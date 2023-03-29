Зростає попит на «українське» порно. Як вберегти себе від сексексплуатації за кордоном

ПОЛЮВАННЯ НА БІЖЕНЦІВ

У світі зростає попит на «українське порно». Як вберегти себе від сексуальної експлуатації за кордоном

Нове дослідження «Томпсон Ройтерз» показало, що за останній рік у світі популярності набуває контент для дорослих за участі українок, які виїхали за кордон. Виготовлення порнографічних матеріалів — лише один із багатьох різновидів сексуальної експлуатації. Як не попастися на гачок злочинців — читайте в ексклюзивному матеріалі RFI-Україна.

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«Ukrainian porn»

«Українська красуня зустрічається з солодуном», «Чарівні оголені жінки з УКРАЇНИ», «Найкраще українське порновідео в нас...» — пошукові системи видають із півтори сотні результатів за запитом «Ukrainian porn». Проти довоєнного періоду попит на такий контент в Іспанії збільшився на 600%, у Польщі — на 130%. Підвищений інтерес реєструють в Австрії, Чехії, Данії, Франції та Швейцарії. Про це свідчать результати дослідження «Томпсон Ройтерз», оприлюднені британським виданням «Гардіан».

Короткий опис до 13 порнографічних роликів, у яких ніби-то зображені українки, свідчить про те, що протягом січня їх подивилися 275 тисяч разів. Загалом пошукові запити, які пов'язані з сексуальною експлуатацією саме українських шукачів притулку, різко зріс після повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року такий контент почали «гуглити» на 300% частіше. Високий попит стимулює ринок пропозицій, пояснює Гізер Фішер, старша радниця у справах про злочини проти прав людини при «Томпсон Ройтерз»:

Наш останній аналіз даних за 2023 рік демострує, що попит в інтернеті на принизливі матеріали щодо переміщених українців спонукає торговців людьми примушувати, заманювати та залучати жінок і дітей до надання сексуальних послуг

Торік у листопаді у Європарламенті надали докази високого ризику для шукачок притулку з України бути втягнутими в проституцію чи індустрію порновиробництва. Зловмисники вербують біженок онлайн, зокрема через соцмережі.

«Томпсон Ройтерз» співпрацює з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), щоб підвищити обізнаність про сексуальну експлуатацію. Вони розпочали кампанію «Будьте в безпеці» (англ. Be Safe), спонукаючи світову спільноту надавати українцям інформацію про безпеку, ідентифікацію торговців людьми тощо.

За словами спецпредставника і координатора ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми Валіанта Річі, це останнє дослідження демонструє, наскільки важливо убезпечити жінок і дітей, які тікають від війни:

Високий попит чоловіків на отримання сексуальних послуг від українських жінок і дівчат стимулює торговців вербувати вразливі категорії, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток

В Організації знайшли прямі докази того, що зловмисники вербують українців у чатах, а потім їхні сексуальні послуги рекламують у мережі. За словами Річі, таких оголошень побільшало.

Дослідники також проаналізували запити на українських ескортниць у мережі. У Великій Британії такі пропозиції шукають на 200% частіше, ніж за пів року до війни.

Спектр злочинів

Торгівля людьми має багато форм. За даними Управління ООН з боротьби з наркотиками та злочинністю, це експлуатація в індустріях надання сексуальних послуг, розважальній, гостинності, а також примусові шлюби та підневільна домашня праця.

Різновиди торгівлі людьми, за інформацією Управління ООН з боротьби з наркотиками та злочинністю © RFI

Жертви змушені працювати на підприємствах, будівництвах чи в сільськогосподарських угіддях без гідної зарплатні або безоплатно, у нелюдських умовах та постійному страху перед насильством.

Торік у грудні Міністерство соціальної політики повідомило, що протягом 2022 року Європол надіслав Нацполіції 63 повідомлення про можливі факти торгівлі в ЄС громадянами України. А втім, кількість жертв може бути набагато більшою.

Як розповідає Катерина Черепаха, президентка правозахисної організації «Ла Страда — Україна», українці не завжди розуміють, що постраждали від торгівлі людьми, експлуатації чи насильства:

Хтось взагалі просто радіє, що живий і що в нього є дах над головою. І дехто, наприклад, не має такої можливості, тому що може бути обмежений або в комунікації, або в пересуванні. Дехто побоюється. І, і дуже часто цим користуються торгівці людьми або ті, хто безпосередньо експлуатує. Вони надають неправдиву інформацію стосовно того, що ти тут не маєш права. Не маєш права повідомляти, не маєш права скаржитися. Що якщо тебе щось не влаштовує, до побачення — і будеш відправлений або відправлена назад в Україну або депортована

Сексуальна експлуатація — лише один із різновидів злочинів проти українок. Відповідно до Бюлетеня Генерального секретаря ООН, термін «сексуальна експлуатація» означає «будь-яке фактичне насильство або його спробу з позиції вразливості, з різницею в силі, чи довіри, в сексуальних цілях, зокрема отримання грошової, соціальної чи політичної вигоди від сексуальної експлуатації іншої особи».

Українці, які виїхали за кордон у пошуках притулку, пояснює Катерина Черепаха, вразливі перед злочинцями з кількох причин:

Люди, які виїжджали, не були готові до цього. Вони не планували ці поїздки, вони не збирали відповідні документи, не перевіряли, куди вони їдуть, до кого вони їдуть, які там права, правила, які умови. І фактично, не маючи з собою ані гроші, ані документів, ані якихось особистих речей, а дійсно рятували своє життя. І, звичайно, той психологічний і емоційний стан не дозволяв критично підготуватися, критично продумувати, критично оцінювати ту інформацію або пропозиції, або умови щодо розміщення чи до роботи, які вони отримували

Гірше бути не може — така думка оселялася в головах багатьох біженців, яким вдалося виїхати з України, охопленої війною. А тому дехто погоджується на небезпечні пропозиції, не думаючи чи не розуміючи наслідків. Тож кожен другий українець ризикує постраждати від експлуатації. Про це свідчить дослідження Міжнародної організації з міграції.

Серед мільйонів українців, які покинули Батьківщину на тлі війни, — 90% жінки та діти. Незалежно від соціального статусу, освіти, віку чи статі кожен може стати жертвою торговців людьми. Торік дослідження ОБСЄ довело, що четверо з десяти опитаних не знали про ризики.

Опитування Бюро з демократичних інститутів та прав людини при ОБСЄ щодо безпеки та захищеності біженців з України © osce.org

Інформування українців — одне з завдань, яке ставлять перед собою вітчизняні й міжнародні організації. Президентка правозахисної організації «Ла Страда — Україна» Катерина Черепаха надає кілька рекомендацій, які можуть стати в пригоді не лише біженцям, а й внутрішнім переселенцям. Насамперед треба подбати про документи:

Ми радимо, окрім оригіналу і, можливо, паперової копії, зробити ще й електронні копії. Відсканувати — і все собі на пошту відправити або на якесь хмарне сховище завантажити. Якщо виникне така потреба, то матимете до них доступ

Тим, хто одержує пропозиції з працевлаштування, правозахисники рекомендують дізнатися якомога більше про роботодавця. Переїжджаючи з однієї країни в іншу, людина має перевірити, де розташовані організації, центри, служби, диппредставництва. Там, зокрема, можна одержати допомогу вже за фактом вчинення злочину торговцями людьми:

По-перше, це можуть бути спеціалізовані підрозділи поліції, які розслідують такі злочини. Це можуть бути і соціальні центри, дуже часто у співпраці з громадськими організаціями, але це можуть бути так само державні центри, які надають допомогу постраждалим. Це можуть бути притулки. Це можуть бути консультативні центри, де можуть надати психологічну, юридичну підтримку

Катерина Черепаха наголошує, що свідки експлуатації також можуть допомогти потерпілому:

Можна спробувати дати якісь контакти організацій, звертатися до посольства або консульського відділу України в тій країні, де це відбувається, якщо ми говоримо зараз про інші країни для того, щоби так само надавалася допомога

Тимчасовий захист

4 березня 2022 року Європейська рада активувала Директиву про тимчасовий захист. Цей закон розроблявся для того, щоби надати негайну допомогу великим групам біженців у разі їхнього масового напливу до ЄС. Документ було ухвалено після війни в Югославії. А втім, уперше він набув чинності саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Біженці мають право, зокрема, на соціальні виплати, медичне страхування, житло, доступ до освіти та дозвіл на роботу. Директиву виконують усі країни ЄС, крім Данії. Остання ухвалила окремий спецзакон, який надає фактично ті самі можливості для шукачів притулку з України.

Рада Європи, Європейський Союз та ООН понад 20 років тому розробили норми, спрямовані проти торгівлі людьми, а зараз удосконалюють механізми захисту прав людини та її основних свобод. Від початку війни в Україні поліція, судові органи та представники громадянського суспільства пройшли спеціальну підготовку, щоб краще працювати з жертвами й надавати їм допомогу.

Торгівля людьми до повномасштабного вторгнення

Торговці людьми вербували та експлуатували українців протягом багатьох років і до повномасштабного вторгнення. А злочини вчиняли як на території України, так і за її кордонами.

Країни, де виявили найбільше українців-жертв торгівлі людьми з 2017 по 2020 роки © RFI

Лише 2018 року українці ставали жертвами торгівлі людьми у щонайменше 29 різних країнах світу. Відповідно до даних Глобальної бази щодо торгівлі людьми Управління ООН з боротьби з наркотиками та злочинністю, найчастіше українців доправляли до сусідніх Росії та Польщі. Це були і місцеві торговці з низьким рівнем організації, і складні міжнародні угруповання із представниками різних національностей.

За даними ООН, ці цифри прямо пов’язані з подіями 2014 року, коли Росія вдерлася на територію України, окупувала Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. Це спричинило першу масштабну хвилю біженців. З 2014 до 2015 року Україну покинули майже 900 тисяч громадян. Надалі у Західній та Центральній Європі ООН фіксувала підвищену кількість фактів торгівлі людьми.

Завдяки регульованим міграційним схемам, які країни ЄС запровадили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року, українці нині, ймовірно, у більшій безпеці за кордоном, ніж ті, хто виїхав після 2014 року. Але, як наголошують в Організації Об’єднаних Націй, повномасштабне вторгнення все ще може призвести до безпрецедентної кількості жертв торгівлі людьми серед українських шукачів притулку.

Не єдині жертви

Мозаїка, що порушує проблему торгівлі людьми у світі. Флорида, США © AP / Corey Perrine

Щоразу, коли у світі спалахує збройне протистояння, найвразливішими перед злочинцями стають саме біженці. Це, зокрема доводить, приклад Сирії. Після початку війни в країні її громадяни постраждали від торгівлі людьми на Близькому Сході, у Туреччині та в низці європейських країн.

2018 року Управління ООН з боротьби з наркотиками та злочинністю (УНЗ ООН) доповіло, як афганці та представники Рохінджа, етнічної групи у М’янмі, ставали мішенями торговців людьми. «Вони паразитують на тих, хто рятується від конфлікту та переслідувань», — розповідає керівник відділу боротьби з торгівлею людьми УНЗ ООН Іліас Хатзіс:

Їх легше обдурити, організувавши фальшиві поїздки та пропозиції про роботу. Як наслідок, біженці потрапляють у жорна експлуатації. Відомо, що торговці людьми використовують такі методи, а також насильство, щоб обдурити та примусити своїх жертв

Головною мішенню зловмисників стають жінки — вони найчастіше страждають від сексуальної експлуатації. Про це свідчать дані УНЗ ООН, які воно збирає з 2006 року. Крім того, відтоді втричі збільшилася кількість дітей, які стали жертвами торгівлі людьми.

Наприкінці 2022 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 7,9 мільйона українців виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення. За даними Агентства у справах біженців ООН, у країнах Європи офіційно зареєструвалися 4,75 мільйонів шукачів притулку. В Організації наголошують, що можливість забезпечити догляд за дітьми, отримати освіту, працевлаштуватися знижують ризики для українців стати жертвами торгівлі людьми.

Ситуація в країні

Відео Головного управління Національної поліції в Київській області щодо затримання осіб, які вербували й вивозили до Туреччини дівчат, що опинились у скрутному становищі через війну

У Київській області затримали 21-річну жінку, яка разом зі спільниками вербувала та переправляла за кордон українок віком від 17 до 35 років для надання послуг сексуального характеру

На Одещині затримали чоловіка, який переправляв жінок до борделів Чехії

У столичному регіоні повідомили про підозру 9 особам, які вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні

Кілька разів на місяць правоохоронці доповідають про викриття чергової злочинної схеми з переправлення українок за кордон. Робота в готелі, кар'єра моделі та й просто високооплачувана зайнятість за кордоном — таке найчастіше пропонують потенційним жертвам. Насправді дівчата, зокрема й неповнолітні, потрапляють у тенета сексуальної експлуатації і працюють у закордонних борделях.

Часом жінок вербують і до українських будинків розпусти. Такі злочини не мають кордонів, зауважує президентка правозахисної організації «Ла Страда — Україна» Катерина Черепаха:

Ми прекрасно розуміємо, що надзвичайно велика кількість людей втратила роботу, домівки, змушені були переїхати в інші регіони, в інші області. Намагатися якось там себе влаштувати, підтримувати, забезпечувати своє життя. І тому так само можуть отримувати такі пропозиції роботи у важких умовах. Обіцянки одні, а по факту — зовсім інше. Це може бути трудова експлуатація. Це може бути сексуальна експлуатація. Це може бути використання в якійсь незаконній діяльності. Усе що завгодно. Фактори вразливості вони є і залишаються для усіх громадян України. Тому, зрозуміло, що ризики є як за кордоном, так і вдома

В Україні торгівля людьми є особливо тяжким злочином. Статтею 149 Кримінального кодексу передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Постраждалим гарантується одноразова матеріальна допомога, а також психологічна, медична та правова підтримка.