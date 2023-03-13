Україна бореться за всю Європу: як волонтери в Польщі наближують українську перемогу

волонтерський рух

Варшава, Польща – Усі вони абсолютно різні, але поєднує їх одне — бажання допомогти Україні перемогти Росію. У Польщі волонтери щодня наближають українську перемогу, допомагаючи ЗСУ. Торік, за останніми даними, на підтримку України було спрямовано 35–40 мільярдів злотих, із них 10 мільярдів — це приватна допомога поляків. Хто ці люди, які щодня безкорисливо допомагають українцям?

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Суддівська підтримка

У них детально розписаний кожен день, але у вирі щоденних справ варшавські судді завжди знаходять час на волонтерство. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники польської Феміди допомагають українцям.

Український прапор, переданий польським суддям © Facebook Iustitia Oddział Warszawski

«Ми знали, що ситуація в Україні була дуже складною. У Варшавській філії польської Асоціації суддів “Iustitia” у нас є дві жінки-судді, у них чоловіки — українці. Тож ми одразу мали зв’язок з людьми з України і вирішили організувати допомогу. Спочатку це був теплий одяг, спідня білизна, їжа, медикаменти — усе зібрали дуже швидко. Це були не публічні збори, а тільки серед невеликої групи наших колег-суддів. Дуже швидко доправляли допомогу до кордону, а звідти уже забирали українці. З Варшави все самостійно віз наш колега-суддя», — розповідає Урсула Жолтак, суддя та віцепрезидентка Варшавської філії польської Асоціації суддів «Iustitia».

Спочатку варшавські судді вирішили підтримати українських колег-суддів. Більшість із них пішла в тероборону, розповідає Урсула Жолтак. Через них дізнавались про те, чого найбільш потребують в Україні.

«Один із наших друзів із України мав зв’язок з військовим шпиталем у Львові (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — ред.), і ми вирішили придбати для них обладнання. Звісно, ми не мали знань про хірургію або лікарняне обладнання, тож вони сказали нам, що потрібно. І ми придбали хірургічний стіл, щоб підтримати цей шпиталь. І ми знаємо, що після того, як ми придбали цей стіл, кількість операцій за день зросла з 30 до 40. І це була значна, на мою думку, допомога», — розповідає Урсула Жолтак.

Хірургічний стіл для військового шпиталю у Львові © Facebook Iustitia Oddział Warszawski

Коштував такий хірургічний стіл 27 тисяч злотих. Це приблизно 5 800 євро. Гроші зібрали достатньо швидко. Далі — питання логістики: з-під Кракова, де його виготовили, стіл доправили до Перемишля, звідти — до кордону, а далі вже й до шпиталю.

«Я не знаю, як нам вдалося, але це працює. Коли ми робили перші поставки було незрозуміло, як перевозити обладнання, які дозволи треба. Тепер усе працює за планом. Ми знаходимо українців, у яких є дозвіл на перетин кордону, і вони далі перевозять обладнання по Україні», — розповідає Урсула Жолтак.

Операційний хірургічний стіл © Facebook Iustitia Oddział Warszawski

Крім хірургічного столу, варшавські судді придбали для львівського військового шпиталю налобні ліхтарі хірурга, гідрогелеві пов'язки.

Налобний хірургічний ліхтар © Facebook Iustitia Oddział Warszawski

«Ми отримуємо запит від лікарні через наших друзів. Наприклад, їм потрібен налобний ліхтар для операцій. І ми шукаємо в інтернеті польських виробників, у яких найкраща якість та ціна, і купуємо. Іноді нам потрібна додаткова інформація. Наприклад, коли я вперше купувала тепловізор, я надіслала інформацію до одного з друзів моєї сестри, який служить у ЗСУ. Спитала, чи цей тепловізор підходить, чи ні. Це було дуже дороге обладнання, здається, сім тисяч злотих. І були різні варіанти з різницею в декілька тисяч. І він мені сказав: “Ось цей варіант нам підходить, він буде корисний у територіальній обороні”. Ми маємо бути впевнені, чи корисне обладнання. Наприклад, ми купували сертифіковані гідрогелеві пов’язки. Вони були значно дорожчими за китайський аналог, тож ми вирішили купити якісніший варіант, а не дешевий», — розповідає Урсула Жолтак.

Тепловізор, придбаний польськими суддями © Facebook Iustitia Oddział Warszawski

Варшавській філії польської Асоціації суддів «Iustitia» допомагають збирати кошти для України й філії інших міст, зокрема Ольштина, Щецина, Гданська. Урсула Жолтак каже, що підтримуватимуть українців, поки будуть гроші.

«Я не знаю, як сказати, чому ми підтримуємо Україну. Україна бореться за свою незалежність, бореться за всю Європу. Ми можемо бути наступними — і ми знаємо про це. І ми розуміємо, що це дуже важливо. Багато поляків поважає українців, тому що ви дуже сміливі», — підкреслила Урсула Жолтак.

Професорка-волонтерка

Професорка Джоанна Гетка — керівниця кафедри міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету. У лютому 2022 року вона була у Житомирі: отримала стипендію в місцевому університеті і мала перебувати там до червня. Пригадує, як 21 лютого виступала із лекцією про російську дезінформацію. А вже наступного дня житомирські колеги змусили її сісти на автобус та поїхати до Варшави. Коли Джоанна приїхала додому, через кілька годин розпочалась велика війна: «Ми просто дивилися і не вірили, як це можливо, що Росія все ж таки ухвалила рішення на таку відверту війну? З одного боку, звісно, ми знали, що це може бути, а з іншого, — у нормальних вдумливих людей це просто не вкладалось у голові».

Російські військові знищують цивільну інфраструктуру AP - LIBKOS

Коли почалась війна кафедра міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету передусім припинила співпрацю з російськими колегами — із Тюменського університету та Московської вищої школи економіки. Разом зі студентами організували збирання гуманітарної допомоги для українців.

«У лютому-березні я писала студентам, що організується центр допомоги біженцям, чи знайдеться хтось для допомоги. І завжди отримувала дуже багато відповідей — студенти хотіли допомагати. Передусім це була молодь, яка вчилась у нас української. Також звертались ті, хто навчається російської, питали, чи нормально буде, якщо вони приєднаються. І ми казали, що потрібні всі руки. Хтось зі студентів працював у центрах для біженців, хтось поїхав на кордон. І ми зрозуміли, що наша місія як викладачів вдалась», — наголошує Джоанна Гетка.

Варшавські волонтери передали взуття для українських військових © Facebook Joanna Getka

Сама ж професорка стала активною волонтеркою. Насамперед почала допомагати своїм колегам із університетів Житомира, Львова, Харкова: «Хлопці кажуть, що їм щось треба, наприклад взуття чи якісь прилади, тепловізори. Тож ми збираємо гроші і надсилаємо різними способами».

Український військовий отримав тепловізор з Польщі © Facebook Joanna Getka

Джоанна Гетка відкрила збір на польській краудфандинговій платформі zrzutka.pl. Загалом вдалось зібрати 300 тисяч злотих (приблизно 2,5 млн гривень). Для українських бійців придбали генератори, рації, дрони DJI Mavic, ліки та медичне обладнання, військовий одяг, окуляри нічного бачення, спальники, павербенки. Також придбали автівку Nissan Terrano, яку професорка сама відвезла на польсько-український кордон.

Джоанна Гетка за кермом автівки, придбаної для ЗСУ © Facebook Joanna Getka

«Колеги із Житомира, які воювали, надіслали своє фото. Там була така стара “Газель”. Ось, вони кажуть, після кожного виїзду треба її ремонтувати. Як же воювати, коли щоразу думаєш про машину? А була проблема знайти автівку, бо ціни росли дуже швидко. Але нам пощастило. Зголосився батько одного хлопця, із яким навчається мій син. І ця машина була в доброму стані. Я з двома дівчатами-українками поїхала на цій машині на кордон. Я хотіла, щоб нас пропустили без черги, бо веземо допомогу для ЗСУ. Але польський прикордонник сказав: “Ні”. Мовляв, ставайте в кінець. Тоді одна з українок пішла поміж машин і попросила водіїв нас пропустити, бо веземо автівку для військових. І нас пропустили», — розповідає Джоанна Гетка.

Автівка для ЗСУ на кордоні © Facebook Joanna Getka

Польська автівка на службі в українських військових © Facebook Joanna Getka

Щоб зібрати кошти, завідувачка кафедри Варшавського університету придумала організувати аукціон у фейсбуці Licytujemy dla Ukrainy: «Ми продавали і тушкованку російських військових, і українські марки, і картини, які бісером вишиває провідниця евакуаційних потягів. Працює все просто: є стартова ціна, а потім у коментарях люди пропонують свою суму. Коли аукціон закривається, кошти йдуть на рахунок, із якого ми купуємо все потрібне для ЗСУ».

Українські марки - лот на аукціоні у Польщі © Facebook Joanna Getka

Вишита бісером картина - ще один лот на аукціоні у Варшаві © Facebook Joanna Getka

Однак не лише військовим допомагає професорка. У Варшаві Джоанна Гетка робить усе, щоб українські студенти мали змогу навчатись в університеті. І це також її місія.

«У Варшавському університеті є певні можливості. І я допомагаю людям подаватись на стипендії. Десь 20 студенток із України отримали стипендії від NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej — Національна агенція академічних обмінів, — ред.). Також у Варшавському університеті є стипендія для стажування. І десь 15 людей отримали таку можливість. Я їх всіх називаю “мої діти”, стараюсь усім їм допомагати».

Також Джоанна Гетка допомагає молоді з України зі вступом до Варшавського університету: пояснює, які треба подавати документи, як правильно і вчасно все оформити.

Механік-креативник

Андрій Максімов працює в Польщі вже багато років. Велика війна застала його під Варшавою. Тут він працює в автомайстерні. Коли Росія напала на Україну, вирішив повертатися і йти воювати.

«Воювати я не вмію, але розбираюсь в електриці, техніці і гідравліці. Зараз я в Польщі працюю електриком-гідравліком. Нам привозять цілі компоненти сміттєвозів, ми ставимо нові установки на нові машини. І моя справа — підключити електрику і гідравліку, щоб воно все працювало. І оце я думав собі, що з танками теж впораюсь. Не буду воювати, то буду ремонтувати ту техніку», — розповідає Андрій.

Андрій Максімов вирішив купувати і ремонтувати машини для ЗСУ © Андрій Максімов

На фронт так і не пішов. Залишився в Польщі, бо в цьому його переконав директор фірми. Сказав, що на фронт Андрій завжди встигне піти, а зараз має зосередитись на тому, що вміє робити найкраще — електрикою та гідравлікою. І цим допомагатиме ЗСУ. Поляк-директор пообіцяв підтримувати свого робітника. Та перед тим, як ремонтувати і створювати нові машини для військових, віддавав на фронт усе, що мав.

«Перший час скидав гроші на купівлю автівок, кидав великі суми. Просто бачив в інтернеті оголошення — і кидав. Для мене було неважливо, чи ці гроші вкрадуть чи ні. Головне, що хоча би раз з десяти воно допомогло і пішло, куди треба», — розповідає Андрій.

А потім він купив і почав ремонтувати першу машину — старий мікроавтобус «Vito». Основна робота вдень, після неї — ремонт автівки для військових. Коли машина була готова, почав думати, кому ж її передати, порадився з волонтерами. І автівка знайшла своїх нових власників — парамедиків.

Автомобіль для парамедиків © Андрій Максімов

«Я готував її, дуже старався. Поставив Webasto (передпускові підігрівачі, що встановлюють на автомобілі як із дизельним, так і з бензиновим двигуном, — ред.), зробив усе, щоб там тепло було, поставив лавочку, лебідку, якщо раптом машина загрузне. Мигалки поставив, камери, через які можна вночі бачити десь на метрів 15 і їхати без світла. Бо там якщо вночі зі світлом їхати, то все обстріляють», — ділиться Андрій.

00:27 Андрій Максімов лагодить купує автомобілі для ЗСУ і передає їх з Польщі © Андрій Максімов

Наступну машину «Опель Фронтьєра» побачив в інтернеті, за нею треба було їхати 400 км. Однак не це було головною проблемою. На неї не вистачало кілька тисяч злотих: «Продавець хотів 8,5 тисяч, я мав 6,5. Кажу, пане, віддайте мені ту машину, мені треба хлопцям на війну. А він мене питає: “Нащо ти то робиш?”. А я йому відповідаю: “Дбаю про вашу безпеку!” Я був такий щасливий».

Фарбування автівки для ЗСУ © Андрій Максімов

Андрій напакував машину всім, чим міг. Навіть поставив перетворювач напруги на 3000 Вт, щоб військові могли чай собі приготувати. Ця машина пішла на фронт — під Мар’їнку.

Відремонтована та пофарбована машина для українських військових © Андрій Максімов

Андрій зізнається, що зараз живе коштом дружини, бо власні гроші витрачає на купівлю та ремонт машин. Інакше вже не може. До перемоги буде робити все, на що має силу, для українського війська. У вайбері він створив групу, де збирає однодумців: хтось може допомогти грошима, а хтось — своїми руками. Коли купив старенький мікроавтобус для бригади ремонтників на фронті, то зварювальники приїжджали з різних польських міст, щоби відремонтувати ту машину.

Машини для українських військових © Андрій Максімов

«Я був у шоці від того, скільки людей відгукнулося. Поприїжджали зварювальники з дітьми в неділю. Поки батьки варили ту машину, діти тут бігали. У мене аж сльози на очах виступили, що люди просто так приїхали», — ділиться Андрій.

Підготовка автомобіля для фронту © Андрій Максімов

Наприкінці лютого першу машину, яку майстер відправив для парамедиків на фронт, розбомбили росіяни.

Розбита росіянами машина © Андрій Максімов

Андрій уже купив новий мікроавтобус, ремонтує його та облаштовує усім потрібним. І скоро ця автівка вирушить на фронт. Зараз же Андрій розмірковує, як організувати виставку російських артефактів у Варшаві. Усі зібрані кошти планує віддати на купівлю нових автомобілів для ЗСУ.