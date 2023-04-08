Повага до учнів та довіра до вчителя: європейські школи очима українських педагогів

Освітні нюанси

Навчальний рік в Україні у самому розпалі. Проте не всі вчителі проводять його на робочих місцях. Деякі змушені були через війну евакуюватися за кордон, тож мали покинути свої школи та адаптуватися до іноземного ринку праці. Як влаштувались в Європі та чи легко отримати роботу за спеціальністю — розповідають RFI українські вчительки, які нині працюють у Великій Британії та Німеччині.

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Велика Британія: стриманість та повага

Маргарита Калюжна до початку повномасштабного вторгнення була директоркою приватного закладу освіти «Школа дружня до дитини» у Львові. Нині ж вона працює асистентом вчителя в державній школі міста Редінг у Великій Британії.

До Великої Британії ми потрапили по програмі хост-фемілі, — згадує пані Маргарита. І я почала шукати роботу. Була спочатку дуже окрилена, упевнена, що все буде добре. Я одразу шукала роботу асистента вчителя, аби поглянути на весь процес ізсередини. І навантаження не таке велике, і цього у нас в Україні немає. Мені, як директору, батьки учнів часто говорили: "От би й у нас у школі був асистент учителя, було б ідеально"

Така роль, як заважує Маргарита Калюжна, дозволяє їй оцінити всі освітні процеси і зсередини, і з боку. І спостереження насправді дають чимало. Школа, у якій вона працює, дуже велика — тут навчається понад 1800 учнів.

Роботу вона шукала як через агенцію, так і через сайти шкіл. Агенції є посередниками і з ними інколи простіше працювати, зазначає пані Маргарита. Адже вони зацікавлені в тому, щоб ви швидше знайшли роботу, а вони отримали свій прибуток.

На шляху до омріяної роботи люди долають чимало бюрократичних перепон. Спочатку треба відгукнутися на оголошення, потім підготувати детальне резюме, в онлайн-формі описати свій досвід, свої сильні сторони, додати рекомендації.

І це було складно, — зізнається пані Маргарита, — бо ті колеги з України, хто міг мене рекомендувати, не говорять англійською. Є ті, хто може написати самостійно, або з допомогою перекладача, але більшість — ні. І якби до них ще потім дзвонили з додатковими запитаннями, то вони би стресували. Питання англійської було стресовим для рекомендацій.

Крім того, треба було надати довідку про відсутність судимості, окремо в Англії та в Україні, Share Code (підтверджує право на роботу у Великій Британії для громадян інших країн — ред.), апостилювати український диплом, пройти медичну комісію.

У Великій Британії пані Маргарита вирішила спробувати себе в новій ролі © Фото з особистого архіву Маргарити Калюжної

Український диплом влаштовує (британські школи — ред.), але насправді велику роль відіграє досвід, — пояснює Маргарита Калюжна. — І, за моїми спостереженнями, це багато в чому все ж особисте рішення директора — сподобаєшся ти чи ні. До того ж зараз в Англії для українських освітян є можливість верифікувати свої дипломи, пройти спецкурси та із вересня почати працювати саме як учителі.

Загалом, як зауважує Маргарита Калюжна, усі проблеми та позитивні моменти, які є в українській школі, є і в англійській. Єдине, що дуже відрізняється, це ставлення вчителів до учнів: вони транслюють абсолютну повагу. До всіх школярів ставляться однаково приязно та спокійно реагують на будь-які вчинки. Натомість учні, за спостереженнями Маргарити Калюжної, нерідко дозволяють собі некоректну поведінку, на яку викладачі все одно мають реагувати стримано.

Цікаво, що британська школа в деяких моментах дійсно не так уже й відрізняється від української:

У мене є дежавю, що я повернулася у свою школу, яку закінчила багато років тому, — дивується пані Маргарита. — Наприклад, на уроці англійської вчитель просто сидить і розповідає. Це просто лекція. І я одразу згадую свій урок літератури, де вчитель так само сиділа і просто розповідала. Тільки тут вона сидить за комп'ютером, а там — за книжкою.

Але є практичні заняття, так звані уроки science. Під час них діти постійно щось роблять, досліджують, проводять експерименти, вчаться на практиці. Маргарита Калюжна вважає, що такі заняття дуже потрібні й українській школі, бо насправді їхнє впровадження не потребує великих витрат.

В Англії є аналог нашого ЗНО, але до нього починають готуватися з 7 класу. Учителі говорять: наше завдання — підготувати дитину до здачі цього тесту. Тобто, головне не знання предмету, а здача тесту.

На початку, зізнається пані Маргарита, вона працювала з величезним натхненням та захопленням, але з часом це трохи змінилося. Атмосфера в колективі чудова, ставлення позитивне та турботливе. Усі запитують, як справи в Україні, як проходить адаптація. Але з учнями буває не так просто:

Моє основне завдання як асистента — підтримка дитини. Я підходжу, а дитина часто відповідає, що допомога не потрібна. З одного боку, це означає, що дитина може бути самостійною, це заохочується, а з іншого боку, — для чого тут тоді я?

Цікавий факт: дітей із України у школі немає. Хоча загалом іноземців чимало. Але, як підсумовує Маргарита Калюжна, це, найімовірніше, позиція школи.

Німеччина: партнерство та довіра

До початку повномасштабного вторгнення Ірина Гондюл працювала на посади директорки однієї з київських шкіл. Зараз вона викладає українську мову дітям-біженцям у німецькій школі у Кельстербасі, Німеччина.

Я поїхала до подруги, яка давно живе в Німеччині. В іншому випадку не поїхала б нікуди. Спочатку думали, що ненадовго, але вже тут, у Німеччині, у моєї рідної людини діагностували онкологію. Тож я ухвалила рішення звільнитися з закладу освіти, яким керувала 10 років, і шукати роботу тут.

Невдовзі Ірина потрапила на екскурсію до місцевої школи, під час якої директорка розповіла про плани запровадити спецкурс української мови та культури для дітей-біженців. Але такий є не у всіх землях Німеччини.

У школах землі Гессен (Німеччина) запровадили курс вивчення української мови та культури © Фото з особистого архіву Ірини Гондюл

Такий курс спочатку був справжнім порятунком для дітей. Я це відчуваю, — ділиться враженнями пані Ірина — Це маленький зв’язок із батьківщиною

Позитивним є те, що не потрібно підтверджувати український диплом, щоби стати викладачем цього курсу. Документ достатньо перекласти німецькою.

Підтверджувати диплом варто тоді, зауважує пані Ірина, коли ти знаєш німецьку на рівні С1. Тоді, звісно, і оплата буде інша.

Коли приїхала та почала знайомитися з німецькою освітою, то прийняла внутрішнє рішення, що не буду порівнювати: яка освіта краще, яка гірше, — розповідає Ірина Гондюл. — Мені більше потрібно було знайомство з німецькою освітою для розширення власного освітянського світогляду. І це складніше, ніж порівнювати

Німецькі вчителі не завантажують дитину безліччю знань, натомість більше працюють над її розвитком, прагнуть розкрити та плекати таланти учня. Величезну увагу приділяють соціалізації: діти постійно спілкуються між собою, працюють у групах, багато вивчають самостійно. Навіть більше, у школі заборонено користуватися мобільними телефонами, тож діти максимально соціалізуються.

Немає такого, — наголошує пані Ірина, — що вчитель винен, що погано навчив, тому в дитини низький рівень знань. Роботу вчителя не аналізують за результатами учнів

Німецька школа має інструменти, що дозволяють регулювати поведінку учнів. Один із них — «жовта картка», своєрідне попередження, покликане проаналізувати проблемну ситуацію без зайвих емоцій. Якщо учень вчинив неправильно, то вчитель скеровує його до секретаря директора. Там дитина у «жовтій картці» пояснює, чому їй не дозволили залишитися на занятті. Далі вона йде до відповідального члена шкільної ради. Той вивчає картку, дає свої рекомендації, а потім передає документ вчителю та класному керівникові. Згодом учень має ознайомитися з попередженням. У серйозних випадках скликають засідання вчителів, під час якого обговорюють доцільність подальших заходів. І це працює.

У школах землі Гессен (Німеччина) запровадили курс вивчення української мови та культури © Фото з особистого архіву Ірини Гондюл

Ще однією родзинкою німецької системи освіти є фокус на профорієнтацію. Проводяться окремі уроки, покликані допомогти дитині вибрати професію: там говорять про трудове законодавство, податки, страховку, мотиваційний лист, резюме тощо. Але, крім теорії, є практика. Упродовж двох тижнів діти ходять працювати на підприємство (готель, бібліотека тощо).

А ще в Німеччині зовсім інакша структура навчального року, що було трохи незвично для українських учнів:

Мені дуже подобається підхід до канікул: краще частіше, але коротше. Літні тривають 6 тижнів, а весняні, наприклад, 3 тижні. Перерви між канікулами невеликі. І це можливість відпочити, перезавантажитися — і це теж працює.

У німецькому суспільстві дуже довіряють школі. Навіть у резюме потрібно неодмінно вказувати, яку саме школу ти закінчив. І навіть якщо це було дуже давно, пояснює пані Ірина, під час прийому на роботу можуть попросити результати та характеристики зі школи.

Тут справді важливі такі цінності, як довіра, партнерство, свобода, спілкування, здоров’я, наголошує Ірина Гондюл. А в колективі мінімум контролю, директор повністю довіряє вчителям:

Тут стільки років вчаться на вчителя, що коли врешт-решт потрапляють у школу, то вони вже професіонали і до них немає зайвих питань

Та попри весь позитив, який є у європейських школах, обидві героїні сумують за рідними закладами освіти. І наголошують, що отриманий тут досвід, точно стане в пригоді в Україні. А отже, можемо сподіватися, що українські вчителі повернуться на батьківщину та впроваджуватимуть в українських школах передові світові практики.