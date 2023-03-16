Не стояти осторонь: румунський благодійний фонд допомагає українським дітям адаптуватися

РУМУНСЬКА ПІДТРИМКА

Румунія – Опам'ятатися та освоїтися в новій реальності — це чи не найскладніше завдання для українських біженців. Війна стала величезною травмою для всіх, але особливо страждають діти. І навіть опинившись у безпеці за кордоном, вони не одразу можуть призвичаїтися до нових обставин.

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У перші ж дні повномасштабної війни на рівні з державними інституціями ЄС на допомогу українцям прийшли й різноманітні благодійні фонди. Багато з них сфокусувалися саме на допомозі дітям як найбільш вразливій категорії.

Простягти руку допомоги

Наприкінці травня 2022 року румунський фонд «Romanian Angel Appeal» створив «Youth Hub» — простір для дітей та молоді, які постраждали внаслідок російської агресії. Хаб постійно відвідують близько 300 підлітків віком від 12 до 19 років, а влітку їх було понад 500.

Також фонд у партнерстві з Головним управлінням соціального захисту Бухареста працює у трьох дитсадках. У них здобувають щоденну освіту, можуть відпочити й отримати психологічну підтримку 130 українських малюків віком від 3 до 7 років. Два дитсадки відвідують лише українці. А третій пропонує цікаву інтеграційну модель: в одній групі є і українські, і румунські діти.

Як розповідає координаторка «Youth Hub» Елена-Андреа Нігой, для фонду це була нова діяльність, бо раніше йому не доводилося працювати з біженцями:

Але коли почалася війна, ми зрозуміли, що не можемо лишатись осторонь, і почали працювати. Спочатку — з наймолодшими. У стислі строки ми створили три дитсадки, вони почали працювати вже в березні, та центр для української молоді

«Romanian Angel Appeal» — благодійна організація, заснована 1991 року для допомоги дітям та молоді, що страждають від хронічних захворювань та перебувають під загрозою соціальної ізоляції. Фонд надає медичні, психологічні, навчальні, соціальні та адвокаційні послуги.

Переважна більшість дітей, із якими працюють спеціалісти хабу, приїхали з Маріуполя, Миколаєва, Бердянська та Одеси. Їхній психологічний стан був важким, тож треба було насамперед завоювати довіру дітей, створити комфортне середовище, де вони могли би нарешті почутися в безпеці та вільно виразити свої емоції.

Спочатку вони взагалі ніяк не виражали свої емоції, — говорить Елена-Андреа, — навіть невербально. Вони були надто травмовані

Youth Hub проводить чимало корисних майстер-класів для дітей © Romanian Angel Appeal

Фахівці фонду розробили та провели серію майстер-класів, які мають стабілізувати емоційний стан маленьких українців: гра на музичних інструментах, арт-терапія, створення настільних ігор… Згодом психологи аналізували, що та як робили діти, щоби зрозуміти їхній стан та розробити план подальших дій.

Усі люди, які працюють із дітьми, є знавцями своєї справи. Вони вміють допомагати людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, пояснює Елена-Андреа Нігой. Майстер-класи теж проводять психологи. Крім того, діти можуть звернутися по індивідуальну консультацію у разі потреби.

У багатьох є ПТСР, — зазначає координаторка хабу. — Вони бояться спати або не можуть спати взагалі. Травма є, і вона дуже серйозна

Адаптація до нових реалій

Усі заходи, які організовує фонд, це насамперед допомога в адаптації. Діти мають зрозуміти, що їхнє життя змінилося, бодай і тимчасово, і з цими змінами потрібно жити, а не чекати, коли все стане, як було.

Важливо, аби діти не замикалися у своєму невеликому ком’юніті, вони мають знайомитися та товаришувати з місцевими, — пояснює Елена-Андреа. — Тому ми активно залучаємо до роботи румунських волонтерів

Утім, українські викладачі теж працюють із дітьми біженців. Це понад 20 фахівців, яких фонд найняв і залучив для реалізації певних проєктів. Це теж момент адаптації: дітям набагато легше спілкуватися з українськомовними викладачами, і справа не лише в мовному бар’єрі. У будь-якому разі для кожної активності є перекладач або на українську, або на російську.

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За кілька місяців, розповідає Елена-Андреа, фокус роботи було трохи зміщено, адже діти мають не тільки розважатися, а й розвиватися. Тож для них тепер проводять освітні заходи, зокрема, присвячені статевому вихованню, особистій безпеці, розвитку емоційного інтелекту, особистісному зростанню тощо. Також діти подорожують, відвідують культурні заходи та обов’язково вчать румунську і англійську мови.

Захід у Youth Hub © Romanian Angel Appeal

Спочатку у хабі працювали тільки з дітьми та підлітками, але згодом стало зрозуміло, що до заходів важливо залучати і батьків. З'ясувалося, що вони адаптуються набагато гірше за малечу. На жаль, як зазначає Елена-Андреа, за ті місяці, війни, до життя в новій країні пристосувалися не всі: чимало людей звикли просто чекати, коли їм допоможуть та щось дадуть. Це не надто позитивна позиція, яку варто змінювати, каже Елена-Андреа:

Тому зараз ми хочемо «забути», що робили торік та поступово залучати і дітей, і особливо їхніх батьків до активного соціального життя. Ми хочемо допомогти їм інтегруватися в спільноту, щоби вони бачили, що відбувається довкола. Але в жодному разі не змушувати, лише стимулювати до роботи. Вони зараз на паузі, проте їх треба запустити

Додатково фонд «Romanian Angel Appeal» допомагає українським біженцям розв’язувати соціальні проблеми. Він, зокрема, розробляє та поширює інформаційні матеріали українською мовою про систему охорони здоров’я Румунії. За потреби батьки дітей можуть отримати адвокаційну та соціальну допомогу.

Прогрес та плани на майбутнє

Спочатку діти були дуже напружені, пригадує Елена-Андреа, вони лякалися буквально всього.

У румунських мобільних операторів, — розповідає вона, — є така опція: коли неподалік щось відбувається, якщо людина перебуває в зоні небезпеки, їй надсилають сповіщення. І телефон починає буквально волати. У перші дні роботи хабу був сильний дощ, фактично шторм, і на телефони викладачів почали приходити сповіщення. Діти дуже злякалися, бо подумали, що це повітряна тривога

Якщо порівнювати з тим, що було на початку, пояснює координаторка «Youth Hub», то прогрес є і він вражає. Діти, які приїхали до Румунії наляканими, тепер активні, упевнені та веселі. Якщо раніше їх треба було підштовхувати до найцікавіших активностей, то зараз вони проявляють ініціативу та пропонують цікаві ідеї спільних заходів.

Цікаво, що діти здебільшого лишаються у своїх школах в Україні. Якщо батьки хочуть віддати дитину в румунську школу, то така можливість є. Дехто нею користується, проте, за спостереженнями спеціалістів фонду, батьки не хочуть, щоб діти втрачали зв’язок із рідною країною, тож надають перевагу онлайн-навчанню в українських школах.

У «Youth Hub» мають ще багато цікавих ідей для роботи з дітьми © Romanian Angel Appeal

Фонд має багато ідей щодо подальшої роботи із українськими дітьми. Та зараз, ураховуючи невідомість щодо строків завершення війни, організатори допомагають дітям інтегруватися в румунське суспільство. Перші кроки для цього вже роблять: організовують більше заходів, у яких беруть участь і румунські волонтери, зокрема такі самі підлітки. Усе заради того, щоби діти спілкувалися одне з одним, знаходили спільну мову, створювали щось разом. Можливо, що все це надовго.

У нас є фінансування до кінця 2023 року. Але ми плануємо, — впевнено каже Елена-Андреа Нігой, — підтримувати українських дітей стільки, скільки буде потрібно

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