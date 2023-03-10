Змінити погляди європейців на російську культуру — активісти у Брюсселі переконали Королівську Оперу стати на бік України

Культурна боротьба

Брюссель – «Мрійте піти до опери ще раз!» — із таким гаслом Королівський театр Бельгії Ла Монне презентував програму сезону 2022–2023. У репертуарі чимало російських творів: «Євгеній Онєгін» та «Пікова дама» Чайковського, «Ніс» Шостаковича.Свій вибір опера пояснила, порівнявши кривавий напад Росії на Україну з... виходом Великої Британії з ЄС.

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«Як і два роки тому, коли в розпал брекзиту ми зрозуміли, що маємо дуже британський репертуар, зараз пропонуємо абсолютно незапланований сезон 2022–23, у якому помітна частка російських творів», — так офіційно звернулися на сайті опери до аудиторії від імені Пітера де Калуве, генерального директора театру Ла Монне.

Скрншот з сайту бельгійського Королівського театру Ла Монне © Королівський театр Ла Монне

Цей текст провисів там майже пів року: з весни 2022, коли військові дії були у розпалі, до демонстрації українців під бельгійською оперою у вересні. Активісти виклали під театром свічками слово «діти», щоб нагадати про Маріупольський драмтеатр. Його, попри таке написане великими літерами попередження, атакувала російська авіація. Мітингарі роздавали глядачам, які приходили на «Пікову даму», листівки з поясненням, чим насправді є російська культура.

Листівки, які розповсюджували українські активісти в Брюсселі © Promote Ukraine

Листівки, які розповсюджували українські активісти в Брюсселі © Promote Ukraine

«Я стояв на сходах театру, роздаючи листівки, і помітив свою колишню колегу. Вона вдавала, що не бачить мене, — розповів Артем Шостак, волонтер громадської організації «Promote Ukraine», яка організувала протест. — Я простягнув їй листівку зі словами “візьміть програмку”. Вона привіталась і явно відчувала себе ніяково».

Артем жартівливо сказав, що в них «акція», і запропонував колезі почитати, як Росія маніпулює своєю культурною спадщиною.

«Ми підтримуємо Україну, але це ж просто опера», — виправдовувалась вона.

Акція протесту у Брюсселі © Promote Ukraine

Схожу позицію має і керівництво бельгійського Королівського театру Ла Монне, яке всіма силами намагалось уникнути цієї акції. Звістка про те, що вийдуть протестувати активісти, розлетілась бельгійськими ЗМІ разом із відкритим листом від «Promote Ukraine».

Автором звернення став бельгійський культурний експерт Берт Гавел. Українські активісти намагались залучити до кампанії саме місцевих, щоб максимально достукатись до бельгійської аудиторії.

Те, що зараз відбувається в Україні, — йдеться в листі «Promote Ukraine», —

Автор листа вказав на низку суперечностей і болючих для українців тем у заяві опери. Провів паралелі з Бельгійською революцією, імперіалістичним минулим Європи та колоніальною практикою. Наполіг, що пристосуванство Чайковського та Шостаковича не гідне похвали. І підсумував питанням, чи може взагалі йтися про «Пікову даму» після звірств росіян у Бучі?

Керівництво театру прибрало з сайту свою суперечливу заяву про новий сезон та напередодні маніфестації запросило активістів до себе на розмову, щоби попросити скасувати протест.

Представники «Promote Ukraine» прийшли на зустріч із автором відкритого листа Бертом Гавелом та українською письменницею Гаською Шиян. Та переїхала до Брюсселя незадовго до широкомасштабної війни. Разом їм вдалося змінити погляд менеджменту театру на ситуацію.

«Лист допоміг їм побачити суперечності в їхніх інтелектуальних аргументах. Окрім того, важливим був склад групи: прийшли українські активісти, які живуть у Бельгії, а також митці. А головне, вони абсолютно не усвідомлювали, як їхні дії та слова може легко використати російська пропаганда як зброю проти Заходу», — каже Берт Гавел, розповідаючи про перебіг перемов.

Зокрема, керівникові Королівської опери процитували слова генерального директора Ермітажу Михайла Піотровського з інтерв'ю російським ЗМІ:

... наш культурний експорт важливіший за імпорт. А наші останні виставки за кордоном — це просто потужний культурний наступ. Якщо хочете, свого роду "спецоперація", яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо. І нікому не можна дозволити завадити нашому наступу… Виставка Щукіна та Морозова в Парижі — це російський прапор над Булонським лісом

За словами Гаськи Шиян, почуте приголомшило керівництво опери: «У них така була реакція: "Oh my god, disgusting!" І, власне, такі речі діють. Ми з людьми, які займаються культурною дипломатією, намагаємось збирати ось такі докази, а також розказувати про знищення книг у бібліотеках на окупованих територіях, руйнування культурних обʼєктів».

Активісти запропонували театру рішення — показати знищені росіянами культурні будівлі просто на стінах опери. Наприклад, за допомогою світлової проєкції продемострувати, що сталось після бомбардувань росіянами Маріупольського драмтеатру.

І Королівська опера погодилася. Хоча зробити проєкцію не вдалося технічно, на фасаді будівлі вивісили величезний банер із зображенням театру в Маріуполі. До речі, українська й бельгійська будівлі театрів мають схожу архітектуру.

Банер з зображенням Маріупольського драмтеатру на фасаді будівлі Королівського театру Ла Монне в Брюсселі © Olena Abramovych

А замість афіш російських «Пікової дами», «Євгенія Онєгіна» з'явилися промовисті «Листівки з України» від Українського інституту. На них зображено українські культурні заклади — до війни і після російських бомбардувань.

Бельгійський королівськи театр Ла Монне © Olena Abramovych

Бельгійський Королівський театр Ла Монне © Olena Abramovych

Проте російського репертуару театр не скасував. Керівник опери пояснив, що програма готується за кілька років наперед і в розпал сезону змінювати її неможливо. Тож активісти не скасували свою демонстрацію.

Проте, побачивши прагнення театру піти на поступки і принаймні за допомогою банерів нагадати про війну в Україні та ціну російської культури, активісти більше протестів не влаштовували.

«Театр всі зобов'язання, які на себе взяв, виконує, — каже голова «Promote Ukraine» Марта Барандій, — вони справді писали нам листи, запитували, коли ми надішлемо фотографії чи контакти».

Окрім того, театр вніс до програми твір українського композитора Сергія Борткевича у виконанні українського піаніста Іллі Овчаренка, а також планує дискусію про роль російської культури із залученням українських письменників.

Марта Барандій голова ГО Promote Ukraine © Promote Ukraine

«Це не тому, що ми почуваємось винними, — запевнив RFI директор театру Пітер де Калуве. — А тому, що ми як державна інституція хочемо продемонструвати солідарність із Україною і те, що кожен має право бути частиною нашої європейської історії».

Пітер де Калуве досі переконаний, що культура — поза політикою, проте запевняє що виконавців із Росії в театрі немає:

Наш Онєгін — українець. Наша Тетяна — з Молдови. Наш Ленський — британець. Наш продюсер із Франції. А диригент — із Вірменії. Вони демонструють музику, яка є частиною європейської культури. І ми хочемо чітко заявити: ця опера не належить росіянам

Крім того, директор театру висловив сподівання, що культура буде місточком між росіянами та українцями попри всі жахіття війни.

«І ми дуже добре розуміємо, що зараз говорити про місток людям, які зазнали агресії, — майже неприйнятно. Бо люди, на яких напали, не можуть говорити про мир. Та, на мою думку, у столиці ЄС ми маємо збалансувати дві речі: можливість презентувати роботи, які належать європейській культурі, але водночас продемонструвати солідарність із людьми, які страждають від режиму. Для мене цей баланс дуже важливий», — сказав Пітер де Калуве.

Не вважає, що варто навідріз відмовитись від російської культури й автор відкритого листа Берг Гавел. Проте переконаний, що подавати без переосмислення і глибоких дискусій російський контент сьогодні не можна, бо чимало іноземців не усвідомлюють, що з цими спробами обʼєднати українське та російське не так.

«Спілкуючись на цю тему, починаєш розуміти, що люди досі не розрізняють українську та російську мови, не помічають, що персонажі російських вистав поводяться стереотипно, хоч ви і залучаєте українських акторів. У західному контексті такі комбінації були би неможливими. Це те саме, якби кілька десятиліть тому африканців зображували у творах мистецтва про європейців», — каже Берт Гавел.

Активістка «Promote Ukraine» Яна Бровдій переконана, що змінити погляди європейців на російську культуру можна і треба, хоч це й вимагає чимало сил та роботи:

Нам всім би хотілося, щоб це не займало так багато часу, щоб російський культурний контент був скасований уже зараз у всіх країнах ЄС . Але насправді, як нам показує досвід, це тривалий процес, і нам потрібно постійно пояснювати, чому в час війни, агресії і геноциду Росії проти України просто ставити російську культуру напоказ — навіть якщо це класика — неправильно. Сподіваємось, що в цій боротьбі в культурній сфері ми також переможемо