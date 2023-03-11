Росія ніколи не отримає Криму: кримські татари відкрили ресторан навпроти посольства РФ у Варшаві

крим — це україна

«Крим — це Україна. І ніщо цього не змінить»: щодня подружжя кримських татар — Ернест Сулейманов та Ельміра Сеіт-Аметова — нагадують росіянам, кому належить кримський півострів. Прямо навпроти російської амбасади та російського культурного центру у Варшаві майорять український, кримськотатарський та польський прапори. Стяги щоранку з'являються на фасаді «Криму» — ресторану кримськотатарської кухні.

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Вулиця Бельведерська у Варшаві, де відкрили кримськотатарський ресторан © RFI

Вулиця Бельведерська, мабуть, одна із найменш людних у Варшаві. І саме тут розташовано посольство РФ у Польщі. Галасом і людьми вулиця наповнюється в ті дні, коли українська громада проводить мітинги проти російської агресії. Відкриття ресторану саме тут — це теж своєрідна форма протесту для подружжя кримських татар.

«Я прийшов і подивився — вулиця непрохідна. Але мені дуже сподобалось, що це навпроти посольства Росії. Я зрозумів, що буде супертролінг. Дружина каже: "Ну, давай"», — розповідає Ернест Сулейманов. І так вони з дружиною створили свій Крим.

Ернест Сулейманов та Ельміра Сеіт-Аметова © RFI

Інтер'єр ресторану продуманий до найдрібніших деталей. Тут є керамічні вироби, зроблені братом Ельміри. Багато років тому він почав відроджувати традиційну кримськотатарську кераміку.

Кримськотатарська кераміка © RFI

Кримськотатарська кераміка, зроблена руками брата Ельміри © RFI

На стінах висять роботи батька Ельміри. Уся його графіка — це репродукція старих світлин кримських татар: їхній побут на півострові ще до депортації 1944 року. Є роботи і самої Ельміри. Вона — художниця. До слова, викладала в Сімферопольському університеті на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва до анексії Криму.

Графіка, виконана батьком Ельміри © RFI

Кримськотатарська графіка © RFI

Графіка, виконана на основі кримськотатарських світлин © RFI

У ресторані грає кримськотатарська музика. На столі — запашна кава, зварена у тиглі на піску, та пахлава, якою пригощають гостей.

Кримськотатарська кава © RFI

Кава, зварена у тиглі на піску © RFI

Кава та пахлава © RFI

«Нам дуже не вистачало цієї атмосфери Криму. І коли до нас приходять відвідувачі — кримські татари, які були змушені виїхати з анексованого півострова через ситуацію, яка склалась, щоб не воювати проти свого народу, — я чую рідну мову. У мене тепер таке відчуття, що я знову перебуваю в себе вдома, у Криму, у колі своїх друзів, родичів», — розповідає Ельміра Сеіт-Аметова.

Усю каву у ресторані варять на піску © RFI

Смак рідного Криму

Візитівка закладу — це, звісно, чебуреки та янтики. У «Криму» готують як м’ясні, так і веганські.

Чебуреки та янтики © RFI

«Чебуреки — це справді візитівка кримських татар. Це страва, яку можна приготувати дуже швидко. Коли до нас приходили гості, їм давали каву. У кримських татар так прийнято: коли приходять гості, ні в кого не питають, що будеш пити, відразу пригощають кавою, бо це само собою зрозуміло. І ось моя мама вважала, що поки гості п'ють каву, вона має зробити бодай по 2-3 чебуреки кожному. Тобто, це така швидка їжа, але водночас це дуже поживно і смачно», — розповідає Ельміра.

Власники ресторану розповідають своїм гостям про історію і культуру Криму © RFI

Готують у ресторані всі без винятку. Поки ми спілкуємось з Ернестом, Ельміра на кухні з іншими кухарями чаклує над кримськотатарськими стравами. Одна з них — юфак аш (у перекладі «маленька їжа», — ред.). Це юшка з маленькими вушками.

Ернест Сулейманов показує зліплені мініатюрні вушка © RFI

«Політика нашого ресторану — страви мають бути тільки кримськотатарськими. Вони можуть мати трішки інший вигляд, але не смак. Це пов'язано з тим, що технологічно страви мають бути швидко приготовані. Є дуже популярні страви. Наприклад, юфак аш — це такий супчик з малесенькими вушками. На одну ложку має вміститись 13 вушок. Так кажуть принаймні. І якщо дівчина не вміє ліпити 13 вушок на ложку, значить, вона не готова ще до заміжжя», — розповідає власник ресторану «Крим».

У ресторані всі без винятку працюють на кухні © RFI

Усі ці вушка — ювелірна ручна робота. Ліплять їх дружною компанією тут, у «Криму», вкладаючи душу і серце.

«Це не така складна страва, але потребує дуже багато часу. Ми ліпимо всі разом — і хлопці, і дівчата. Нема такого, що хтось каже “я не вмію робити” і стоїть осторонь. Це такий собі наш клуб за інтересами. Ми маємо такий релакс на 2-3 години: хтось м'ясо накладає, хтось ліпить», — додає Ельміра.

Ресторан розташований навпроти посольства РФ © RFI

Депортація і повернення до Криму

Ернест та Ельміра познайомились та побрались у Криму. Однак обоє народились в Узбекистані. Їхні сім'ї були депортовані. Батькові Ернеста було 6 років, коли родина залишила Крим. Дорогою до Узбекистану помер його дідусь, а згодом і бабуся. Ернестів батько — 6-річний хлопчик — металевою мискою копав могилу для своєї мами.

Депортація кримських татар © МЗС України

11 травня 1944 року Сталін підписав постанову Державного Комітету Оборони про депортацію кримських татар. Вона розпочалася о 3 годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася 20 травня. 32 тисячі співробітників НКВС брали участь в операції. Загалом з Криму депортували 200 тисяч кримських татар, близько 8 тисяч із них, переважно це діти й літні люди, загинули під час переїзду. Депортацію кримськотатарського народу радянський парламент у 1989 році визнав незаконною та злочинною, а Верховна Рада України в 2015 року — геноцидом. 18 травня встановлено як День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

«В Узбекистані він залишився повним сиротою. Він пас вівці для узбека. Той натомість давав йому коржик та йогурт. Коли з фронту депортували солдат, які були кримськими татарами, один із них шукав свою родину. Він приїхав туди, де перебував мій батько. Він жив у хліві разом з вівцями. Той солдат сказав, що батько так просто загине. Взяв його і відвів до дитячого будинку. Батько лише тоді зрозумів, що може бути чиста білизна, що можна мати їжу. Спочатку його записали під російським прізвищем. Вдруге, коли батько втік із дитячого будинку, але його повернули, він наполіг, аби його записали кримськотатарським прізвищем. Але він не міг згадати своє прізвище. Оскільки дідуся звали Сулейман, то в дитбудинку вирішили дати прізвище Сулейманов», — згадує Ернест.

У 80-х його батько вперше вирушив до Криму: «Він марив Кримом. Коли ми купили йому квиток і він збирався вже в дорогу, то сів на валізу і каже мамі, що у нього просто серце з грудей вистрибне».

Крим, Севастополь. Ілюстративне фото © AP / Alexander Polegenko

Ернест же вперше потрапив до Криму, коли йому було 22. І розчарувався: «Ми заїхали через Чонгар. Я бачу однакові будиночки для переселенців, вони такі занедбані. А мій тато у захваті, бо він приїхав на батьківщину. А я не розумію, куди ми приїхали».

Генуезька фортеця. Ілюстративне фото © Дмитро Сіманський

Утім, Ернест чітко розумів: він повернувся додому. Ельміра відчувала те саме: перше несприйняття Криму і повний захват від того, що нарешті на батьківщині.

«Ми не казали, що Узбекистан — це наша батьківщина. Може, це наша мала батьківщина. Ми — кримські татари. Крим — це наш шматочок землі, це все, що в нас є. Досі є будинок моєї бабусі та дідусі за лінією батька. Село моєї мами стерто із лиця землі. Мій тато, він із селища Ай-Васіль, яке перейменували у Васільєвку. Коли мої бабуся та дідусь у 1968 році приїхали, вони знайшли свій дім, постукали, а їх навіть не пустили на поріг. Нові власники погрожували викликати міліцію. Тоді у бабусі стався інфаркт».

Деліклі-Бурун, Ласпі. Ілюстративне фото © Дмитро Сіманський

9 років без дому

Коли на півострові 2014 року з'явилися так звані «зелені чоловічки», Ернест Сулейманов, журналіст та політичний діяч, перебував у Києві. Він був активним учасником Революції Гідності. 20 лютого 2014 року був саме на Інститутській і бачив, як беркутівці розстрілюють людей.

Революція Гідності. Лютий 2014 року © DW

«Вони ніби з ланцюгів зірвались, вони молотили все, що потрапляло під руку. Коли ми йшли Інститутською, там лежали загиблі. Люди, усі в крові, тримали один іншого. Цей момент закарбувався в пам'яті, але страху не було», — згадує Ернест.

А тим часом його рідний Крим почала захоплювати Росія.

Під стінами кримського парламенту в Сімферополі відбувся масштабний мітинг. 26 лютого 2014 року © AP / Darko Vojinovic

26 лютого 2014 року на сесії кримського парламенту мали розглядати питання щодо призначення референдуму про статус Криму © AP / Darko Vojinovic

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків — так звані «зелені чоловічки». Біля кримського парламенту, де мали розглядати питання про призначення референдуму про статус Криму, відбувається мітинг. Це було 26 лютого. Від 2016 року він відзначається як День спротиву Криму російській окупації. 27 лютого 2014 року парламент Криму ухвалює рішення провести так званий референдум. 16 березня 2014 року псевдореферендум відбувається на території Криму і Севастополя. За його результатами Росія вводить Крим до свого складу. 18 березня Путін оголошує про «приєднання» півострова до Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Ернест Сулейманов кинув усе — і поїхав до Сімферополя. Дружину та сина з півострова відправив до Києва. А ось старенькі батьки їхати рішуче відмовились:

«Вони сказали, що все життя мріяли повернутись до Криму (із депортації — ред.), так що тепер, щоб не сталось, їх винесуть звідси лише ногами вперед. Сказали, що нікуди не поїдуть. Мої батьки залишились у Криму».

Проукраїнські акції у Криму. Березень, 2014 рік © AP / Darko Vojinovic

У Криму Ернест був активним учасником проукраїнських акцій, разом із другом роздавав листівки проти так званого «референдуму» (так званий «референдум» щодо приєднання півострова до Росії, відбувся 16 березня 2014 року — ред.). Однак наприкінці березня 2014 року довелось виїжджати з Криму. У Сімферополі висіли оголошення про розшук Ернеста:

«Мій друг сказав мені, що викупив усе купе. Тож якщо я вирішу їхати, то є місця. Я поїхав попрощатись із батьками. Потім на таксі вирушив на вокзал. Щоб непомітно прослизнути, зайшов не з центрального входу. Потяг саме почав рухатись. Я біг за ним, застрибнув в останній вагон».

Це був останній раз, коли Ернест Сулейманов був у Криму. За цей час померла його мати та теща. Ернестова родина спочатку жила в Києві, а три роки тому переїхала до Варшави. Ресторан «Крим» став спільною справою для всієї сім'ї. Як каже Ернест, він — серце їхнього дітища, син — мозок (веде всі соцмережі, промотує заклад), а Ельміра — душа їхнього «Криму». Поки триває війна, родина даруватиме частинку Криму кожному відвідувачу. А вже влітку цього року вони збираються додому. До українського Криму. І поїдуть вони своєю автівкою із кримськими номерами.

Машина на кримських номерах чекає на свій шлях додому © RFI

«Ми хочемо на цій машині повернутись до Криму. Ми її навмисно не продаємо. Вона вже маленька для нас, але в неї оригінальні кримські номери. І ми на ній хочемо повернутись до Криму. Я думаю, що влітку ми це маємо зробити», — переконаний Ернест.