створила виставу про силу жінок

УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

У Краматорську Ксенія Ковальова працювала у міськраді, писала сценарії до Дня міста та організовувала відкриття Льодової арени. У Швеції мала працювати прибиральницею в готелі та жити в літньому будиночку чужих людей. Про те, як поїхала з рідного міста, не зламалася та повернулася до справи свого життя, — розповіла в інтерв’ю RFI Україна.

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Ксенія, як і багато інших українців, добре пам’ятає свій ранок 24 лютого та наступні дні. Кілька тижнів після початку великої війни жінка з сином ще пробули в Краматорську. Каже, не хотіла нікуди їхати, бо сподівалася, що все закінчиться за кілька днів.

Коли стало зрозуміло, що війна триватиме довго, Ксенія вирішила шукати прихисток за кордоном:

— В Україні потрібні були гроші, яких я не мала на той момент, бо напередодні лише закінчила ремонт у кімнаті сина. Піти на роботу я також не могла, бо постійно була з малим, а садочки та дитячі кімнати не працювали. Тому я зрозуміла, що мені потрібно кудись рухатися — і ми поїхали.

Вистава «Вона вільна» © Фото з особистого архіву

Спочатку Ксенія вирушила до Польщі:

— Десь тиждень ми жили в польській родині, і це був справжній відпочинок для мене. Бо після тієї напруги в Краматорську мені вкрай потрібно було зробити емоційну перерву, аби набратися сил. І я дуже вдячна тим людям, котрі тоді попіклувалися про мене та мою дитину.

«У Польщі мені сказали, що тиждень-два — і потрібно вставати на ноги. Але я розуміла, що мені цього часу замало. Я злякалася такого маленького строку, за який я маю себе зібрати докупи та знайти роботу. Тож коли мені написали, що є можливість поїхати до Швеції, я вирішила їхати туди», — згадує Ксенія.

Так вона разом із сином опинилася в маленькому місті Лунт у Швеції:

— Ми жили у літньому будиночку в родини, яка хотіла допомогти людям з України. Я знайшла постійну роботу. Це була робота прибиральниці в готелі. Це була гарна робота в гарному готелі. І як тимчасова робота вона мене влаштовувала, але як постійна — ні. Річ у тім, що ти можеш відчувати себе особливим, лише якщо ти знайшов свою фішку в житті. А в готелі я, звісно, не могла себе реалізувати. Це було для мене дуже важко. Не через посаду, не через гроші, не через статус, а через те, що ти не міг робити те, що дає тобі відчуття щастя.

Ксенія на сцені у Краматорську © Фото з особистого архіву

Після кількох місяців фізичної праці Ксенія почала активно вчити шведську мову та шукати роботу до душі:

— У мене з’явилося бажання повернутися до себе. І тоді я вирішила займатися акторською майстерністю з людьми. Так я звернулася до волонтерського центру та попросила час і місце для репетицій.

Ксенія сподівалася побачити принаймні кількох чоловіків у своїй групі, проте на репетицію прийшли лише дівчата:

— Я зрозуміла, що вистави, у класичному розумінні, не вийде. Тоді я вирішила, що це буде якась абстрактна форма. Ми взяли монологи-спогади жінок про евакуацію, про початок війни, про якісь події. Усі ці шматочки ми брали з сайту Міністерства культури України «Моя війна», де кожен може залишити свої спогади. Ми їх трошки переробили, додали музичне оформлення, додали пластику, вокал, світло, український одяг — і так народилася наша документальна вистава.

Вистава «Вона вільна» © фото з особистого архіву

Особисті історії акторки не розповідали зі сцени невипадково.

«Я була проти цього, бо дуже неправильно грати самого себе. Я хотіла, аби дівчата подивилися на біль, але могли зробити це ззовні, щоб знайти вихід із цього болю. Це як давати поради комусь, — пояснює Ксенія. — Якби вони грали самі себе, то могли ввійти в дуже глибоку депресію через постійні спогади. А моїм суперзавданням було, аби вони не просто показали ці історії, а показали Силу, яка допомагає нам пережити ці події».

Вистава «Вона вільна» © фото з особистого архіву

Від першої зустрічі акторок до прем’єри 24 лютого минуло пів року. Цю дату обрали ще у вересні на початку репетицій.

Ксенія звертає увагу на одяг акторок, який, за її словами, має символічне значення:

— Я хотіла показати сучасний український одяг без стереотипів. У нас кожна вишиванка має свою історію та своє значення. У них стільки всього закодовано. Це не просто річ. Український одяг має суперсилу.

Вистава «Вона вільна» © Фото з особистого архіву

На виставу прийшли 312 глядачів — не тільки українці, які знайшли притулок у цій країні, але й шведи. Адже вистава мала синхронний переклад шведською мовою.

Ксенія пояснює, що переклад є важливим для сприйняття подій на сцені:

— Я хотіла, щоби переклад був емоційним та максимально комфортним. Тоді ми знайшли професійного актора, який погодився продублювати всі монологи. Він репетирував із нами весь час, а під час вистави був за кулісами. Завдяки цьому люди змогли відчути всі емоції, які транслювали дівчата зі сцени.

Вистава «Вона вільна» © Фото з особистого архіву

Останньої миті довелося стати акторкою й виходити до глядачів самій Ксенії: «Так робити не можна. Це непрофесійно, і так неправильно робити. Якщо ти режисер, не лізь на сцену. Але за два місяці до прем’єри одна з дівчат не змогла взяти участь. Наші шляхи розійшлися, і мені довелося зіграти її роль».

Вистава «Вона вільна» © Фото з особистого архіву

Вистава була благодійною: дівчата, продавши квитки, зібрали 36 тисяч гривень і передали їх військовим медикам на Бахмутському напрямку.

Тепер режисерка разом із акторками планують показ у столиці Швеції: «Я не хочу, аби ця вистава прожила одноденне життя. Зараз у нас ідуть перемови щодо Стокгольма. Ми також плануємо переробити цю виставу на вуличний перфоменс та показати в п’яти великих містах Швеції та Данії».

На запитання, яка вистава буде наступною, Ксенія відповідає так: «У мене багато ідей. Я би хотіла зробити багато класних проєктів, але вже вдома, у чудовому місті Краматорськ».

Фото зі сцени під час виступу Ксенії у Краматорську © Фото з особистого архіву