Перша українка в парламенті Берліна Лілія Усік: боротьба України викликає в німців величезну повагу

НІМЕЦЬКА ДЕПУТАТКА З УКРАЇНИ

Берлін – Лілія Усік — перша українка за народженням, яка стала депутаткою Палати депутатів німецької столиці. 34-річна українка пройшла за прямим мандатом від партії «Християнсько-демократичного союзу» у виборчому окрузі району Ліхтенберг. Офіційно роботу на новій посаді вона розпочала 16 березня. Про свою політичну кар’єру, подальші плани та українську діаспору в Берліні Лілія розповіла в інтерв’ю RFI-Україна.

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Шлях у німецьку політику

Лілія Усік народилася і виросла в Костянтинівці, що на Донеччині. Вона навчалась у Київському національному лінгвістичному університеті, а 2011 року як стипендіатка фонду Конрада Аденауера вступила до магістратури Берлінського університету ім. Гумбольдта, де продовжила вивчати німецьку мову.

Тоді, розповідає Лілія, у неї і виник інтерес до політичної діяльності. Українка вступила до партії «Християнсько-демократичний союз» та почала працювати в Бундестазі в бюро депутатів.

«З 2015 року я займалася політичною діяльністю в Берліні і була номінована як кандидатка від свого району на комунальному і земельному рівні. На виборах у 2021 році я пройшла в Районну Раду і займалася суто німецькими темами в комітетах розвитку міста, транспорту і молодіжної політики. Але через те, що в мене українське коріння, звичайно, тема України була дуже важлива і залишається для мене дуже важливою», — зазначає вона.

Лілія Усік разом з однопартійцями © фото з особистого архіву Лілії Усік

Працюючи з депутатами, Лілія також розбирала фейкові новини. Така потреба особливо гостро постала після анексії Криму, коли російська пропагандистська машина в Європі запрацювала з новою силою.

«Я аналізувала матеріали різних російських державних каналів для свого депутата в рамках роботи в Бундестазі. Через те, що він не володів російською та українською, він спочатку не міг збагнути масштаби цієї пропаганди. І на той момент в Німеччині ще не було інституції, яка допомагала би суспільству виявити фейкові новини, аналізувати їх», — підкреслює Лілія.

Фільтрувати російські новини українка допомагала й іншим депутатам. Через кілька років у Німеччині були створені офіційні інституції, які почали аналізувати новини від російських мовників. Проте власне пропаганди менше не стало, її вплив, зазначає уродженка України, відчувається і сьогодні.

«Вона діє через, наприклад, праворадикальні партії, через «Альтернативу для Німеччини» (проросійська політична партія ФРН — ред.). Ця пропаганда повторюється і деякими представниками лівих партій. Багато німців її, на жаль, теж повторюють», — розповідає депутатка.

Німецький погляд на Україну: від критики до захоплення

Після початку повномасштабного вторгнення вплив роспроганди на німців зменшився проти 2014 року. Змінилося і ставлення німецьких політиків до України, зауважує пані Лілія:

«Перший депутат, у якого я працювала, займався Україною вже дуже давно. Я дивилася протоколи його промов, наприклад, 2004 року. Вони були досить критичні щодо України: різні питання корупції, скандали, проблеми і так далі. І коли я вже почала працювати на нього в 2015-му, це був зовсім інший підхід. Це вже була величезна повага».

«Українці своїм проєвропейським настроєм і своїм героїзмом кожного дня демонструють, що вони є частиною європейської сім’ї і готові боротися за свою свободу, переконання і принципи, — продовжує пані Лілія. — А з початком повномасштабної війни багато німецьких сімей прихистили українців, допомагали з пошуком житла. Коли українці вчать мову, коли інтегруються, то це викликає величезну повагу».

Пані Лілія завжди намагалася допомогти землякам, які після нападу Росії були змушені шукати прихисток у німецькій столиці: пошуки житла,роботи й потрібних інституцій, допомога з заповненням документів, оформленням соціальних виплат тощо.

Допомога знадобилася і близьким Лілії. Деякі з них навесні 2022 року виїхали з України до Німеччини. В Україні залишився батько, який від початку повномасштабної війни боронить рідну країну в лавах ЗСУ.

Українська хода у Берліні 24.02.23 © AP / Markus Schreiber

Великий шанс і величезна відповідальність

Підтримка українців залишається одним із напрямків роботи Лілії Усік на посаді депутатки в Палаті депутатів Берліна. Вона розповідає, що отримує багато запитів як від німців, так і від українців:

«Ми знаємо дуже багато тем, дуже багато болючих якихось питань і завжди намагаємося їх вирішити. Ми знаємо різні організації, ініціативи, які працюють на місцях. І кожен з нас відповідає за проблеми людей на місцях. Основне наше завдання — це вирішувати їх проблеми. Це можуть бути дуже локальні теми, як, наприклад, вивіз сміття або, наприклад, санація вулиці та пошук місця в дитячому садочку».

Є і глобальні проєкти — розвиток міста й освіти, політика молоді й сім'ї.

«Звичайно, дуже багато українських питань. Це один із пріоритетів. Я не можу займатися тільки політикою для українців... Повинен бути баланс між темами для українців і темами для німців. Але, звичайно, що тема дуже важлива і тому вона постійно буде на порядку денному», — підкреслює політикиня.

Лілія Усік з мешканцями Берліна © фото з особистого архіву Лілії Усік

Активні та ініціативні

Українська діаспора в Берліні зараз значно зросла, зауважує пані Лілія. Це і студенти з України, і мами з дітьми, які шукають притулку в німецькій столиці.

«Зараз діаспора дуже молода, змішана та динамічна. Дуже багато ініціатив. Усі мають дуже активну громадянську позицію», — розповідає українка. Вона зазначає, що українська діаспора в Берліні давно потребувала осередку, який зміг би об'єднати навколо себе вихідців із України. За словами депутатки, створення Українського дому в німецькій столиці є давньою мрією тамтешніх українців. Подібна інституція вже успішно діє в Дрездені. Це може стати гарним прикладом для Берліна.

«Про це ми говорили з послом України паном Макеєвим нещодавно на зустрічі. На мій погляд, нам необхідно знайти стабільне фінансування цієї інституції, а також людей, які готові будуть бути відповідальними за те, щоб це втілити в життя», — зазначила депутатка.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв разом з муніципальною депутаткою Берліна Лілією Усік © Олексій Макеєв / Facebook

У такому центрі українці зможуть отримати психологічну допомогу, пройти мовні курси, взяти участь у культурних проєктах та просто проводити зустрічі. Планується також надання освітніх послуг для розвитку українських дітей.

Замість висновку

«Це перший випадок, коли людина, народжена в Україні, яка виросла в Україні, приїхала сюди як мігрант, а не за якимись іншими програмами, змогла стати політиком у Берліні». — саме так розповідає Лілія Усік про своє обрання на посаду депутатки. Вона радить втілювати в життя власні ініціативи та не боятися політичної діяльності. На власному прикладі українка хоче довести, що немає нічого неможливого.

«Ймовірно, такі можливості є і в інших країнах. Дуже потужний потенціал мати українських депутатів за кордоном. Дуже важливо, щоб українці не боялися, не думали, що це неможливо. Усе можливо», — резюмувала депутатка Берліна родом із України Лілія Усік.

Лілія Усік на листівці партії «Християнсько-демократичного союзу» © фото з особистого архіву Лілії Усік