Перша леді Олена Зеленська з візитом в Об‘єднаних Арабських Еміратах

Перша леді в ОАЕ

Абу Дабі, ОАЕ – Найвпливовіші жінки сучасного світу зібрались у столиці ОАЕ на Саміті «Forbes 30/50», який присвячений Міжнародному жіночому дню.

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Урочисте відкриття відбулось увечері 7 березня в Президентському палаці Каср Аль Ватан.

Гості та запрошені експерти обговорюватимуть упродовж 4 днів можливості співпраці та обміну досвідом. Анонсовані такі спікерки, як Олена Зеленська, Хілларі Клінтон, Джесіка Альба, Малала, Її Високість принцеса Ламія бінт Маджіт Сауд Аль Сауд, Кетрін О‘Гара, Біллі Джін Кінг та інші.

Олена Зеленська відвідала Національну бібліотеку ОАЕ та передала українську літературу в межах проєкту «Українська книжкова поличка» © Instagram @olenazelenska_official

Під час першого дня свого візиту Олена Зеленська передала Національній бібліотеці українську літературу в рамах проєкту «Українська книжкова поличка», відвідала міжрелігійний комплекс «Дім родини Авраама» та зустрілась із Президентом ОАЕ — Його Високістю шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Пані Зеленська подякувала Президентові за підтримку України під час останнього голосування за проукраїнську резолюцію в ООН, запросила Емірати до участі в гуманітарних проєктах власної фундації та в заходах із відбудови України.

02:18 Перша леді Олена Зеленська із Президентом ОАЕ, Його Високістю шейхом Мухаммедом Бін Заїдом Аль Нагаяном © Instagram @olenazelenska_official

Особливим моментом стала зустріч Олени Зеленської з представницями неформального жіночого об’єднання Українськ жіноча ініціатива (УЖІ). Його було започатковано 2021 року за підтримки Посольства України в ОАЕ. Об'єднання організовує культурні та освітянські заходи. Перша леді відзначила важливість народної дипломатії. За її словами, це «сила не менша за дипломатію професійну. Адже вона всюди, де є активні небайдужі українці, а разом із ними й Україна».

Зустріч Олени Зеленської з УЖІ © Instagram @olenazelenska_official

Правозахисниця Маріана Євсюкова, одна із засновниць об'єднання, поділилася враженнями від спілкування:

На зустріч ми були запрошені дружиною нашого Надзвичайного та Повноважного Посла України в ОАЕ, пані Євгенією Сенік, із якою ми знаходимось у тісному контакті. Вона дізналась про нашу ініціативу та була зацікавлена нашою діяльністю. Зустріч була дружньою, за кавою. Говорили про українську громаду в ОАЕ, яка, незважаючи на свою молодість, уже є достатньо потужною, великою, дружньою та об’єднаною. Ми розповіли про такі проєкти, як Українська жіноча ініціатива, що зародилась у громаді, про нашу просвітницьку роботу, про виклики, які, звичайно, принесла нам війна, і як ми на них реагували. Також ми обговорювали процес реєстрації нашої ініціативи як організації. Ми сподіваємося, що за підтримки нашого посольства та державних органів ОАЕ це стане можливим. Тоді ми зможемо не лише допомагати нашим землякам, які знаходяться в ОАЕ, але й Україні. Також ми обговорювали можливості співпраці із Фундацією Олени Зеленської. Особливо цікавило, як ми можемо бути корисними. Пані Зеленська розповіла про проєкти. Дуже цікава та інформативна розмова. Під час нашої зустрічі були присутні також представниці інших напрямків діяльності нашої громади. Наприклад, шкіл вихідного дня, «Дивосвіт» з Абу-Дабі та «Софія» з Дубаю та інші члени громади. Ми розповіли про особливості життя в Еміратах, психологічні потреби українців, які знаходяться в країні, особливо тих, хто опинився тут через війну.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні її громадяни, які тимчасово перебувають на території ОАЕ, мають право на гуманітарну резидентську візу строком на рік.