Українка відкрила крамницю вишиванок у Литві

ЖИТТЯ З НУЛЯ

Вільнюс, Литва – Вишиті сорочки, сукні, а також українські народні прикраси — усе це можна купити в крамничці Катерини Сердюк у самому серці Литви. Дівчина відкрила її в середмісті Вільнюса кілька місяців тому. Як наважилася створити бізнес у чужій країні та чи купують литовці український одяг — розповіла в інтерв’ю RFI-Україна.

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Два роки тому в Україні Катерина почала створювати власний бренд дитячого одягу: «Дуже елегантні сукні, костюмчики, кофтинки ми виробляли. Брали участь у модельних показах, знімалися для глянцю. Я дуже тепло пригадую ті часи, бо було неймовірно цікаво щось створювати та працювати разом із дітьми».

Катерина під час показу своєї колекції дитячих речей в Україні © Фото з особистого архіву

Ранок 24 лютого зупинив бізнес Каті та повністю змінив її життя, як і життя мільйонів інших українців:

— Коли я прокинулася від вибухів, мене охопив великий страх. Страх за мене та за доньку. Тому я схопила її, і ми поїхали кудись за кордон.

Так Катерина опинилася спочатку в Польщі, а потім у Литві:

— Я завжди чомусь хотіла відвідати Вільнюс. Він приваблював мене своєю старовинністю. Я мріяла піднятися на вежу Гедиміна, подивитися, наскільки вона цікава. Тому коли потрібно було обрати країну, куди ми поїдемо, ми поїхали до Литви.

Вежа Гедиміна у Вільнюсі © AP / Mindaugas Kulbis

«Зараз я розумію, що це було дуже правильне рішення. Я так вдячна за підтримку, яку ми тут отримали в перші дні. Мені здавалося, що кожна литовська родина, яку ми зустрічали, намагалася чимось допомогти. Я дуже вдячна за це. Бо тоді я була дуже розбита та розгублена. Я взагалі не розуміла, що мені робити та як жити далі», — зізнається Катерина.

Після кількох місяців життя в чужій країні, пошуку житла та роботи прибиральницею Катерина разом із донькою повертається до Дніпра: «Мені тоді всі казали, що там дуже спокійно і триває нормальне життя. Але там тихо і спокійно лише для тих людей, які нікуди не виїжджали. Бо коли я туди приїхала на три дні, то кожен день були якісь вибухи. І для мене це було дуже страшно».

Аби не піддавати стресу доньку та себе, Катерина вирішила повернутися до Вільнюса. Дорогою вона зупиняється у Львові і там купує свою першу вишиванку. Із неї, говорить Катерина, усе і почалося: «Я скинула фотографію своїм подругам, які в мене вже були в Литві. Просто похизуватися хотіла, а вони всі попросили, щоби я купила і їм».

Катерина Сердюк в одній зі своїх вишиванок © Юлія Ромашкевич

Так дівчина почала возити вишиванки спочатку для своїх знайомих, а потім і на продаж: «Я створила сторінки в соцмережах та почала продавати. З цього моменту і почалася моя справа». Спочатку все робила самотужки, згодом знайшла помічників.

За словами Катерини, власний бізнес для неї — це не просто можливість забезпечувати себе, але й допомагати Україні: «Я ніколи не сиділа на шиї ні в кого, тому я хочу працювати і зараз. У мене працюють виключно українки, які поїхали через війну, бо я розумію, наскільки їм важко у чужій країні, та хочу допомогти таким чином. До того ж в мене багато друзів-волонтерів у Дніпрі, яким я регулярно допомагаю закривати потреби. Також переказую гроші на армію. А яка би була з мене користь, якби я просто сиділа і просила грошей собі на життя?»

Крамниця вишиванок у Вільнюсі © Фото з особистого архіву

Спочатку Катерина думала, що вишиванки цікавитимуть насамперед українців. Але більшість її покупців — саме місцеві жителі. Литовці захоплюються українською культурою та традиціями. Вишиванки вони купують навіть для повсякденного життя: «Зараз вишиванки змінилися. Це вже не ті сорочки, які були раніше. Це стильний сучасний одяг, який можна одягнути на роботу або на прогулянку. Їх можна поєднувати з джинсами та спідницями. І це основна ідея моєї діяльності. Я хочу показати, що вишиванка, — це стильно».

Модель в одній з вишиванок Катерини Сердюк © Юлія Ромашкевич

Зараз Катерина має дві крамниці в різних частинах міста: «Я не можу сказати, що я щось зробила сама, бо кожна моя працівниця душу вкладає в магазин. Друзі допомагають, хто чим може: хтось порадою, хтось фізично. Кожна людина на моєму шляху якось долучається до справи, і навіть мої підписники якось допомагають, щось радять та підтримують».

Вишиванка з крамниці Катерини Сердюк © Юлія Ромашкевич

Найбільшою помічницею Катерина вважає свою дев'ятирічну донечку: «Мене надихає моя дитина. Вона мені допомагає, гарно вчиться, виконує домашні обов’язки. Як я можу їй відмовити? А їй хочеться і сукню, і іграшку. Це дуже-дуже мене стимулює. Не лежати, не плакати, а брати і щось робити».

Донька Катерини під час зйомки нової колекції дитячого одягу в Україні © Фото з особистого архіву

Підприємниця планує розшити незабаром свій бізнес, але поки що про це не розповідає, щоби не наврочити.

Катерина під час показу своєї колекції дитячих речей в Україні © Фото з особистого архіву