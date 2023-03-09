Робота у Польщі: майже 900 тисяч українських переселенців працевлаштувались

рівноправні стосунки

Варшава, Польща – Близько 1,1 мільйона вимушених переселенців із України змогли знайти роботу в країнах Європейського Союзу. Про це в Брюсселі 9 березня повідомив віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Шинас. Рік тому була імплементована Директива про тимчасовий захист для України, що надала її громадянам прямий та безумовний доступ до ринку праці ЄС. Статус прохачів притулку, приміром, такої можливості не передбачає. Найбільше громадян України працевлаштувались у Польщі.

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Про це свідчать дані опитування «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі», проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі. Як українці вплинули на зростання ВВП Польщі, наскільки ринкові умови праці для них — про це в інтерв’ю з Марією Кузенко, керівницею відділу легалізації Міграційної платформи EWL.

Марія Кузенко, керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL © EWL

— Яка ситуація на польському ринку праці: скільки українських переселенців знайшли роботу?

— Дуже приємна статистика, яка мене вразила. 82% громадян України, які прибули після 24 лютого 2022 року, працевлаштувались на території Польщі за рік. Це колосальний показник, який показує, що громадяни України не шукають собі способів, як просто перебувати під фінансовою опікою Польщі. Вони стараються знаходити роботу і бути незалежними.

Кількість українських переселенців, працевлаштованих у Польщі © RFI

— Якщо аналізувати весь рік, то коли був пік працевлаштування українських переселенців?

— Ще в довоєнний період сезон працевлаштування іноземців у Польщі розпочинався у квітні і тривав до грудня. Наші дослідження показували, що інтенсивне зростання було з серпня по листопад. 2022 рік був специфічний через війну, але статистика не змінилась. Основні піки зростання працевлаштування відбулись з липня по жовтень. Саме в цей період ми бачили найбільшу потребу в робітниках серед польських роботодавців. І, відповідно, українці, які мали вільний доступ до ринку праці, змогли працевлаштуватись.

Як швидко українці знайшли роботу у Польщі? © RFI

— Що стало ключовим фактором для інтеграції українців на ринку праці Польщі?

— Передусім я би хотіла відзначити дії польського уряду, який на самому початку дуже динамічно ухвалив декілька важливих, ключових, я би сказала, рішень. У першу чергу це спрощення процедури працевлаштування: фактично громадяни України отримали вільний доступ до ринку праці, а польські роботодавці, які працевлаштували українців, мали здійснити декілька формальностей, щоб цей процес відбувся легально. Зокрема, перевірити, чи має українець документи, які його легитимують, а також повідомити до повітового (повіт є середньою ланкою самоврядування в Польщі; український відповідник — район, — ред.) Управління зайнятості міста. Це був перший такий колосальний крок, який допоміг як і польським роботодавцям, так і українцям в пошуку роботи. Наступне — це допомога, тобто соціальна підтримка в перші місяці. Березень та квітень 2022 року були шокуючими для нас всіх. Ми не розуміли і не знали, що робити далі. Усі були спрямовані на допомогу Україні. Фінансування проживання українців у поляків, які відкрили свої двері, і доступ до медицини для переселенців — це все дало можливість зосередитись на пошуку дитячих садків та шкіл для дітей, на пошуку роботи. Усі розуміли, що є допомога від польської держави. Але українські переселенці хотіли бути незалежними і знайти роботу. За інформацією Міністерства сім’ї та соціальної політики, із початку повномасштабного вторгнення за спрощеними процедурами в Польщі працевлаштувалися приблизно 900 тисяч громадян України.

— Чи є конкуренція між польськими та українськими робітниками? І чи можна сказати, що українці відбирають робочі місця в поляків?

— Я вважаю, що ні. Я звернула би увагу на те, що українці претендують на робочі місця в галузях логістики продукції. Тобто там, де ці робочі місця постійно є вільними. І в цих великих підприємств завжди є кадрові проблеми. І не важливо, це був 2022 рік, коли був великий наплив українців, чи попередні роки. Ми бачимо нові підприємства, які відприваються в Польщі і потребують працівників. Я зараз говорю про тих робітників, які виконують просту фізичну роботу. Якщо йдеться про вузьких спеціалістів, то в них потреба була і буде. І я не бачу того, що українці забирають робочі місця в громадян Польщі. Є ще проблема, яка триває не перший день. Є багато робочих місць, які досі не заповнені. Ми навіть бачимо велику кількість робочих місць, які ще і надалі не заповнені. Тобто, потреба працівника на сьогодні є. Щодо допомоги від держави, то польська влада зробила правильний, на мою думку, крок — обмежити виплати на житло трьома місяцями. Звісно, це не всіх стосується. Є соціально незахищена категорія населення — люди з інвалідністю, багатодітні матері. Вони і потім зможуть користуватись цими пільгами — після 120 днів. Перші три місяці — це період, коли ми потребуємо підтримки, щоб знайти житло, знайти садок чи школу і роботу. А потім ми вже можемо не залежати від будь-якої допомоги.

— Чи багато високопрофесійних людей знайшли роботу в Польщі і з якими труднощами вони стикаються?

— Разом з мазовецьким воєводою (глава найбільшої адміністративної одиниці Польщі, в Україні це область, — ред.) ми відкрили консультаційний пункт. До нас приходили спеціалісти в певних галузях. І ось я помітила, що головною проблемою для них є брак знання мови. Через це вони не змогли одразу прийти і виконувати свої професійні обов'язки. Наприклад, як медсестри, так і лікарі. Для цих професій польський уряд зробив низку спрощень, зокрема щодо отримання дозволу на виконання професійних обов'язків. Головною проблемою була мова — через її незнання ці спеціалісти не могли почати роботу. Але доступність мовних курсі, у тому числі безкоштовних, дала можливість вивчити мову на такому комунікативному рівні, що вже відкривало двері в професію, згідно із отриманим в Україні досвідом. Що стосується вчителів, яких дуже багато приїхало до Польщі, то тут відкривались українські школи і туди залучали українських педагогів. І це дало їм можливість працювати і виконувати свої обов'язки і без знання мови.

— Майже кожен третій українець (38% респондентів) змінив роботодавця у Польщі протягом року. Чому так сталось? Із чим це пов'язано?

Третина українських переселенців змінила роботодавця у Польщі © RFI

—Це також пов'язано із мовним аспектом. Українці приїжджали, влаштовувались на роботу, де не потрібно було знати польську мову. Паралельно з працею, вони навчались, вивчали мову, що давало можливість зміни роботи. Це перше. А друге, первісно українці обирали для себе більш доступну працю, щоб, наприклад, була можливість поєднувати її з опікою над дітьми. Третє, на зміну роботи мала вплив і сезонність. Багато українців залучались до сезонної роботи, яка триває до кінця вересня — початку жовтня. Після того працівники влаштувались на іншу роботу, наприклад, на виробництвах, у промисловості. І це також мало свій вплив.

— Яким був портрет українських заробітчан до війни? Як війна змінила ситуацію?

— Після початку повномасштабного вторгнення здебільшого приїжджали жінки і лише маленький відсоток — десь 5% — чоловіків. Це ті, які мали право виїзду. В основному до Польщі після 24.02.2022 прибули люди в продуктивному віці. Відсоток пенсіонерів був дуже низьким. До війни, звісно, ситуація виглядала інакше. Тоді переважали чоловіки. Польща зараз дуже активно працює над тим, щоб якимось чином заповнити брак чоловічої робочої сили. Багато польських роботодавців намагаються пристосовувати робочі місця під жінок. Наприклад, один із наших клієнтів, який займається електронікою, переорієнтував своє виробництво. Там треба було піднімати вантажі плюс 15 кг, що для жінок уже є недозволеним. Тому влітку вони повністю автоматизували лінію, щоб вантажі автоматично піднімались з підлоги на лінію. Таким чином, вдалось відкрити десь 80 тисяч робочих місць для жінок.

Війна в Україні змінила портрет українського робітника у Польщі © AP / Visar Kryeziu

— Що з оплатою для українців?

— Нарахування заробітних плат для іноземців (не тільки для українців) у цілому в Польщі чітко регулюється законодавством. Передусім заробітна плата не може бути нижчою, ніж офіційна мінімальна — місячна чи погодинна. Також іноземця захищає закон, який говорить чітко, що іноземець, у тому числі українець, не може заробляти менше, ніж громадяни Польщі на такому ж чи схожому робочому місці. Звісно, що є роботодавці-ухилянти, які намагаються уникати виконання цих законів, але за цим стежать. Зараз дуже посилені перевірки зі сторони прикордонної служби, яка в Польщі, власне, регулює легальність працевлаштування. Такою є інспекція праці, яка стежать за дотриманням цих норм. Крім того, органи влади, які надають дозволи на працю українців, теж стежать за тим, чи нема заниження оплати. Але не треба забувати, що українець теж несе відповідальність за своє працевлаштування. Він має знати, яких норм має дотримуватись роботодавець, щоб працевлаштування було легальним. Ця інформація є абсолютно доступною. А якщо ж людина погоджується на якусь сумнівну роботу чи роботодавець платить зарплату в конвертах, то це несе відповідні ризики. Зокрема, і нижчу зарплату.

— Скільки українських компаній відкрилось у Польщі після початку повномасштабної війни?

— Якщо подивитись реєстр фізичних осіб-підприємців, то це близько десяти тисяч фірм зареєстрованих із України. Коли Польща спростила умови працевлаштування для українців, вона також надала право реєструвати ФОП усім громадянам України. До війни це було практично нереально або дозволено певній категорії громадян. Ці 10 тисяч підприємств — це абсолютно різні сфери: від б’юті-індустрії до досить великих підприємств.

— Як присутність українських переселенців на польському ринку праці вплинула на економіку країни?

— Цифра «900 тисяч» працевлаштованих українців найкраще відображає ситуацію, наскільки економічно це мало вплив на польську економіку. Усі вони офіційно працевлаштовані. Значить, ідуть відрахування від їхніх зарплат до польського бюджету. Відкриття підприємств — це теж сплачені податки в Польщі, а також залучення інвесторів при відкритті фірм тут.

900 тисяч тимчасових переселенців з України офіційно працевлаштувались у Польщі © AP / Markus Schreiber

— Яка ситуація з працевлаштуванням в інших країнах, наприклад у Німеччині, Чехії, Румунії?

— Польща залишається лідером із працевлаштування. Далі за нею йде Німеччина — на початок лютого тут було працевлаштовано 140 тисяч. Німецький ринок приваблював українського біженця передусім рівнем зарплати. Але є інший бік медалі: там було гірше із знанням німецької мови. Вона є складнішою для вивчення. І це зіграло свою роль. На третьому місці із працевлаштування українських переселенців — Чехія. Тут офіційно влаштувались на роботу 100 тисяч. Кожна з європейських країн відкрила свій ринок праці для українців. Однак тимчасовий захист всюди видавався по-своєму. У Чехії — це візи. У Німеччині — документ у вигляді пластикової картки, який надавав тимчасовий захист. Але кожна земля (адміністративно-територіальна одиниця найвищого рівня у ФРН, — ред.) видавала свій свій тимчасовий захист. Відповідно, якщо ти хотів переїхати в іншу землю, то цей тимчасовий захист треба було міняти. І це був такий елемент, що відштовхував, бо треба було заново проходити все. Тобто, до знання німецької мови додавались ще оці формальні речі. Але вища за інші країни зарплата притягувала молодь до себе. Румунія дуже мене здивувала. Я навіть не думала, що стільки громадян України знайдуть для себе там робоче місце. За останніми даними, у Румунії працевлаштувалось 5 тисяч українських переселенців.

— Яка ситуація з працевлаштуванням висококваліфікованих робітників у Німеччині, Чехії, Румунії?

— Якщо ми говоримо про Польщу, то тут спрощена процедура отримання дозволу на роботу медикам. У Німеччині ситуація є інакшою. Обов’язкове знання мови блокує отримання дозволів на працю для спеціалістів. Йдеться не просто про знання розмовної німецької, а саме спеціалізованої, наприклад медичної термінології. У Чехії та Румунії простіша ситуація. Але в них нема спрощених процедур. Тобто, спеціалісти мають пройти нострифікацію дипломів, якщо йдеться про тих самих медиків. І це є найскладнішим моментом у цих країнах.