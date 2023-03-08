Тиждень моди в Парижі: показ Оксани Караванської

Українські бренди на тиждні моди в Парижі

Оксана Караванська, показ в Парижі 6 березня 2023Оксана Караванська, показ в Парижі 6 березня 2023

Париж, Франція – Відома українська дизайнерка Оксана Караванська представила нову колекцію на Тижні моди в Парижі. Окремою подією став відкритий показ колекції в Українському культурному осередку імені Василя Сліпака.

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Показ відбувся у Salle D’Honneur D’Alain Delon, названої на честь видатного французького актора. Ця будівля колись йому належала. На захід були запрошені представники української діаспори та діячі культури.

Оксана Караванська, показ у Парижі, 6 березня 2023 р. © RFI

Мисткиня презентувала нову колекцію осінь-зима 23/24, створену в тандемі з Ксенією Уманською, випускницею Лондонського коледжу моди. Уперше бренд Karavanska-Umanska було представлено наприкінці лютого в Цюриху.

«Скільки в тебе облич? Саме стільки, щоб кожний сумнівався, що побачив справжнє», — такою є концепція нової колекції.

Багато оздоблені строї, деталізований макіяж моделей, поєднання різних за структурою й фактурами матеріалів та вишивки. Оксана Караванська створює речі поза часом, які залишаться у гардеробі своїх щасливих власниць на довгі роки.

Вишиванки від Оксани Караванської © RFI

Останнім часом набули популярності «Вишиванки-Сouture Третього тисячоліття» від Оксани Караванської. Уперше авторка показала їх у Львівській опері. За словами самої дизайнерки:

Кожний стібок нашої вишиванки третього тисячоліття наповнений мовою та повітрям вільних людей

Наступний показ відбудеться в Римі.